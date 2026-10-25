EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

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Temblor hoy en México 25 de octubre de 2026: Se reporta sismo de magnitud 4.0 en Guerrero Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 25 de octubre La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 25 de octubre Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico