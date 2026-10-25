Cuándo es el siguiente partido de México en el Mundial Femenil Sub 17 y a quién enfrenta en los Octavos de Final

México Sub-17 Femenil aseguró su pase a los Octavos de Final de la Copa Mundial de Marruecos 2026 tras imponerse 1-0 a Australia (X@Miseleccionfem)

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México Sub-17 Femenil aseguró su pase a los Octavos de Final de la Copa Mundial de Marruecos 2026 tras imponerse 1-0 a Australia este domingo 25 de octubre.

Citlalli Reyes marcó el único gol del partido y dio a la Selección Mexicana el triunfo que necesitaba para cerrar la fase de grupos con 6 puntos.

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El equipo nacional terminó en el segundo lugar del Grupo F y avanzó a la siguiente ronda del torneo.

l equipo nacional terminó en el segundo lugar del Grupo F (X@Miseleccionfem)

¿Cuándo es el siguiente partido de México y a quién enfrenta en los Octavos de Final del Mundial Femenil Sub 17?

México enfrentará a Nigeria el jueves 29 de octubre de 2026 en los Octavos de Final del Mundial Femenil Sub-17. El partido comenzará a las 9:00 horas, tiempo del centro de México.

México vs Nigeria

Día: jueves 29 de octubre de 2026.

Hora: 9:00 horas (tiempo del centro de México).

Instancia: Octavos de Final del Mundial Femenil Sub 17

México venció a Chile 2 goles a 1 en su segundo partido partido del Mundial Femenil Sub 17 (X@Miseleccionfem)

México se impone ante Australia por la mínima

El equipo nacional controló la posesión desde los primeros minutos y generó las opciones más claras frente a la portería rival.

Mía Urbano tuvo una de las primeras oportunidades del encuentro con un disparo que se estrelló en el travesaño. Más tarde, Natalia Pérez desbordó por la banda derecha y mandó un centro al área, donde Citlalli Reyes apareció para definir y marcar el gol que dio la ventaja al Tricolor antes del descanso.

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En la segunda parte, México mantuvo la presión y estuvo cerca de ampliar el marcador con nuevas llegadas de Natalia Pérez. Australia no encontró espacios para empatar el partido y la Selección Mexicana conservó la diferencia hasta el silbatazo final

Chile empata contra Australia en su debut dentro del Mundial Sub 17 Femenil

Derrota ante España y victoria contra Chile

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 perdió ante España en su estreno en el Mundial Sub-17 Femenino de Marruecos. El equipo dirigido por Miguel Ángel Gamero cayó 2-0 el 19 de octubre en la ciudad de Salé.

El combinado español definió el resultado con un gol de Carolina Ferrera a los 42 minutos y otro de Elena Vizuete a los 48.

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 cayó ante España en su estreno en el Mundial de Marruecos 2026 (X@Miseleccionfem)

México debutó con derrota en la fase de grupos frente a España, que marcó una vez antes del descanso y amplió la diferencia al comienzo del segundo tiempo. El encuentro se disputó en Salé, Marruecos, y abrió el camino del conjunto mexicano en el certamen juvenil.

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Después de ese tropiezo, la Selección Mexicana Femenil Sub-17 logró recuperarse en el torneo con un triunfo 3 a 1 frente a Chile.

¿Quiénes juegan con México el Mundial Femenino Sub 17?

Guadalajara aporta cuatro futbolistas a la convocatoria, la cifra más alta entre los clubes representados. Rayadas, Pachuca, Club Tijuana y América contribuyen con dos jugadoras cada uno.

Camila Haro (Slammers FC HB Koge), Ania López (Match Fit Surf) y Emiley Ríos (Club Tijuana) integran la lista de porteras.

En defensa fueron convocadas Bianka Arredondo (Pachuca), Bethzabeth Barrón (Guadalajara), Emily Delgado (Atlas), Valeria Figueroa (Tigres), Fernanda Monroy (Toluca), Vanessa Paredes (América) y Araceli Pérez (Pachuca).

El mediocampo está conformado por Camila Campos (SUSC), Citlalli Reyes (Rayadas), Zoé Sánchez (Rayadas), Ixchel Uscanga (Guadalajara), Kemberly García (América), Nicole Jiménez (Olympique Marseille) y Shaddai Núñez (Toluca).

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La ofensiva cuenta con Natalia Pérez (Guadalajara), Naomi Rojo (Club Tijuana), Natalia Ugalde (Universidad Nacional) y Mia Urbano (Guadalajara).