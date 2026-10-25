México

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios reciben su pago mañana lunes 26 de octubre

La dispersión de los recursos comenzó el 19 de octubre y se mantendrá hasta el viernes 30

La Beca Benito Juárez cerrará su periodo de registros este 30 de septiembre (Gobierno de México)
Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez cuyo apellido inicia con la letra M reciben mañana lunes 26 de octubre el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre (Gobierno de México)
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Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez cuyo apellido inicia con la letra M reciben mañana lunes 26 de octubre el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre del ciclo escolar 2026-2027. El depósito se realiza en la tarjeta del Banco del Bienestar y puede reflejarse durante el transcurso del día.

La dispersión de los recursos comenzó el 19 de octubre y se mantendrá hasta el viernes 30. El calendario también contempla a estudiantes de Jóvenes Escribiendo el Futuro y de la beca de apoyo para transporte Gertrudis Bocanegra.

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¿Cuánto dinero entrega la Beca Benito Juárez?

La Beca Universal Benito Juárez entrega 1,900 pesos bimestrales a estudiantes de educación media superior inscritos en planteles públicos. El apoyo cubre 10 meses del ciclo escolar y no considera julio ni agosto por el periodo vacacional.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez prevé que la beca llegue a 4.2 millones de beneficiarios al cierre de 2026. El programa contempla una inversión de 39,542.5 millones de pesos.

Una persona presenta un mensaje mediante lengua de señas en un video de carácter informativo. En pantalla se observan subtítulos con texto sobre asambleas informativas y una indicación para escanear un código QR que se muestra a un costado. Asimismo, aparece un recuadro secundario con otra persona realizando una presentación visual.

Dispersión escalonada y la letra M recibe el depósito este lunes

El orden de los pagos se determina por la primera letra del apellido de la madre, padre, tutora o tutor registrado como titular. Para este lunes 26 de octubre corresponde el turno a las personas vinculadas con apellidos que comienzan con la letra M.

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La dispersión es escalonada. Esto significa que el depósito puede aparecer en distintos momentos de la jornada y no necesariamente desde las primeras horas del día.

Los estudiantes que esperan el recurso no necesitan acudir de inmediato a una sucursal bancaria. La recomendación es revisar el saldo y los movimientos de la tarjeta antes de retirar efectivo o reportar una posible demora.

El dinero puede utilizarse para pagar en establecimientos con terminal bancaria o retirarse en cajeros automáticos. La tarjeta del Banco del Bienestar es el medio asignado para recibir los apoyos de los programas de becas.

Los pagos continúan hasta el viernes 30 de octubre

Después de los beneficiarios asociados con la letra M, el calendario establece depósitos para las letras N, Ñ, O, P y Q este martes 27 de octubre. El miércoles 28 corresponde a los apellidos que inician con R.

Las personas relacionadas con la letra S reciben el apoyo el jueves 29 de octubre. La última jornada de pagos está prevista para el viernes 30 de octubre, cuando toca el turno a los apellidos que comienzan con T, U, V, W, X, Y y Z.

Los pagos de la Beca Benito Juárez comienzan este lunes 19 de octubre (Gobierno de México)
Los pagos de la Beca Benito Juárez comienzan este lunes 19 de octubre (Gobierno de México)

Beneficiarios que ya recibieron el pago

El calendario comenzó con las letras A y B este lunes 19 de octubre. La letra C recibió el depósito el martes 20; las letras D, E y F tuvieron fecha el miércoles 21, mientras que G correspondió al jueves 22.

Las letras H, I, J, K y L tuvieron programado el pago para el viernes 23 de octubre. Quienes pertenecen a esos grupos y aún no observan el depósito pueden comprobar los movimientos de su cuenta, debido a que las transferencias no se reflejan a la misma hora para todos los beneficiarios.

Nuevos beneficiarios recibirán su tarjeta entre noviembre y diciembre

Por otra parte, las y los estudiantes que realizaron su registro en septiembre como nuevos beneficiarios de la Beca Benito Juárez no forman parte de esta dispersión. Julio León Trujillo, titular de las Becas Bienestar, informó que recibirán su tarjeta entre noviembre y diciembre.

Ese plástico será el instrumento para cobrar el apoyo económico en depósitos posteriores. Las autoridades recomiendan a quienes esperan la entrega mantenerse atentos a los avisos de los canales institucionales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Un grupo de estudiantes mexicanos sonrientes de secundaria y preparatoria, junto a una mujer, muestran tarjetas bancarias y billetes frente a una lona de Beca Benito Juárez.
Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficiarios de continuidad pueden consultar la fecha y el avance de su pago mediante el Buscador de Estatus, disponible con la CURP. También pueden revisar el saldo desde la aplicación Banco del Bienestar Móvil o en cajeros de la institución.

Para aclaraciones sobre el depósito, la dependencia mantiene disponible el número telefónico 079, con atención las 24 horas. El calendario del bimestre septiembre-octubre concluye este viernes 30 de octubre.

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