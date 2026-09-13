México

Cómo preparar adobo de cochinita pibil, el secreto yucateco detrás de los tacos más sabrosos

Canela, pimienta de Castilla, comino, clavo y orégano se tuestan por separado a fuego medio para liberar sus aceites, los cuales darán el sabor característico a este delicioso adobo antes de molerlos con el achiote

Molcajete de piedra con salsa roja, chiles secos, media naranja y un plato con tres tacos de carne deshebrada con cebolla morada.
La combinación de especias tostadas en comal, como comino y pimienta, potencia el sabor del adobo antes de mezclarse con los líquidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La cochinita pibil tiene su origen en la técnica maya de cocción llamada “pib”, un horno construido bajo tierra que se usaba mucho antes de la llegada de los españoles a Yucatán.

El achiote y la naranja agria que definen su adobo llegaron después, como resultado del mestizaje entre los ingredientes locales y las especias que trajeron los colonizadores.

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Receta de adobo de cochinita pibil

El adobo de cochinita pibil es una pasta espesa de especias tostadas y achiote, que se disuelve en jugo de naranja agria.

Su función es penetrar la carne de cerdo antes de la cocción lenta envuelta en hojas de plátano.

Un cuenco de barro lleno de adobo rojo con una cuchara de madera sobre una mesa rústica.
El uso de ajo asado, en lugar de crudo, es una técnica común en la cocina yucateca para suavizar su sabor dentro del adobo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica principal es el tostado previo de las especias en comal. Este paso libera los aceites esenciales del comino, la pimienta y el orégano, y evita que el adobo sepa a crudo.

El resultado final debe ser una pasta uniforme, sin grumos, capaz de cubrir por completo cada centímetro de la carne.

Tiempo de preparación

Este adobo no requiere cocción, solo molienda y mezcla.

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 0 minutos (se usa crudo para marinar).
  • Tiempo de reposo recomendado antes de cocinar la carne: mínimo 4 horas, idealmente 12 horas en refrigeración.
Carne cruda adobada en un recipiente de barro sobre una mesa de madera, acompañada de hojas de plátano y limones.
La textura espesa del adobo permite que se adhiera bien a la carne, garantizando una marinada uniforme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1. 5 cabezas de ajo crudo, peladas.

2. 4 cabezas de ajo asado, peladas.

3. 1 raja de canela, asada.

4. 3 cucharadas de pimienta de Castilla, asadas.

5. 10 cucharadas de achiote en pasta o en polvo.

6. 1 cucharada rasa de comino, asado.

7. 0.5 cucharada de clavo de olor, asado.

8. 50 gramos de chiles secos molidos.

9. 8 cucharadas de orégano, asado.

10. 1 taza de jugo de naranja agria (si no la consigues, sustitúyela con 3 partes de jugo de naranja dulce y 1 parte de jugo de limón).

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11. 2 cucharadas de aceite.

12. Sal al gusto.

Chiles secos, una pasta roja de achiote, dos mitades de naranja agria, dientes de ajo, especias y orégano en cuencos sobre una mesa de madera.
El adobo de achiote también se utiliza para marinar pollo, pescado y otras carnes dentro de la cocina yucateca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer adobo de cochinita pibil, paso a paso

1. Coloca un comal a fuego medio y tuesta por separado la canela, la pimienta, el comino, el clavo y el orégano. Muévelos constantemente para que no se quemen y suelten su aroma de forma pareja.

2. Pela las 5 cabezas de ajo crudo y las 4 cabezas de ajo asado, retirando cualquier cascarilla suelta antes de molerlas.

Molcajete con adobo rojo, especias, chiles secos, media naranja y un plato con tres tacos de carne deshebrada con cebolla morada.
La pasta de achiote comercial facilita la preparación moderna del adobo sin perder el sabor tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Coloca en la licuadora o el molcajete los ajos junto con las especias tostadas, el achiote y los chiles secos molidos. Muele en tandas cortas si usas licuadora, para que las cuchillas no se atasquen. El punto clave es lograr una pasta bien espesa, sin grumos.

4. Vierte poco a poco la taza de jugo de naranja agria (o el jugo de naranja dulce con limón) sobre la pasta mientras sigues moliendo, hasta que la mezcla se afloje y quede homogénea y untable.

Ilustraciones con recipientes de adobo, especias tostadas, cabezas de ajo, molcajete, licuadora, carne de cerdo y textos explicativos.
Los tacos de cochinita pibil suelen acompañarse con tortillas de maíz recién hechas y salsa de chile habanero para realzar su sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Incorpora las 2 cucharadas de aceite y sal al gusto. Mezcla bien con una cuchara y cuela el adobo si buscas una textura más fina para untar la carne.

6. Con las manos o una brocha de cocina, unta el adobo sobre toda la pieza de cerdo, presionando para que penetre en cortes y aberturas, incluyendo entre la piel y la carne.

Deja reposar la carne adobada mínimo 4 horas en refrigeración, cubierta con plástico o dentro de una bolsa sellada, antes de envolverla en hojas de plátano y cocinarla.

Mujer con delantal azul tritura una pasta roja en un molcajete de piedra sobre una mesa con chiles secos y ajos.
En algunas regiones de Yucatán, el adobo se deja reposar en forma de pequeñas tortitas secas antes de disolverse en líquido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Para cuántas porciones rinde esta receta?

Esta cantidad de adobo alcanza para marinar una pieza entera de cerdo de hasta 4.5 kilos, suficiente para preparar cochinita pibil para 8 a 10 porciones de tacos.

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Tradicionalmente, la carne se cocina envuelta en hojas de plátano dentro de un horno de tierra, método que le da su característico sabor ahumado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Valores estimados por cada 2 cucharadas de adobo puro (sin la carne):

  • Calorías: 40 kcal.
  • Proteína: 1 gramo.
  • Carbohidratos: 5 gramos.
  • Grasas: 2 gramos.
  • Sodio: 180 miligramos.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción al servirse.

Un tazón de cerámica con adobo rojo y una cuchara en su interior reposa sobre una encimera de cocina clara.
La preparación moderna sustituye el horno subterráneo por hornos convencionales, sin perder gran parte de su sabor original. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda el adobo en un frasco de vidrio hermético dentro del refrigerador.

Se conserva en buen estado hasta por 5 días, siempre que lo tapes bien después de cada uso para evitar que absorba otros olores.

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