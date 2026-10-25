De la Nahuala al Charro Negro: la saga “Las Leyendas” y su fórmula para dominar la taquilla nacional

La franquicia animada de Ánima Estudios acumula ocho largometrajes inspirados en mitos populares mexicanos. (Videocine)

Guardar

La película animada “La venganza del Charro Negro” rompió el récord de apertura tras estrenar en cines de México el 22 de octubre de 2026.

La octava entrega de la franquicia producida por Ánima Estudios consolida la saga cinematográfica más longeva de la industria audiovisual del país.

PUBLICIDAD

La producción dirigida por Marvick Eduardo Núñez Aguilera recaudó 14,600,000 pesos durante su primer fin de semana. La cifra coloca al título como el mejor debut comercial para una película mexicana en la presente década.

Con esta entrega, la serie cinematográfica supera los 11,000,000 de espectadores acumulados en salas desde su origen en 2007. El proyecto sostiene una presencia comercial ininterrumpida frente a producciones extranjeras con presupuestos hasta cinco veces superiores.

Los relatos del virreinato se transforman en aventuras familiares

El origen del universo parte de la tradición oral novohispana. Los relatos populares de brujería, aparecidos y condenas del alma suelen tener una carga punitiva que la franquicia desactiva mediante la comedia y la aventura infantil.

PUBLICIDAD

En la primera entrega de 2007, “La Leyenda de la Nahuala”, la figura de la bruja que secuestra infantes en Puebla durante la víspera del Día de Muertos sirvió de marco para una comedia de enredos. El protagonista, Leo San Juan, enfrenta sus miedos para rescatar a su hermano Nando.

El mito de La Llorona recibió un tratamiento similar en 2011. La madre que ahoga a sus hijos en el río por despecho amoroso quedó replanteada en los canales lacustres como un espíritu atormentado que busca redención frente a fuerzas oscuras que manipulan su pena.

La figura del Charro Negro rescata la advertencia moral sobre la avaricia. La leyenda campirana del hombre pobre que entrega su alma a cambio de riquezas funciona en pantalla como un antagonista calculador que busca arrastrar a otros personajes hacia sus propios pactos.

PUBLICIDAD

El origen de la saga fue en 2007 con La Leyenda de la Nahuala. Captura del tráiler oficial de La Leyenda de la Nahuala

Las ciudades históricas sustituyen a los mundos fantásticos

A diferencia de las producciones estadounidenses que sitúan la fantasía en reinos imaginarios, la saga ubica sus tramas en coordenadas geográficas e históricas reconocibles.

Los callejones empedrados, los conventos del siglo XIX y los cascos de hacienda funcionan como escenarios directos de la acción.

En “La leyenda de las Momias de Guanajuato”, la arquitectura minera y los túneles subterráneos de la capital guanajuatense determinan el ritmo de persecución. La identidad visual recurre al arte colonial mexicano, el papel picado y la confitería tradicional.

Los personajes secundarios refuerzan el anclaje cultural. La presencia de alebrijes parlantes, esqueletos vestidos con trajes de charro y calaveritas de azúcar otorga una textura visual ligada a las celebraciones de noviembre.

PUBLICIDAD

La saga ubica sus tramas en coordenadas geográficas e históricas reconocibles. Captura del tráiler oficial de La leyenda de la Nahuala

La franquicia marca la pauta comercial para la animación en el país

La continuidad del proyecto sentó las bases para la producción sistemática de largometrajes animados en México.

La recaudación sostenida de las películas demostró que las narrativas basadas en la cultura local cuentan con viabilidad financiera frente a los títulos comerciales de importación.

El desempeño de la serie abrió espacio para el surgimiento de nuevos proyectos dentro de la industria nacional.

La consolidación de estos estrenos acompaña el desarrollo de otras propuestas reconocidas del sector, como los trabajos de Guillermo del Toro y el largometraje en animación cuadro por cuadro “Soy Frankelda”, de los hermanos Ambriz.

La continuidad del proyecto sentó las bases para la producción sistemática de largometrajes animados en México. (Cinépolis Distribución)

El paso del tiempo endurece los conflictos de la trama

El público que asistió a las salas hace casi dos décadas creció junto con los personajes. La dirección artística de las entregas recientes asume un estilo visual con sombras más marcadas y riesgos narrativos mayores para los protagonistas.

PUBLICIDAD

En la entrega en cartelera, el conflicto adquiere un carácter directo para el núcleo familiar. Nando San Juan, interpretado por el actor Emilio Treviño, enfrenta la tentación de pactar con el jinete espectral para obtener poder, lo que pone a prueba el vínculo con su hermano.

Treviño explicó que la historia encuentra un balance entre la luz y la oscuridad propio de las tradiciones locales. El actor sostuvo que el filme evita conducirse exclusivamente bajo la estructura de un relato infantil convencional.

Por su parte, Benny Emmanuel, quien da voz a Leo San Juan, afirma que el público acude a las salas porque la franquicia realza las tradiciones de una manera entretenida. El actor apuntó que los espectadores esperan de forma regular estos estrenos en cartelera.

PUBLICIDAD

Un personaje animado con pañuelo naranja frota la cabeza de otro personaje sobre un suelo de madera en una escena de animación de Cartoon Network. (Captura del tráiler oficial)

La industria local consolidó un modelo de bajo costo

El proyecto comenzó como una producción independiente impulsada por Ricardo Arnaiz con trazos en lápiz y papel. Diecinueve años después, la marca cuenta con dos series para plataformas digitales y ocho largometrajes.

La producción de La venganza del Charro Negro requirió un presupuesto de 20,000,000 de pesos.

La saga demuestra a las nuevas generaciones de animadores que el trabajo realizado dentro del país puede mantener presencia sostenida en la taquilla nacional. (Captura del tráiler oficial)

El financiamiento contó con el respaldo del estímulo fiscal EFICINE 2024 y la distribución comercial a cargo de la compañía Videocine.

El creador original recordó que la idea inicial no contemplaba competir contra los grandes estudios extranjeros. Arnaiz señaló que la continuidad de la saga demuestra a las nuevas generaciones de animadores que el trabajo realizado dentro del país puede mantener presencia sostenida en la taquilla nacional.

PUBLICIDAD

La octava película incluye una secuencia posterior a los créditos que perfila el rumbo de futuras entregas. Los realizadores mantienen abierta la expansión del universo animado mientras la taquilla conserve la respuesta favorable del público nacional.