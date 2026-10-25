Defensa de César Jáuregui impugnará su vinculación a proceso por traición a la patria: acusan falta de pruebas directas en su contra

Fotografía del exfiscal tras su detención este 17 de octubre en Chihuahua. Crédito: Especial

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La defensa de César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, informó que impugnará la vinculación a proceso dictada en su contra por el delito de traición a la patria, esto al considerar que la resolución judicial se sostiene en inferencias y no en pruebas directas sobre su participación en el ingreso de agentes extranjeros a territorio mexicano.

Héctor Villasana, que encabeza el equipo legal, explicó la vinculación a proceso no implica una condena contra su representado, quien permanece recluido en el penal de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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Los argumentos de la defensa contra la vinculación a proceso

Villasana señaló que la resolución presenta debilidades en su argumentación, en particular respecto a la presunta participación de Jáuregui en la autorización del ingreso de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) durante un operativo contra un narcolaboratorio realizado en el mes de abril en el municipio de Morelos.

El defensor explicó que el juez tomó en cuenta las reuniones que el entonces fiscal sostuvo con el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera Cervantes, y con el director de Operaciones Estratégicas, a partir de las cuales infirió que Jáuregui debió haber ordenado o autorizado la presencia de los agentes extranjeros.

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El pasado 20 de abril, Maru Campos y César Jáuregui encabezaron una ceremonia luctuosa en memoria de dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación, quienes murieron durante el operativo en El Pinal. (Crédito: fiscalía de Chihuahua)

La defensa también sostuvo que la vinculación a proceso por traición a la patria carece de una prueba directa que lo relacione con la autorización del ingreso de agentes extranjeros a México, por lo que impugnará la resolución mediante los recursos legales disponibles, al considerar que el fallo se basa en inferencias sobre su cargo y no en evidencia concreta.

“No existe una prueba que identifique esa orden o autorización dada por el licenciado Jáuregui”, afirmó Villasana en un comunicado.

El abogado agregó que el juez también valoró la solicitud de apoyo que el exfiscal realizó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) durante una reunión de la Mesa de Seguridad y Paz, así como declaraciones públicas que Jáuregui hizo tras el accidente ocurrido durante el operativo.

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Además, explicó que el juez consideró que la presencia de cuatro agentes extranjeros permitía sostener que se había puesto en riesgo la soberanía e independencia de México, pero la defensa señaló su oposición al considerar que los hechos no habrían provocado ese riesgo.

“Advertimos debilidad en la argumentación de la resolución, se va a impugnar la misma a través de los recursos correspondientes”, sostuvo el defensor.

Foto: Infobae

Villasana explicó que César Jáuregui se mantiene tranquilo y está decidido a continuar su defensa con “entereza”. Al tiempo que envió un mensaje a las personas que le han brindado apoyo en los últimos días con manifestaciones y protestas.

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La tesis de la FGR y la comparación con Venezuela

El equipo legal de Jáuregui señaló en días antes a Infobae México que, durante su primera audiencia por el caso de los agentes de la CIA, la Fiscalía General de la República (FGR) calificó la actuación del exfiscal como una “falta de lealtad” y un acto de “grave deslealtad” a la nación, al atribuirle haber consentido la participación de extranjeros en el operativo.

Según los representantes legales, los argumentos de la fiscalía se extendieron al terreno del patriotismo, ya que invocaron la intervención de Estados Unidos en Venezuela para ilustrar el riesgo de permitir actuaciones extranjeras similares en territorio mexicano.

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“Recordemos quién es Estados Unidos; recordemos qué hizo recientemente con Venezuela”, habría expresado la FGR durante la audiencia, de acuerdo con la defensa.

Mensaje enviado por el exfiscal. Foto: Especial

El defensor también mencionó, en entrevista con Azucena Uresti, que en ninguno de los más de 150 datos de prueba presentados por la FGR se menciona a Jáuregui más allá de su cargo al frente de la Fiscalía de Chihuahua.

De acuerdo con esa revisión, tampoco los testimonios de los agentes participantes en el operativo lo mencionan de forma directa, sino que refieren al entonces director de la AEI, Pedro Oseguera Cervantes, quien falleció junto a su escolta y dos agentes de la CIA tras el operativo.

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El operativo en El Pinal y la vía judicial pendiente

El caso se originó en un operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, destinado a desmantelar un narcolaboratorio. Durante el regreso de la operación, una camioneta del convoy cayó por un barranco y explotó, lo que provocó la muerte de Oseguera Cervantes, de su escolta Manuel Genaro Méndez Montes, y de los ciudadanos estadounidenses identificados como agentes de la CIA Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black.

La FGR sostiene que Jáuregui permitió que personal extranjero operara sin autorización en territorio nacional, en acciones reservadas a las fuerzas federales.

Foto: Fiscalía Chihuahua

Jáuregui fue detenido el pasado 17 de octubre por delitos del fuero común: ejercicio ilegal del servicio público y coalición, relacionados con el mismo caso, antes de que la FGR ejecutara la orden de aprehensión federal por traición a la patria.

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Villasana informó que el equipo jurídico sostendrá una nueva reunión con Jáuregui para dar seguimiento al procedimiento y que recurrirá a los mecanismos legales correspondientes para refutar la vinculación a proceso ante las instancias judiciales competentes.

Actualmente, Jáuregui se encuentra recluido en el penal de El Altiplano, desde donde enfrenta las acusaciones federales y estatales en su contra por el caso CIA, pero también mantiene abiertas investigaciones por temas ajenos al narcolaboratorio que aún no son informados por las autoridades.