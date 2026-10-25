UTOPÍAS de Clara Brugada reciben reconocimiento internacional de ONU-Hábitat

ONU-Hábitat reconoce el modelo de las UTOPÍAS en la Ciudad de México.

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, recibió el Pergamino de Honor de ONU-Hábitat por el modelo de las UTOPÍAS, durante la inauguración de La Soberana, un complejo ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El reconocimiento fue entregado por Ana Claudia Rossbach, directora ejecutiva del organismo internacional, en un acto realizado este 25 de octubre.

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El galardón distingue iniciativas relacionadas con la innovación urbana y el desarrollo de espacios públicos. En este caso, el reconocimiento corresponde al proyecto de las UTOPÍAS, cuyo objetivo es concentrar servicios comunitarios, actividades culturales, instalaciones deportivas y programas de cuidados en un mismo lugar.

ONU-Hábitat reconoce el modelo de las UTOPÍAS en la CDMX

De acuerdo con la información difundida sobre el reconocimiento, ONU-Hábitat destacó la relación de este modelo con los objetivos de la Agenda 2030, particularmente en materia de desarrollo urbano y acceso a servicios.

Durante el evento, Rossbach recorrió las instalaciones de La Soberana y señaló que este tipo de proyectos puede contribuir al avance de las metas internacionales de desarrollo sostenible.

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Brugada explicó que las UTOPÍAS surgieron a partir de experiencias de urbanismo social implementadas en distintas partes del mundo. También mencionó que la iniciativa ha despertado interés fuera de México, con referencias a Quito, Ecuador, donde ya se inauguró un espacio de características similares.

El reconocimiento coloca al programa capitalino en el ámbito de las iniciativas urbanas observadas internacionalmente, aunque su alcance y funcionamiento dependerán también de la operación de los servicios y de los resultados que se obtengan en las comunidades.

La Soberana: inversión, superficie y servicios disponibles

La UTOPÍA La Soberana fue construida en el Deportivo Hermanos Galeana y es presentada por las autoridades como la instalación más grande de su tipo en la capital.

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El proyecto requirió una inversión de 300 millones de pesos y abarca una superficie de 91,377 metros cuadrados, de los cuales 29,000 corresponden a espacios de construcción abierta y 7,500 a áreas techadas.

El complejo integra servicios sociales, médicos, culturales y deportivos. Entre sus instalaciones se encuentran consultorios de medicina general, ginecología y geriatría, un mastógrafo, laboratorio clínico, tina de hidroterapia y un Centro de Cuidado de las Emociones.

También dispone de espacios destinados a la atención infantil, personas mayores, preparación de alimentos y cuidados personales. En el ámbito deportivo, cuenta con alberca semiolímpica, gimnasio, ring de box y canchas para distintas disciplinas.

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¿Qué servicios ofrece la nueva UTOPÍA de Gustavo A. Madero?

La infraestructura incluye espacios dirigidos a diferentes grupos de la población. Entre sus principales instalaciones destacan:

Salud: consultorios médicos, laboratorio clínico, mastógrafo y servicios de hidroterapia.

Cuidados: centro de atención infantil, Casa de Día para personas mayores y áreas de atención personal.

Deporte: alberca semiolímpica, gimnasio, ring de box y canchas de pádel, tenis y squash.

Cultura: auditorio con capacidad para más de 400 personas , cabina de radio y salones para danza aérea y muralismo.

Recreación: un corredor con 16 alebrijes animatrónicos y una carpa de circo con capacidad para 800 espectadores .

Atención animal: clínica veterinaria, parque para perros y estética canina.

Según lo anunciado por Brugada, los servicios de la UTOPÍA serán gratuitos. La mandataria también afirmó que el acceso a estas actividades y atenciones puede representar ahorros para las familias, aunque no se presentaron en la información proporcionada datos independientes que permitan medir ese impacto.

CDMX será sede del Foro Urbano Mundial 2028

La Ciudad de México albergará el Foro Urbano Mundial en 2028, encuentro internacional dedicado a los desafíos del desarrollo urbano. De acuerdo con las proyecciones del gobierno capitalino, para entonces se espera que estén en funcionamiento 50 UTOPÍAS.

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La meta general de la administración es construir 100 espacios de este tipo. La cifra prevista para 2028 representa una etapa intermedia de ese objetivo, cuya materialización dependerá del avance de las obras y de la puesta en marcha de las instalaciones.

La celebración del foro también colocará a la capital mexicana como anfitriona de conversaciones internacionales sobre planificación urbana, vivienda y espacios públicos.

Anuncian nuevos proyectos de salud y atención juvenil

Durante la inauguración de La Soberana, Brugada adelantó que se prevé utilizar otros 100,000 metros cuadrados para desarrollar una nueva Clínica Condesa, un hospital toxicológico y una aldea juvenil.

La clínica estaría especializada en la atención del VIH-Sida, mientras que el hospital toxicológico se destinaría a personas que consumen sustancias y sería operado por el IMSS-Bienestar. La aldea juvenil incluiría una escuela y espacios deportivos, además de una alberca olímpica.

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Los proyectos fueron presentados como parte de una siguiente etapa, por lo que su desarrollo y puesta en operación deberán concretarse conforme avance la planeación anunciada por las autoridades.