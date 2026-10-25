Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: cuándo empiezan y dónde ver las competencias en México

Con 62 atletas, México buscará hacer historia en este evento multideportivo que reúne a lo mejor del deporte juvenil a nivel mundial. (Gobierno de México)

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Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se celebrarán en Senegal del 31 de octubre al 13 de noviembre, con la participación de alrededor de 2,700 jóvenes atletas de varios países.

Dicha competencia representará la cuarta edición de este encuentro multideportivo, creado para impulsar a las nuevas figuras del deporte olímpico.

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México acudirá a la justa con la cuarta delegación más grande al llevar un total de 62 atletas, por detrás del Senegal (162), Francia (69) y China (67).

Cuándo comienzan las competencias y dónde verlas en México

A continuación, te decimos dónde se podrán ver cada una de las competencias en México

Las competencias de Dakar 2026 comenzarán de manera oficial este 31 de octubre, con la ceremonia de inauguración. No obstante, la actividad deportiva iniciará un día antes, el 30 de octubre, cuando la selección mexicana de beisbol 5 entre en acción.

Durante la jornada inaugural también habrá competencias de voleibol de playa, beisbol 5 y remo costero. El resto del programa comenzará el 1 de noviembre, con las primeras pruebas que repartirán medallas en disciplinas como judo y natación.

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En México, los Juegos Olímpicos de la Juventud podrán seguirse a través de las señales de TelevisaUnivision (TUDN y ViX), además de Claro Sports.

De igual forma, el canal de YouTube de Olympics también contará con transmisiones gratuitas de las competencias, una alternativa para acompañar la participación de los atletas mexicanos.

Qué disciplinas habrán en los Juegos Olímpicos de la Juventud

A diferencia de los Juegos Olímpicos convencionales, los Juegos Olímpicos de la Juventud incluyen disciplinas que no suelen aparecer en el programa de la justa de verano. Dakar 2026 contará con competencias como beisbol 5 y remo costero, modalidades diseñadas para acercar el deporte a nuevas generaciones.

El programa también reunirá disciplinas tradicionales del calendario olímpico, con actividades que se desarrollarán en distintas sedes de Senegal. Los atletas competirán por medallas en deportes individuales y de conjunto durante más de dos semanas.

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A continuación, te presentamos la lista completa de deportes que formarán parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026:

Basquetbol 3x3

Tiro con Arco

Gimnasia Artística

Atletismo

Bádminton

Beisbol 5

Balonmano de playa

Voleibol de playa

Lucha de playa

Boxeo

Breakdancing

Ciclismo de Ruta

Ecuestre

Esgrima

Futsal

Judo

Remo costero

Rugby Sevens

Vela

Skateboarding

Natación

Tenis de mesa

Taekwondo

Triatlón

Wushu Taolu

En estas disciplinas, cada uno de los atletas mexicanos buscarán dejar el nombre del país en alto.

Qué son los Juegos Olímpicos de la Juventud

Integrantes de la delegación juvenil mexicana visten los uniformes oficiales durante el anuncio sobre los apoyos económicos para la competencia de Dakar 2026. (X/ @COM_Mexico)

Los Juegos Olímpicos de la Juventud son una justa multideportiva del Comité Olímpico Internacional dirigida a atletas de entre 14 y 18 años. El certamen reúne a representantes de distintos países que compiten en disciplinas del programa olímpico.

La versión de verano tuvo su primera edición en Singapur 2010. A partir de entonces, el evento se realiza cada cuatro años y también cuenta con una edición invernal, destinada a impulsar a deportistas que se encuentran en proceso de formación.

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La competencia no se limita a la obtención de medallas. Los participantes también forman parte de actividades educativas y culturales enfocadas en valores como el respeto, la inclusión, el juego limpio y la excelencia deportiva.

Dakar 2026 tendrá un significado especial para el movimiento olímpico. La capital de Senegal recibirá por primera vez una justa olímpica en territorio africano, con jóvenes atletas que buscarán mostrarse en el escenario internacional.