México

De la Nahuala al Charro Negro: la saga “Las Leyendas” y su fórmula para dominar la taquilla nacional

“La venganza del Charro Negro” consolida a la saga de Ánima Estudios como la franquicia animada más vista y longeva del cine mexicano

La franquicia animada de acumula ocho largometrajes inspirados en mitos populares mexicanos.
La franquicia animada de Ánima Estudios acumula ocho largometrajes inspirados en mitos populares mexicanos. (Videocine)
Guardar

La película animadaLa venganza del Charro Negro” rompió el récord de apertura tras estrenar en cines de México el 22 de octubre de 2026.

La octava entrega de la franquicia producida por Ánima Estudios consolida la saga cinematográfica más longeva de la industria audiovisual del país.

PUBLICIDAD

La producción dirigida por Marvick Eduardo Núñez Aguilera recaudó 14,600,000 pesos durante su primer fin de semana. La cifra coloca al título como el mejor debut comercial para una película mexicana en la presente década.

Con esta entrega, la serie cinematográfica supera los 11,000,000 de espectadores acumulados en salas desde su origen en 2007. El proyecto sostiene una presencia comercial ininterrumpida frente a producciones extranjeras con presupuestos hasta cinco veces superiores.

Los relatos del virreinato se transforman en aventuras familiares

El origen del universo parte de la tradición oral novohispana. Los relatos populares de brujería, aparecidos y condenas del alma suelen tener una carga punitiva que la franquicia desactiva mediante la comedia y la aventura infantil.

PUBLICIDAD

En la primera entrega de 2007, “La Leyenda de la Nahuala”, la figura de la bruja que secuestra infantes en Puebla durante la víspera del Día de Muertos sirvió de marco para una comedia de enredos. El protagonista, Leo San Juan, enfrenta sus miedos para rescatar a su hermano Nando.

El mito de La Llorona recibió un tratamiento similar en 2011. La madre que ahoga a sus hijos en el río por despecho amoroso quedó replanteada en los canales lacustres como un espíritu atormentado que busca redención frente a fuerzas oscuras que manipulan su pena.

La figura del Charro Negro rescata la advertencia moral sobre la avaricia. La leyenda campirana del hombre pobre que entrega su alma a cambio de riquezas funciona en pantalla como un antagonista calculador que busca arrastrar a otros personajes hacia sus propios pactos.

Captura del tráiler oficial de La Leyenda de la Nahuala
El origen de la saga fue en 2007 con La Leyenda de la Nahuala. Captura del tráiler oficial de La Leyenda de la Nahuala

Las ciudades históricas sustituyen a los mundos fantásticos

A diferencia de las producciones estadounidenses que sitúan la fantasía en reinos imaginarios, la saga ubica sus tramas en coordenadas geográficas e históricas reconocibles.

Los callejones empedrados, los conventos del siglo XIX y los cascos de hacienda funcionan como escenarios directos de la acción.

En “La leyenda de las Momias de Guanajuato”, la arquitectura minera y los túneles subterráneos de la capital guanajuatense determinan el ritmo de persecución. La identidad visual recurre al arte colonial mexicano, el papel picado y la confitería tradicional.

Los personajes secundarios refuerzan el anclaje cultural. La presencia de alebrijes parlantes, esqueletos vestidos con trajes de charro y calaveritas de azúcar otorga una textura visual ligada a las celebraciones de noviembre.

Captura del tráiler oficial de La leyenda de la Nahuala
La saga ubica sus tramas en coordenadas geográficas e históricas reconocibles. Captura del tráiler oficial de La leyenda de la Nahuala

La franquicia marca la pauta comercial para la animación en el país

La continuidad del proyecto sentó las bases para la producción sistemática de largometrajes animados en México.

La recaudación sostenida de las películas demostró que las narrativas basadas en la cultura local cuentan con viabilidad financiera frente a los títulos comerciales de importación.

El desempeño de la serie abrió espacio para el surgimiento de nuevos proyectos dentro de la industria nacional.

La consolidación de estos estrenos acompaña el desarrollo de otras propuestas reconocidas del sector, como los trabajos de Guillermo del Toro y el largometraje en animación cuadro por cuadro “Soy Frankelda”, de los hermanos Ambriz.

Soy Frankelda
La continuidad del proyecto sentó las bases para la producción sistemática de largometrajes animados en México. (Cinépolis Distribución)

El paso del tiempo endurece los conflictos de la trama

El público que asistió a las salas hace casi dos décadas creció junto con los personajes. La dirección artística de las entregas recientes asume un estilo visual con sombras más marcadas y riesgos narrativos mayores para los protagonistas.

En la entrega en cartelera, el conflicto adquiere un carácter directo para el núcleo familiar. Nando San Juan, interpretado por el actor Emilio Treviño, enfrenta la tentación de pactar con el jinete espectral para obtener poder, lo que pone a prueba el vínculo con su hermano.

Treviño explicó que la historia encuentra un balance entre la luz y la oscuridad propio de las tradiciones locales. El actor sostuvo que el filme evita conducirse exclusivamente bajo la estructura de un relato infantil convencional.

Por su parte, Benny Emmanuel, quien da voz a Leo San Juan, afirma que el público acude a las salas porque la franquicia realza las tradiciones de una manera entretenida. El actor apuntó que los espectadores esperan de forma regular estos estrenos en cartelera.

Dos personajes de dibujos animados sobre un suelo de madera, uno con pañuelo naranja sosteniendo la cabeza del otro que está boca abajo
Un personaje animado con pañuelo naranja frota la cabeza de otro personaje sobre un suelo de madera en una escena de animación de Cartoon Network. (Captura del tráiler oficial)

La industria local consolidó un modelo de bajo costo

El proyecto comenzó como una producción independiente impulsada por Ricardo Arnaiz con trazos en lápiz y papel. Diecinueve años después, la marca cuenta con dos series para plataformas digitales y ocho largometrajes.

La producción de La venganza del Charro Negro requirió un presupuesto de 20,000,000 de pesos.

Un hombre mayor con bigote gris y dos criaturas fantásticas coloridas en una habitación oscura con velas encendidas
La saga demuestra a las nuevas generaciones de animadores que el trabajo realizado dentro del país puede mantener presencia sostenida en la taquilla nacional. (Captura del tráiler oficial)

El financiamiento contó con el respaldo del estímulo fiscal EFICINE 2024 y la distribución comercial a cargo de la compañía Videocine.

El creador original recordó que la idea inicial no contemplaba competir contra los grandes estudios extranjeros. Arnaiz señaló que la continuidad de la saga demuestra a las nuevas generaciones de animadores que el trabajo realizado dentro del país puede mantener presencia sostenida en la taquilla nacional.

La octava película incluye una secuencia posterior a los créditos que perfila el rumbo de futuras entregas. Los realizadores mantienen abierta la expansión del universo animado mientras la taquilla conserve la respuesta favorable del público nacional.

Temas Relacionados

Cine MexicanoCine en MéxicoLeyendasCineAnimaciónmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Transportistas acuerdan diálogo con Segob; CANACAR mantiene convocatoria de protesta

El gobierno reconoce a las asociaciones y cámaras que se deslindaron de la manifestación

Transportistas acuerdan diálogo con Segob; CANACAR mantiene convocatoria de protesta

De niño pobre a presidente de Brasil: Dónde ver en México la película sobre la historia de Lula da Silva

La película “Lula, el hijo de Brasil” repasa la infancia y el ascenso sindical del mandatario brasileño, mientras el país define este domingo su reelección frente a Flávio Bolsonaro

De niño pobre a presidente de Brasil: Dónde ver en México la película sobre la historia de Lula da Silva

Procesan a "El Rayón" y "El Papayo" por el asesinato a tiros de dos hombres en el Estado de México

Los procesados son miembros de la célula delictiva "Los Rayón"

Procesan a "El Rayón" y "El Papayo" por el asesinato a tiros de dos hombres en el Estado de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 25 de octubre: cierran Paseo de la Reforma en ambos sentidos por evento

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 25 de octubre: cierran Paseo de la Reforma en ambos sentidos por evento

¿Quién es Anna Díaz, la actriz que protagoniza la película de Diego Luna que ganó Mejor Guion en el Festival de Cine de Roma?

Ceniza en la Boca cuenta la historia de Lucila, una joven mexicana de 21 años que viaja a España con su hermano menor para reencontrarse con su madre

¿Quién es Anna Díaz, la actriz que protagoniza la película de Diego Luna que ganó Mejor Guion en el Festival de Cine de Roma?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

Capturan a un hombre señalado como jefe de una red de préstamos "gota a gota" del Cártel de Sinaloa en Oaxaca

Procesan a "El Rayón" y "El Papayo" por el asesinato a tiros de dos hombres en el Estado de México

Defensa de César Jáuregui impugnará su vinculación a proceso por traición a la patria: acusan falta de pruebas directas en su contra

Por vínculos con Los Tlacos: arrestan al exoficial mayor del Ayuntamiento de Copalillo por extorsión a comerciantes

ENTRETENIMIENTO

Mexicráneos 2026 llega a Paseo de la Reforma: hasta cuándo podrás ver la exposición gratis en CDMX

Mexicráneos 2026 llega a Paseo de la Reforma: hasta cuándo podrás ver la exposición gratis en CDMX

De niño pobre a presidente de Brasil: Dónde ver en México la película sobre la historia de Lula da Silva

De suplentes en Vaselina a estrellas de Timbiriche: la obra que lanzó a Thalía, Capetillo y Edith Márquez

Exatlón México: Quién sale eliminado hoy domingo 25 de octubre del 2026

Por qué ‘Contra el huracán’, película sobre Otis en Acapulco, esta siendo “destrozada” por los afectados reales

DEPORTES

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: cuándo empiezan y dónde ver las competencias en México

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: cuándo empiezan y dónde ver las competencias en México

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios reciben su pago mañana lunes 26 de octubre

Preolímpico de Softbol para Los Ángeles 2028 se disputará en México

Protagonistas de México contra el mundo comienzan a llegar a Arabia Saudita donde Canelo enfrentará a Mbilli

Cuándo es el siguiente partido de México en el Mundial Femenil Sub 17 y a quién enfrenta en los Octavos de Final