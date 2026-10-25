Guadalupe Taddei dejaría la presidencia del INE este lunes: publican su renuncia

El INE publicó el anuncio de la renuncia de Guadalupe Taddei, pero eliminó el comunicado poco después. Crédito: INE

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El Instituto Nacional Electoral (INE) difundió este domingo 25 de octubre un comunicado en el que se anunciaba que Guadalupe Taddei Zavala presentaría su renuncia como consejera presidenta ante la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el documento fue eliminado poco después de su publicación y publicado de nuevo, lo que generó incertidumbre sobre la continuidad de la funcionaria al frente del organismo.

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El texto, identificado con el número 460 y fechado el 25 de octubre de 2026, incluía un mensaje atribuido a Taddei en el que señalaba que dejaría el cargo el lunes 26 de octubre, luego de una “profunda reflexión”.

¿Qué decía el comunicado del INE sobre la renuncia de Guadalupe Taddei?

En el documento difundido por el instituto, la consejera presidenta afirmaba que había decidido presentar su renuncia ante la Cámara de Diputados, instancia que le confirió la responsabilidad de encabezar el organismo electoral en abril de 2023.

El mensaje señalaba que la decisión respondía a la necesidad de proteger al INE y permitir que continuara desempeñando sus funciones constitucionales.

También destacaba que la organización de las elecciones constituye una responsabilidad institucional que trasciende a cualquier persona.

La publicación se produjo en medio de cuestionamientos relacionados con presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés vinculados con proveedores del organismo. No obstante, la eliminación del comunicado dejó sin aclarar si el anuncio correspondía a una decisión definitiva de Taddei o si existió algún cambio posterior.

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Taddei defendía el trabajo del INE rumbo a las elecciones de 2027

Antes de anunciar su supuesta salida, el mensaje destacaba los trabajos de organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027, que comenzó el pasado 10 de septiembre.

En el documento se sostenía que las áreas operativas, técnicas y logísticas del instituto avanzaban conforme a lo previsto y que el personal, tanto de las oficinas centrales como de las entidades federativas, trabajaba para garantizar el desarrollo de las distintas etapas electorales.

Documento borrado del INE.

El texto también reconocía la importancia de la crítica periodística, el escrutinio público y la discusión en redes sociales.

Sin embargo, advertía sobre la circulación de versiones, filtraciones y materiales cuya autenticidad y contexto, según el mensaje, debían comprobarse antes de establecer conclusiones.

Asimismo, planteaba que las denuncias debían investigarse con evidencia y mediante los procedimientos institucionales correspondientes.

La controversia por presuntas irregularidades en contrataciones del INE

La difusión del comunicado ocurrió después de que el instituto informara sobre la remoción de directivos de áreas ejecutivas y administrativas de alta responsabilidad, en medio de las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en contrataciones.

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció el inicio de una investigación de oficio por el posible uso indebido de recursos públicos.

La revisión de los expedientes busca determinar si hubo conflictos de interés o responsabilidades administrativas.

El procedimiento contempla revisar asuntos relacionados con el INE, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), empresas, funcionarios y proveedores vinculados.

Entre los antecedentes reportados sobre las contrataciones se encuentran los siguientes:

En 2021 , Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas firmaron una asignación por 46 millones de pesos otorgada a Cajas Graf por el Instituto Electoral de Sonora.

En 2025 , Cajas Graf obtuvo un contrato con el INE para suministrar materiales destinados a la elección judicial , por un monto máximo de 198.7 millones de pesos .

También se reportaron contratos de Cajas Graf y Corporativo Zeg con organismos electorales locales.

El INE señaló que colaboraría con la ASF y que los antecedentes correspondientes ya habían sido remitidos a su Órgano Interno de Control.

Los señalamientos forman parte de investigaciones y reportes sobre posibles conflictos de interés, por lo que las responsabilidades deberán determinarse por las autoridades competentes.

¿Qué sigue para Guadalupe Taddei tras la eliminación del comunicado?

La desaparición del documento resulta relevante porque contrasta con reportes periodísticos del sábado 24 de octubre, según los cuales Taddei había manifestado su intención de permanecer al frente del instituto y rechazado los llamados a renunciar.

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El futuro de Guadalupe Taddei en el INE, en medio de la incertidumbre. Crédito: Cuartoscuro

En ese contexto, la publicación del domingo introdujo una versión distinta sobre su futuro en el cargo, sin que la eliminación posterior permitiera esclarecer qué ocurrió con el anuncio.

Por ahora, es necesario distinguir entre el contenido del comunicado retirado y una renuncia formalmente confirmada. El documento señalaba el 26 de octubre como la fecha prevista para presentar la dimisión ante la Cámara de Diputados, pero su eliminación no constituye por sí misma una confirmación ni una desmentida de esa decisión.

La situación se desarrolla mientras continúan las investigaciones sobre las contrataciones del organismo electoral y los cuestionamientos públicos a su dirección, en la antesala del proceso electoral federal de 2026-2027.

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