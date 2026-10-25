EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

En pocas líneas:
12:38 hsHoy
Un juez federal vinculó a proceso este domingo 25 de octubre a César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, por el delito de traición a la patria, en la reanudación de su audiencia inicial realizada en el Centro de Justicia Penal Federal del penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
12:27 hsHoy
Habitantes de Ostuacán, Chiapas, intentaron linchar a los presuntos responsables del feminicidio de Miriam Cruz Alpuche, de 55 años, y su nieta de 12, luego de que las autoridades anunciaran la detención de personas relacionadas con el doble crimen ocurrido en la comunidad de Tanchichal.