Cómo registrar tu ofrenda para formar parte del Acervo Audiovisual de Día de Muertos del Centro Histórico

Ofrenda típica de los festejos del Día de Muertos.

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Cada año las familias mexicanas colocan en sus hogares altares para honrar a sus muertos durante la festividad de Día de Muertos.

Y aunque dichos altares suelen ser privados, muchos de ellos son hermosamente decorados y sin duda forman parte de la tradición, cultura e historia de nuestro país.

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Es por eso que ahora el gobierno de la Ciudad de México, específicamente las autoridades del Centro Histórico, busca honrar estas ofrendas creando un archivo fotográfico.

Es así que el Gobierno de la Ciudad de México lanzó una convocatoria para quienes viven en el centro de la Ciudad y deseen que sus ofrendas formen parte de un material fotográfico y audiovisual que realizará la Autoridad del Centro Histórico.

Aquí te decimos cómo puedes participar si vives en esta parte de la ciudad.

Una ofrenda tradicional de Día de Muertos reúne flores de cempasúchil, velas encendidas, calaveras de azúcar, un vaso con agua, sal y copal sobre una mesa junto a una ventana al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo registrar mi ofrenda de Día de Muertos

Si vives en los perímetros A o B del Centro Histórico, puedes inscribir tu ofrenda de Día de Muertos en el formulario difundido por la Autoridad del Centro Histórico como parte del Festival Entre Xolos y Catrinas 2026.

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El registro permite que personal de la Autoridad visite y fotografíe la ofrenda, conozca la historia detrás del altar y la considere para integrar materiales fotográficos y audiovisuales de difusión.

La convocatoria contempla altares instalados en casas, negocios y otros espacios de la zona.

El formulario fue compartido por la Autoridad del Centro Histórico en sus redes sociales.

Si tienes dudas sobre los requisitos o la ubicación de tu domicilio dentro de los perímetros participantes, consulta su publicación y deja tu pregunta en los comentarios.

Ofrenda monumental en el municipio de Tochimilco, Puebla. (CUARTOSCURO)

¿Qué es la ofrenda de Día de Muertos?

La ofrenda de Día de Muertos es un altar que las familias mexicanas preparan para recibir simbólicamente a sus familiares y seres queridos fallecidos durante el 1 y 2 de noviembre.

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Es una tradición que reúne prácticas de raíz indígena y elementos del catolicismo incorporados durante el periodo colonial. La idea central es que las personas fallecidas regresan por un momento al mundo de los vivos, guiadas por los aromas, las flores, la luz y los recuerdos colocados en el altar.

No hay una sola forma de hacerla. Cada familia adapta la ofrenda según sus creencias, la región de México y los gustos de la persona a quien se dedica.

Significado

La ofrenda representa la memoria, el vínculo familiar y la continuidad entre la vida y la muerte. No se concibe únicamente como un acto de duelo: también es una forma de recibir, recordar y celebrar a quienes ya murieron.

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Los altares pueden tener distintos niveles. Los más comunes son:

Dos niveles: representan el cielo y la tierra.

Tres niveles: suelen aludir al cielo, la tierra y el inframundo.

Siete niveles: representan los pasos que debe recorrer el alma para alcanzar el descanso o los niveles del Mictlán, de acuerdo con interpretaciones de tradición prehispánica.

Elementos que lleva una ofrenda

Fotografías

La imagen de la persona fallecida identifica a quién está dedicada la ofrenda. También pueden colocarse fotografías de familiares que ya murieron.

Flor de cempasúchil

Su color naranja y su aroma intenso sirven, según la tradición, para guiar a las ánimas hacia el altar. Es común formar un camino de pétalos desde la entrada de la casa hasta la ofrenda.

Veladoras y cirios

Representan la luz que orienta a las almas en su regreso. Algunas familias colocan una vela por cada persona fallecida a la que recuerdan.

Agua

Se ofrece para que las ánimas calmen la sed después del trayecto. También simboliza pureza y renovación.

Sal

La sal se coloca como símbolo de purificación. La tradición señala que ayuda a evitar que el alma se corrompa durante su viaje.

Pan de muerto

Es uno de los elementos más reconocibles de la temporada. Se coloca como alimento para las personas que regresan y como representación de convivencia familiar. Sus formas varían según la región.

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Comida y bebidas favoritas

La ofrenda suele incluir platillos, frutas, dulces, café, tequila, cerveza, atole o cualquier alimento que disfrutaba la persona fallecida. El propósito es personalizar el recibimiento.

Calaveritas de azúcar, chocolate o amaranto

Representan la muerte desde una mirada festiva. Algunas llevan nombres escritos en la frente, incluso de personas vivas, como una forma simbólica y humorística de recordar que la muerte forma parte de la vida.

Papel picado

Representa el aire, uno de los cuatro elementos presentes en muchas ofrendas. Sus figuras también decoran y dan movimiento al altar.

Copal o incienso

Su humo limpia el espacio y marca un vínculo espiritual. El copal tiene presencia en ceremonias de origen prehispánico y sigue siendo habitual en altares de diversas regiones.

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Objetos personales

Pueden incluir ropa, juguetes, libros, herramientas, música, cigarros, instrumentos o cualquier objeto relacionado con los gustos y la historia de la persona fallecida.

Cruz, imágenes religiosas y rosarios

Estos elementos reflejan la influencia católica en la celebración. En algunas casas se coloca una cruz de ceniza o sal, además de imágenes de santos y vírgenes.

Petate

En varias tradiciones, el petate representa descanso y funciona como un sitio simbólico para que las ánimas reposen o compartan los alimentos de la ofrenda.

Frutas de temporada

Mandarinas, cañas, tejocotes, jícamas, naranjas y plátanos son frecuentes. Además de ser parte de la comida ofrecida, aportan color y abundancia al altar.

Una persona coloca una veladora encendida en una ofrenda tradicional mexicana adornada con flores de cempasúchil, pan de muerto y fotografías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuatro elementos

En muchas interpretaciones, la ofrenda reúne los cuatro elementos de la naturaleza:

Agua: recipiente con agua y bebidas.

Tierra: alimentos, frutos y semillas.

Aire: papel picado.

Fuego: veladoras y cirios.

La ofrenda puede ser sencilla o de varios niveles. Lo esencial es que conserve una intención de memoria y que incluya aquello que permita reconocer a la persona que se recuerda.

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