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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país

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En pocas líneas:

12:38 hsHoy

César Jáuregui seguirá en el Altiplano: juez lo vincula a proceso por traición a la patria en el caso CIA

La FGR sostuvo que el exfuncionario permitió el ingreso de agentes extranjeros durante un operativo antidrogas en la sierra chihuahuense donde murieron cuatro personas

El juez de control dictó la vinculación a proceso contra el exfiscal de Chihuahua. Crédito: Facebook - César Jáuregui
El juez de control dictó la vinculación a proceso contra el exfiscal de Chihuahua. Crédito: Facebook - César Jáuregui

Un juez federal vinculó a proceso este domingo 25 de octubre a César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, por el delito de traición a la patria, en la reanudación de su audiencia inicial realizada en el Centro de Justicia Penal Federal del penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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12:27 hsHoy

Intentan linchar en Ostuacán, Chiapas, a presuntos feminicidas de una niña de 12 años y su abuela

El gobernador Eduardo Ramírez informó que la Fiscalía estatal detuvo a dos presuntos implicados

Habitantes de Ostuacán, Chiapas, intentaron linchar a los presuntos responsables del feminicidio de Miriam Cruz Alpuche, de 55 años, y su nieta de 12, luego de que las autoridades anunciaran la detención de personas relacionadas con el doble crimen ocurrido en la comunidad de Tanchichal.

Habitantes de Ostuacán, Chiapas, intentaron linchar a los presuntos responsables del feminicidio de Miriam Cruz Alpuche, de 55 años, y su nieta de 12, luego de que las autoridades anunciaran la detención de personas relacionadas con el doble crimen ocurrido en la comunidad de Tanchichal.

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