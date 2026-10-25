Mexicráneos 2026 llega a Paseo de la Reforma: hasta cuándo podrás ver la exposición gratis en CDMX

Paseo de la Reforma ya cuenta con seis Mexicráneos monumentales que transforman la avenida durante la temporada de Día de Muertos. EFE/Shenka Gutiérrez

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Mexicráneos 2026 llegan a Paseo de la Reforma con seis cráneos monumentales creados por artistas y una propuesta dedicada a los relatos, mitos y leyendas de la cultura mexicana. La muestra podrá visitarse hasta el 16 de noviembre en la Ciudad de México, como parte de las actividades por el Día de Muertos.

La exposición reúne obras de gran formato que se integrarán al paisaje de una de las avenidas más transitadas de la capital. Las piezas invitan a recorrer la zona, observar sus intervenciones artísticas y tomar fotografías durante la temporada.

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La exposición estará disponible hasta el 16 de noviembre

Los Mexicráneos se instalaron en Paseo de la Reforma desde el sábado 17 de octubre y permanecerán ahí hasta el 16 de noviembre.

La propuesta forma parte de la programación cultural vinculada al Día de Muertos en la Ciudad de México. Los seis cráneos monumentales fueron intervenidos por distintos artistas, cada uno con una mirada propia sobre asuntos como la identidad, la memoria, las emociones y las raíces culturales.

La muestra es de acceso libre para quienes recorran Paseo de la Reforma durante esas semanas. El objetivo es acercar al público a expresiones artísticas inspiradas en tradiciones mexicanas mediante piezas instaladas en el espacio urbano.

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Esta edición lleva el nombre de Relatos Místicos. El proyecto toma como referencia leyendas, mitos e historias transmitidas entre generaciones y vinculadas tanto con la cosmogonía prehispánica como con las tradiciones coloniales.

Los Mexicráneos se instalaron en Paseo de la Reforma desde el sábado 17 de octubre y permanecerán ahí hasta el 16 de noviembre. (Redes)

Relatos Místicos reúne referencias a la memoria cultural mexicana

La temática de este año busca presentar narraciones que forman parte de la memoria colectiva mexicana. Las obras invitan a mirar esas tradiciones desde perspectivas distintas, a partir del lenguaje visual de los cráneos monumentales.

Cada intervención tiene una identidad propia. Las piezas reflejan los estilos de seis artistas convocados para la edición, cuyas trayectorias abordan temas como la identidad, la memoria, las emociones y las raíces culturales.

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Los artistas participantes son:

Alejandra Romano , diseñadora gráfica y pintora autodidacta. Ha trabajado como colorista en cómics independientes y participó en encuentros de ilustración, convenciones y ferias culturales.

Andrés Ceja , artista visual y diseñador gráfico mexicano. Desde 2019 desarrolla una propuesta centrada en la identidad, las emociones y los sentimientos, con el rostro como principal medio de expresión.

Fredelle , formada en la Academia de San Carlos y en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Su pintura vincula la figura, la abstracción y el fondo, con reflexiones sobre el tiempo y la impermanencia.

Luis Colomo , artista binacional que creció entre México y Estados Unidos. Su carrera incluye exposiciones individuales y colectivas, además de proyectos de arte público en ambos países.

Michel Chetto , autor de obras de pintura figurativa contemporánea en formatos tradicionales y murales. Su trabajo aborda la memoria, la identidad y las relaciones humanas.

Perla G. Crespo, quien comenzó su trayectoria en la arquitectura antes de dedicarse a las artes plásticas. Su obra examina la identidad y las tradiciones mexicanas desde una perspectiva contemporánea.

La exposición se suma a una tradición que transforma las calles de la capital durante las celebraciones de Día de Muertos. El recorrido permitirá apreciar los cráneos como parte de una instalación temporal que combina arte, referencias culturales y espacios públicos.

La propuesta pone el foco en relatos que han circulado de generación en generación. Los mitos y leyendas elegidos para esta edición servirán como punto de partida para las intervenciones artísticas distribuidas sobre Paseo de la Reforma.

Paseo de la Reforma concentrará más actividades de Día de Muertos

La llegada de los Mexicráneos coincide con otras instalaciones previstas en la avenida. El 17 de octubre también comenzó la exposición de alebrijes monumentales, que se colocó a partir de la fuente de la Diana Cazadora después del desfile tradicional.

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La programación de temporada también contempla figuras iluminadas de Día de Muertos, una tradición que cada año transforma Paseo de la Reforma con instalaciones alusivas a esta celebración. Algunas estructuras ya están instaladas en la zona, entre ellas una catrina ubicada en el Ángel de la Independencia.

El corredor de Paseo de la Reforma incluye, además, un festival de flores de cempasúchil. Esa actividad se instaló entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete para quienes busquen adquirir flores propias de la temporada.

La concentración de actividades permitirá recorrer distintos montajes en una misma visita. Los Mexicráneos compartirán el espacio con los alebrijes, las figuras luminosas y la oferta relacionada con el cempasúchil.

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Seis cráneos monumentales formarán parte del paisaje urbano

La exhibición se distingue por la escala de las piezas y por su vínculo con el espacio público. Los cráneos se convertirán en uno de los puntos de interés del paseo durante las semanas previas y posteriores a las celebraciones centrales de Día de Muertos.

Las obras estarán disponibles durante casi un mes. Ese periodo permitirá que residentes y visitantes recorran la avenida con tiempo para conocer los diseños, fotografiar las esculturas y sumarse a las actividades de temporada.

El proyecto propone una lectura artística de elementos presentes en la cultura mexicana. Las intervenciones retoman referencias a la memoria, las emociones y las raíces colectivas sin dejar de lado la dimensión visual que caracteriza a los cráneos monumentales.

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Quienes planeen asistir deberán considerar que la muestra estará en Paseo de la Reforma hasta el 16 de noviembre.