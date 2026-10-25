Unas manos acarician la cabeza de un perro xoloitzcuintle ataviado con un collar bordado tradicional sobre un fondo de flores de cempasúchil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los Xoloitzcuintles, también llamados xolos o perros mexicanos sin pelo, son una raza originaria de México. Su nombre viene del náhuatl: Xólotl, una deidad mexica vinculada con la muerte y el inframundo, e itzcuintli, que significa perro.

Se caracterizan por tener poca o ninguna capa de pelo, piel lisa y orejas erguidas. También existe una variedad con pelo corto. Hay xolos de talla estándar, mediana y miniatura.

PUBLICIDAD

En las culturas prehispánicas se les atribuía un papel espiritual: se creía que acompañaban a las personas fallecidas en su camino al Mictlán. Actualmente son considerados un símbolo de la cultura mexicana y requieren cuidados especiales de piel, sobre todo protección ante el sol y el frío.

Un perro de raza xoloitzcuintle permanece erguido en un patio de piedra frente a muros de adobe y plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los cuidados que deben tener en la piel los perros Xoloitzcuintles

Los Xoloitzcuintles, sobre todo los de variedad sin pelo, requieren una rutina de piel constante porque no cuentan con el pelaje como barrera ante el sol, el frío, el polvo y la fricción.

Protección solar: evita que permanezcan al sol intenso, especialmente entre el mediodía y la tarde. Para paseos largos o exposición directa, usa ropa ligera que cubra la piel y bloqueador formulado para perros , indicado por el veterinario. No uses protector solar de humanos: algunos ingredientes pueden ser tóxicos si el perro los lame.

Baños moderados: báñalo de forma regular según su nivel de suciedad y la recomendación del veterinario. Usa shampoo suave, hipoalergénico o dermatológico para perros. El exceso de jabón o productos agresivos puede resecar e irritar la piel.

Limpieza entre baños: puedes pasar un paño suave y húmedo para retirar polvo, sudor y grasa. Seca bien los pliegues, axilas, ingles, cuello y espacios entre los dedos, donde pueden acumularse humedad y microorganismos.

Hidratación: después del baño, o cuando notes resequedad, aplica en capa ligera una crema o loción segura para perros. Conviene que sea sin perfume, no grasosa y recomendada por un médico veterinario. La hidratación ayuda a conservar la barrera de la piel.

Acné y puntos negros: es relativamente común que los Xolos jóvenes presenten acné, espinillas o poros tapados, sobre todo durante su primer año. No exprimas granos ni uses exfoliantes o tratamientos para personas sin indicación veterinaria.

Evita irritantes: no apliques perfumes, aceites esenciales, alcohol, cremas corporales humanas, remedios caseros ni jabones fuertes. También revisa que el collar, arnés, cobijas o ropa no rocen continuamente ni causen enrojecimiento.

Frío y clima seco: en días fríos, ponle abrigo limpio y suave. Si hay viento o ambiente muy seco, aumenta la vigilancia de resequedad, grietas o descamación.

Llévalo al veterinario si presenta comezón persistente, mal olor, enrojecimiento, costras, pústulas, heridas, zonas oscuras que cambian rápido o dolor al tocarlo. Puede tratarse de dermatitis, infección, alergia o un problema que requiere shampoo o medicamento específico.

PUBLICIDAD

Un perro xoloitzcuintle permanece junto a su dueño en una calle del Centro Histórico de la Ciudad de México decorada con flores de cempasúchil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el valor cultural del Xoloitzcuintle para México

El Xoloitzcuintle tiene un valor cultural profundo para México porque conecta el presente con las creencias, el arte y la vida cotidiana de los pueblos mesoamericanos.

En la cosmovisión nahua, se le asocia con Xólotl, deidad vinculada con la noche, el movimiento, la dualidad y el inframundo. Por ello, se creía que los perros podían acompañar a las personas fallecidas en su tránsito hacia el Mictlán. Esta idea sigue presente en las celebraciones del Día de Muertos y en el imaginario popular mexicano.

También es un testimonio vivo de la historia prehispánica. Investigaciones arqueológicas han encontrado perros pelones relacionados con contextos funerarios y espacios considerados sagrados desde siglos antes de la llegada de los españoles. La UNAM lo describe como un sobreviviente de una larga historia de convivencia con las comunidades humanas del país.

PUBLICIDAD

Su importancia va más allá de la leyenda del Mictlán. El xolo aparece en piezas arqueológicas, expresiones de arte popular, obras de artistas como Diego Rivera y Frida Kahlo, así como en actividades culturales contemporáneas. Es una figura de identidad nacional que remite a la diversidad biocultural de México.

El xoloitzcuintle ilustra la relación entre la vida y la muerte como guía de los difuntos en la tradición mesoamericana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esa historia, conservar y cuidar al Xoloitzcuintle también significa proteger una parte del patrimonio vivo de México.