¿Cómo preparar chalupas doraditas? antojito mexicano emblemático de los estados de Puebla y Veracruz

Las chalupas doraditas son uno de los antojitos más reconocibles de la cocina mexicana: pequeñas tortillas de maíz fritas en manteca, cubiertas con salsa caliente, carne deshebrada y cebolla.
Su textura debe quedar firme y ligeramente crujiente, pero sin llegar a convertirse en una tostada.
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La versión más conocida es la poblana, servida con salsa roja o verde.
En Veracruz existen preparaciones emparentadas, como las garnachas, que pueden incorporar carne, cebolla, salsa y otros acompañamientos regionales.
Receta de chalupas doraditas
Las chalupas se elaboran con masa de maíz, formada en pequeñas tortillas ovaladas y cocinada con manteca. Después se cubren con salsa roja o verde, carne de cerdo deshebrada y cebolla picada.
Tiempo de preparación
- Tiempo activo: 45 minutos.
- Tiempo de cocción: 1 hora y 15 minutos.
- Tiempo total: 2 horas.
- La mayor parte del tiempo corresponde a la cocción de la carne y la preparación de las salsas.
Ingredientes
- 500 g de masa fresca de maíz.
- 250 g de carne de cerdo, como maciza o pierna.
- 1 cebolla blanca.
- 150 g de manteca de cerdo.
- Agua tibia, la necesaria.
- Sal, al gusto.
Para la salsa verde
- 300 g de tomates verdes.
- 4 chiles serranos.
- 1 diente de ajo.
- 4 cucharadas de cilantro fresco.
- 1 cucharada de manteca de cerdo.
- Sal, al gusto.
Para la salsa roja
- 400 g de jitomates maduros.
- 4 chiles morita.
- 2 dientes de ajo.
- 1 cucharada de manteca de cerdo.
- Sal, al gusto.
Cómo hacer chalupas doraditas, paso a paso
- Coloca la carne de cerdo en una cazuela. Cúbrela con agua y añade media cebolla y sal.
- Cuece la carne durante 45-60 minutos, hasta que esté tierna.
- Retírala del caldo, deja que se temple y deshébrala en tiras finas. Reserva.
- Para la salsa verde, cuece los tomates verdes durante 5 minutos.
- Tritúralos con los chiles serranos, el ajo, el cilantro, un poco de agua y sal.
- Calienta la manteca en una cazuela. Añade la salsa verde y cocínala durante 3-5 minutos.
- Para la salsa roja, cuece los jitomates hasta que estén blandos.
- Hidrata los chiles morita en agua caliente. Retira las semillas si quieres reducir el picante.
- Tritura los jitomates con los chiles, el ajo, un poco del agua de hidratación y sal.
- Fríe la salsa roja en manteca durante 3-5 minutos.
- Coloca la masa en un cuenco. Añade agua tibia poco a poco y amasa hasta obtener una textura suave y manejable.
- Divide la masa en bolas pequeñas, de unos 3 cm de diámetro.
- Aplana cada bola hasta formar una tortilla pequeña y ovalada.
- Calienta una sartén o comal. Cocina las tortillas por ambos lados durante unos segundos.
- Añade una pequeña cantidad de manteca a la sartén y vuelve a colocar las tortillas.
- No las frías demasiado tiempo: deben quedar doraditas y firmes, pero todavía flexibles.
- Extiende una cucharada de salsa roja o verde sobre cada tortilla caliente.
- Añade un poco de carne de cerdo deshebrada.
- Termina con cebolla blanca picada.
- Sirve las chalupas inmediatamente, mientras conservan su temperatura y textura.
Consejo técnico: Mantén la masa tapada con un paño húmedo para que no se reseque mientras formas las tortillas.
Consejo técnico: La manteca debe estar caliente, pero sin humear. Así las chalupas se doran sin quemarse.
Consejo técnico: Prepara las salsas con antelación y mantenlas calientes para montar las chalupas con rapidez.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones, con unas 4-6 chalupas por persona, según el tamaño.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por 5 chalupas:
- Calorías: 520 kcal.
- Proteínas: 22 g.
- Grasas: 27 g.
- Hidratos de carbono: 48 g.
- Fibra: 7 g.
- Sodio: 650 mg aproximadamente.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Las salsas pueden conservarse en la nevera durante 3 días, dentro de recipientes herméticos.
La carne de cerdo cocida también aguanta hasta 3 días refrigerada.
Las chalupas ya montadas deben comerse en el momento. Si se guardan, la masa pierde firmeza y absorbe la salsa.
Para adelantar la receta, conserva por separado la carne, las salsas y la masa. Forma y fríe las chalupas justo antes de servir.
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