Fallas en catenarias de la Línea A del Metro CDMX fueron advertidas por trabajadores del sindicato del STC

Sindicato del STC Metro advirtió sobre posibles fallas en el sistema de catenarias de la Línea A por falta de mantenimiento (X/ @MetroCDMX)

Guardar

Cientos de usuarios de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) quedaron varados la noche del jueves 22 de octubre cuando el personal informó sobre la ruptura de un elemento de catenaria, lo que obligó a la interrupción del servicio; se implementó la operación temporal de Pantitlán a Canal de San Juan y de Santa Marta a La Paz.

Desde el momento del reporte y a lo largo de la noche trabajadores del STC Metro realizaron las maniobras para reestablecer la operación del servicio. Fue hasta la mañana del 23 de octubre que el servicio se regularizó, transcurrieron al menos cuatro horas fuera de operación en el tramo Tepalcates - Acatitla. Esta situación trajo a conversación la advertencia que realizó el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, presidido por Fernando Espino (SNTSTC), quienes argumentaron la urgencia de una remodelación de la Línea A.

PUBLICIDAD

Luego de que Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, frenó el proyecto de remodelación por no destinar presupuesto a la obra, trabajadores del STC Metro aseguraron que esta decisión traería consecuencias a la operación de la línea que va de Pantitlán a La Paz, en el Estado de México.

Personal técnico del Sistema de Transporte Colectivo realizó trabajos de reparación nocturno en la Línea A para restablecer su operación tras ruptura en las catenarias que permiten el abastecimiento eléctrico de los trenes (X/ @AdrianRubalcava)

Sindicato del STC Metro evidenció falta de mantenimiento en catenarias

El SNTSTC pidió a la Cámara de Diputados recursos para rehabilitar la Línea A del Metro y advirtió que podría suspender el servicio en los tramos peligrosos si no se corrigen las fallas en vías, catenaria, electricidad y equipos. El sindicato sostuvo que el deterioro compromete la seguridad de quienes viajan entre la Ciudad de México y el Estado de México.

PUBLICIDAD

Por medio de un comunicado informaron que las deficiencias requieren atención antes de que ocurra un incidente durante la operación. La eventual interrupción no es una decisión inmediata, sino una medida condicionada a que persistan los riesgos.

“Las condiciones de deterioro que actualmente presentan sus instalaciones y equipos son profundamente preocupantes, pues comprometen la seguridad de los miles de usuarios que diariamente utilizan este importante medio de transporte para trasladarse entre el Estado de México y la Ciudad de México”, expuso la organización.

El sindicato consideró que postergar las obras deja sin atención riesgos en una ruta utilizada para trasladarse entre la capital y el Estado de México. Por ello, pidió que la prevención tenga prioridad en las decisiones presupuestales y operativas, por encima de consideraciones políticas.

PUBLICIDAD

El SNTSTC planteó que podría detener los trenes en los segmentos donde no existan garantías para usuarios y trabajadores (X/ @AdrianRubalcava)

Y entre las principales peticiones que realizaron fue la intervención al sistema de catenarias, mismo que falló en el tramo Canal de San Juan - Santa Martha y que obligó al cierre temporal de cuatro estaciones la noche del 22 de octubre. También en su solicitud de recursos expusieron que requieren atención las vías, equipos auxiliares, sistema eléctrico y comunicaciones. El SNTSTC indicó que los trabajos requieren recursos, planeación técnica y voluntad institucional.

La Línea A ha resentido durante años los hundimientos del terreno, las filtraciones de agua hacia la zona de vías y las inundaciones de la temporada de lluvias en la capital. Estas condiciones han provocado suspensiones recurrentes del servicio.

PUBLICIDAD

¿Línea A del Metro CDMX suspenderá servicio?

El SNTSTC planteó que podría detener los trenes en los segmentos donde no existan garantías para usuarios y trabajadores. La medida tendría carácter preventivo, de acuerdo con el pronunciamiento.

“Podríamos vernos en la penosa, pero necesaria, determinación de suspender el servicio en los tramos donde no existan condiciones de seguridad, como medida preventiva para proteger la vida e integridad de los usuarios y trabajadores”, advirtió el sindicato.

El sindicato sostuvo que las intervenciones no se limitan a mejorar el funcionamiento cotidiano de la (Cuartoscuro.com)

La organización rechazó que su postura busque presionar a las autoridades. “Es una expresión de nuestra responsabilidad profesional y del conocimiento técnico que hemos adquirido durante décadas de servicio”, señaló.

PUBLICIDAD

Los trabajadores ofrecieron participar en la rehabilitación con su experiencia y capacidad técnica. “La seguridad de los usuarios es nuestra máxima prioridad. La rehabilitación de la Línea A no admite más demoras”, afirmaron.

El mantenimiento profundo solicitado contempla sustituir cables, postes, péndulos, herrajes y tornillería. También incluye el reemplazo de aparatos de cambio de vía, aparatos de dilatación, juntas mecánicas, soldaduras, rieles y balasto.

La agrupación pidió rehabilitar los vehículos especializados empleados para conservar las vías. En materia eléctrica, propuso cambiar cable y recuperar las subestaciones de rectificación, fuerza y alumbrado.

También consideró necesario modernizar y dar mantenimiento a los conmutadores que permiten coordinar la operación del servicio. “Estas son solamente algunas de las múltiples necesidades que requieren atención inmediata, cuya solución demanda recursos suficientes, planeación técnica y voluntad institucional”, afirmó.

PUBLICIDAD

El sindicato sostuvo que las intervenciones no se limitan a mejorar el funcionamiento cotidiano de la ruta. “No se trata únicamente de mejorar la calidad del servicio, sino de prevenir accidentes que pudieran poner en riesgo la integridad física y la vida de las personas”, subrayó.

Aunque no precisó un monto para las obras, el SNTSTC ubicó su exigencia en la discusión del presupuesto federal. La organización afirmó que los recursos para el Metro deben entenderse como una inversión social para los cerca de 5 millones de usuarios diarios que utilizan las 12 líneas de la red.