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De niño pobre a presidente de Brasil: Dónde ver en México la película sobre la historia de Lula da Silva

La película “Lula, el hijo de Brasil” repasa la infancia y el ascenso sindical del mandatario brasileño, mientras el país define este domingo su reelección frente a Flávio Bolsonaro

De niño pobre a presidente de Brasil: Dónde ver en México la película sobre la historia de Lula da Silva
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De niño pobre y limpiabotas a presidente de Brasil, así retrata “Lula, el hijo de Brasil” los orígenes del mandatario que este domingo disputa la reelección frente a Flávio Bolsonaro.

La cinta, disponible en Amazon Prime Video para los usuarios en México, cobra relevancia en medio de la segunda vuelta electoral más ajustada en la historia reciente del país.

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La película, dirigida por Fábio Barreto y estrenada en 2009, narra la infancia de Luiz Inácio Lula da Silva en el nordeste brasileño, su migración junto a su madre a São Paulo y los primeros años como líder sindical antes de convertirse en una de las figuras políticas más importantes de Brasil.

El filme, con una duración de 130 minutos, tiene como eje central la relación entre Lula y su madre, Eurídice Ferreira de Melo, conocida como Lindú, retratada como una influencia determinante en su formación.

“Lula, el hijo de Brasil”
“Lula, el hijo de Brasil”

La trama recorre desde la pobreza extrema hasta el liderazgo sindical

“Lula, el hijo de Brasil” sigue la vida del protagonista desde su nacimiento en condiciones de pobreza hasta su consolidación como uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT) en 1980. La cinta se detiene en el trabajo infantil de Lula como limpiabotas y vendedor ambulante, además de su etapa como obrero metalúrgico en São Bernardo do Campo.

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El relato concluye antes de la etapa presidencial del protagonista, con el foco puesto en su proyección como dirigente sindical durante la década de los setenta, cuando asumió la presidencia del Sindicato de los Metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema en 1975.

Dónde ver la película en México

“Lula, el hijo de Brasil” está disponible en Amazon Prime Video dentro del catálogo de cine latinoamericano de la plataforma, en la sección de dramas sociales y biográficos. La cinta también figura en el catálogo internacional de Netflix bajo el título “Lula, el hijo de Brasil”, aunque su disponibilidad puede variar según el país y los cambios periódicos del catálogo, y de momento no está disponible para México.

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Existe además un documental dirigido por Oliver Stone y Rob Wilson, titulado simplemente “Lula”, centrado en el regreso del mandatario a la presidencia en 2022, aunque esta producción no cuenta actualmente con oferta de streaming disponible según el sitio especializado JustWatch.

Lula gobernó dos mandatos antes de la condena que lo llevó a prisión

Lula fue elegido presidente por primera vez en 2002 con 52,7 millones de votos y asumió el cargo en enero de 2003 como el primer obrero en gobernar Brasil. Durante sus dos primeros mandatos, hasta 2010, impulsó programas como Bolsa Família y Fome Zero, que contribuyeron a sacar de la pobreza a millones de brasileños, y dejó el poder con una aprobación cercana al 87%.

A partir de 2014, la Operación Lava Jato lo convirtió en blanco de una investigación por corrupción que derivó en su condena y encarcelamiento en 2018, con 580 días en prisión en Curitiba. En 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló sus condenas al determinar que el juez a cargo, Sergio Moro, carecía de competencia para juzgarlo, lo que le devolvió los derechos políticos.

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva, the Workers' Party (PT) candidate for presidential re-election, greets supporters outside his residence on the day of the presidential runoff election, in Sao Paulo, Brazil, October 25, 2026. REUTERS/Tuane Fernandes
Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva, the Workers' Party (PT) candidate for presidential re-election, greets supporters outside his residence on the day of the presidential runoff election, in Sao Paulo, Brazil, October 25, 2026. REUTERS/Tuane Fernandes

Con la reelegibilidad restituida, Lula regresó a la disputa electoral en 2022 y derrotó a Jair Bolsonaro en segunda vuelta con más de 60 millones de votos, para convertirse en el primer político en ganar tres elecciones presidenciales en la historia de Brasil.

El balotaje de este domingo define un cuarto mandato o el regreso del bolsonarismo

Casi 159 millones de brasileños están convocados este domingo para definir entre Lula, que busca un cuarto mandato a los 80 años, y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple condena por intentar un golpe de Estado para impedir el fin de su gobierno entre 2019 y 2022. Bolsonaro superó a Lula por más de 2,2 millones de votos en la primera vuelta del 4 de octubre, con el 47% de los votos frente al 45% del mandatario, según datos recogidos por la agencia AP.

Brazil's President and Workers' Party (PT) re-election candidate Luiz Inacio Lula da Silva holds a Brazilian flag at a polling station during the presidential runoff election in Sao Bernardo do Campo, Sao Paulo state, Brazil, on October 25, 2026. Lula da Silva faces right-wing senator Flavio Bolsonaro in a runoff that will determine whether Brazil remains one of the few leftist nations in the region or joins a regional swing to the right championed by US President Donald Trump, Bolsonaro's ally. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)
Brazil's President and Workers' Party (PT) re-election candidate Luiz Inacio Lula da Silva holds a Brazilian flag at a polling station during the presidential runoff election in Sao Bernardo do Campo, Sao Paulo state, Brazil, on October 25, 2026. Lula da Silva faces right-wing senator Flavio Bolsonaro in a runoff that will determine whether Brazil remains one of the few leftist nations in the region or joins a regional swing to the right championed by US President Donald Trump, Bolsonaro's ally. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)

Desde entonces, Lula recortó distancia mediante movilizaciones y una ofensiva social que incluyó un programa de alivio de deudas para pequeñas empresas y transporte público gratuito los fines de semana. La última encuesta de Datafolha, publicada el jueves previo a la votación, registró un empate técnico del 50% para cada candidato.

Bolsonaro conserva sus mayores apoyos en el sur y el sureste de Brasil y entre los votantes evangélicos, mientras Lula domina en el nordeste y entre los sectores de menores ingresos. Desde el retorno de Brasil a la democracia en 1985, ningún candidato que terminó segundo en primera vuelta logró remontar en la definición, un antecedente que Lula necesita romper para continuar en el Palacio de Planalto.

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