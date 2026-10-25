Capturan a un hombre señalado como jefe de una red de préstamos "gota a gota" del Cártel de Sinaloa en Oaxaca. Semar

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La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, detuvo a Henry “N” y Luis “N” en un domicilio de Salina Cruz, Oaxaca, dentro de un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). Henry “N” es señalado por información preliminar de inteligencia como presunto jefe de una célula dedicada a préstamos bajo la modalidad “gota a gota” y vinculado al Cártel de Sinaloa.

La acción formó parte de la ejecución de nueve órdenes de cateo en distintos municipios de la entidad, de las cuales cuatro arrojaron resultados positivos.

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La detención en el segundo domicilio de Salina Cruz

La detención se dio durante una serie de cateos a diversas propiedades, fue en el segundo domicilio allanado en Salina Cruz donde elementos de la Décima Región Naval detuvieron a Henry “N” y Luis “N”. En ese mismo inmueble se aseguraron presuntas sustancias ilícitas, cuya cuantificación permanece pendiente según informó la dependencia.

Capturan a un hombre señalado como jefe de una red de préstamos "gota a gota" del Cártel de Sinaloa en Oaxaca. Marina

Este hallazgo se suma a los resultados obtenidos en el primer domicilio allanado, donde fue detenido Andrés “N” y se le aseguraron dos armas cortas. En otro inmueble, también incluido entre los resultados positivos, se aseguraron 24 dosis de hierba verde y seca con características similares a la marihuana y 32 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, conocida como cristal. Ese inmueble quedó asegurado.

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Señalamientos sobre vínculos con el crimen organizado

De acuerdo con información preliminar de inteligencia, Henry “N” es identificado como presunto jefe de una célula dedicada a préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.

Capturan a un hombre señalado como jefe de una red de préstamos "gota a gota" del Cártel de Sinaloa en Oaxaca. Semar

Las autoridades señalan una presunta vinculación de Henry “N” con el Cártel de Sinaloa y con el grupo de una persona identificada con el alias de “Bogar”. Se apunta además una posible relación con la estructura delictiva denominada “Los Cromos”.

La Marina aclaró que estos señalamientos corresponden a información preliminar de inteligencia, por lo que la situación jurídica de los detenidos quedará sujeta a la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

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“El Bogar”, líder criminal ligado al detenido

El alias “Bogar” corresponde a Ricardo Estévez Colmenares, señalado como presunto líder del Cártel de la Costa de Oaxaca, una estructura vinculada al Cártel de Sinaloa-Beltrán Leyva. Su centro de operaciones y control territorial se ubica en la región de la Costa oaxaqueña.

El pasado 30 de julio de 2026, autoridades federales y estatales detuvieron a J.M.G.G., alias “El Miky” o “El 086”, identificado como el segundo al mando dentro de la estructura de “El Bogar” y encargado de plaza en los corredores que enlazan la Costa y el Istmo de Tehuantepec con la capital del estado.

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Integrantes de la ASAEO tendrían vínculos con El Bogar. Crédito: OFAC

La FGEO ha documentado una presunta alianza entre el Cártel de la Costa que lidera “El Bogar” y la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), organización gremial que derivó en un grupo dedicado a la extorsión, el cobro de piso, el narcomenudeo y los préstamos “gota a gota” en más de 90 municipios de los Valles Centrales. La Fiscalía identificó a “El Miky” como el vínculo entre ambas estructuras y a “El Contador” como jefe de plaza en Ocotlán de Morelos.

El 17 de octubre de 2026, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, incluyó a Estévez Colmenares en la lista de los criminales más buscados por la justicia estadounidense, en un comunicado enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum. Rodríguez Alamilla confirmó que, a partir de esa alerta, se activaron operativos en la Costa y los Valles Centrales para lograr su captura, aunque “El Bogar” continúa prófugo.

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Cateos en el Istmo de Tehuantepec

El operativo se enmarcó en la ejecución de nueve órdenes de cateo en municipios del Istmo de Tehuantepec, de las cuales cuatro tuvieron resultados positivos. Las diligencias se llevaron a cabo en domicilios ubicados en Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, San Blas Atempa y Asunción Ixtaltepec.

En un tercer domicilio fueron detenidos Pablo “N” y Jorge “N”. En ese inmueble se aseguraron 22 dosis de hierba verde y seca con características similares a la marihuana, 33 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina y tres pipas. El inmueble también quedó asegurado.

La dependencia señaló que las acciones forman parte de los esfuerzos coordinados entre las instituciones de seguridad para combatir actividades ilícitas en la región.

Balance general del operativo

En total, las diligencias dejaron cinco personas detenidas: Andrés “N”, Henry “N”, Luis “N”, Pablo “N” y Jorge “N”. Los aseguramientos sumaron 111 dosis de presuntas sustancias ilícitas, dos armas cortas y dos inmuebles.

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Capturan a un hombre señalado como jefe de una red de préstamos "gota a gota" del Cártel de Sinaloa en Oaxaca. Semar

Los operativos se concentraron en cuatro domicilios con resultados positivos de los nueve cateos ordenados. La Marina precisó que las cifras reportadas son preliminares.

Diligencias pendientes

La Secretaría de Marina indicó que los resultados son preliminares, toda vez que se encuentra pendiente la cuantificación de las presuntas sustancias ilícitas aseguradas en uno de los domicilios, el correspondiente al segundo inmueble de Salina Cruz donde fueron detenidos Henry “N” y Luis “N”.

También quedan pendientes de ejecución dos órdenes de cateo adicionales, por lo que el balance del operativo podría modificarse en los próximos reportes.

Las personas detenidas y los efectos asegurados serán puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, para la integración de las carpetas de investigación correspondientes y la determinación de su situación jurídica.

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La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en el mantenimiento del Estado de derecho y la seguridad de la población.