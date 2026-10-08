México

Latin Lover lamenta la muerte del Búho Pineda con una frase contundente: “El réferi es la máxima autoridad”

El luchador mexicano cuestionó el uso de los árbitros como parte del espectáculo al ser los responsables de cumplir las reglas en el cuadrilátero

Un hombre con camiseta roja de lucha libre y un recuadro circular con dos luchadores en un cuadrilátero.
El luchador profesional sentenció que al réferi se le debe respetar por ser la máxima autoridad en el ring (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La muerte del réferi, Gerardo Germán Pineda, más conocido como El Búho en la Lucha Libre Mexicana, abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo contra El Hijo de Fishman, quien le habría aplicado un martinete durante una función en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

Latin Lover, luchador profesional mexicano, reaccionó a esta triste noticia a través de una historia de Instagram luego de entablar una plática con El Fantasma, gladiador michoacano que se desempeña como presidente de la Comisión de Boxeo y Lucha Libre en la Ciudad de México.

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El histórico luchador ya había expresado a Latin Lover su preocupación, porque últimamente los miembros actuales del gremio se han olvidado del verdadero objetivo que es entretener al público y no enfrentar al respetable ni mucho menos ir en contra de las decisiones de los réferis.

Ante esta grave situación que hoy mantiene a El Hijo de Fishman en calidad de detenido, Latin Lover lanzó una frase que puso el foco en el papel del árbitro dentro de los cuadriláteros en la Lucha Libre: “El referí es la máxima autoridad”.

“Quería platicarles algo muy triste. Hace 10 minutos me llamó el Fantasma, que está en la comisión de box y lucha libre y me platicó de algo que acaba de suceder”, dijo Latin Lover durante una breve filmación publicada en sus historias de Instagram.

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“Les platico brevemente que él (Fantasma) ya me había dicho que el luchador se estaba sobrepasando, que la Lucha Libre era arriba de un ring, que no teníamos por qué estar pasando esa valla de contención entre el público y el luchador, que por esa causa, pues había a veces agresión del luchador hacia el público y del público hacia el luchador Y que cada vez más los luchadores utilizábamos al réferi, cosa que no debemos de hacer nunca, porque él es la máxima autoridad”, sentenció,

“Entonces, pues pasó algo muy lamentable. Un compañero luchador (El Hijo de Fishman), le hizo un martinete a un réferi (Gerardo Germán Pineda) al que le dicen el Búho y desgraciadamente falleció. Acaba de fallecer el réferi. “El luchador está ahorita en calidad de detenido”, externó Latin Lover.

Hijo de Fishman quedó a disposición del Ministerio Público tras ser detenido en Hidalgo

Detienen al luchador el "Hijo de Fishman" tras la muerte de un réferi dentro del cuadrilátero en Hidalgo. @siete_letras
Detienen al luchador el "Hijo de Fishman" tras la muerte de un réferi dentro del cuadrilátero en Hidalgo. @siete_letras

El Hijo de Fishman, quien dice llamarse José Ángel Nájera López, fue detenido por la Policía Municipal durante la madrugada del miércoles 7 de octubre tras ser parte de una cartelera de Lucha Libre en el Mineral de la Reforma, Hidalgo.

La ficha firmada digitalmente por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señala que la captura ocurrió a la 01:15 horas en la colonia 11 de Julio, sobre la carretera Pachuca-Tulancingo, cerca del deportivo de la zona por aplicar un castigo ilegal que le arrebató la vida al colegiado Gerardo Germán Pineda.

Tras el procedimiento, Nájera López quedó a disposición del Ministerio Público. Al momento de la consulta, realizada el 7 de octubre a las 14:43 horas, constaba que el Hijo de Fishman era trasladado al Sector Central de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo.

Gerardo Germán El Búho, réferi que deja un legado en la Lucha Libre Mexicana luego de 30 años de servicio

El Búho habría sufrido un martinete de El Hijo de Fishman. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Búho habría sufrido un martinete de El Hijo de Fishman. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gerardo Germán Pineda, El Búho de la Lucha Libre Mexicana, murió durante una función celebrada en el Deportivo 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, Hidalgo, tras una trayectoria con casi 30 años sobre los cuadriláteros de la Bella Airosa.

Antes de transformarse en una figura habitual del arbitraje luchístico, Germán Pineda luchó alrededor de 15 años con el personaje de El Búho Negro II. Más tarde se desempeñó como réferi en funciones de la Arena Afición y en carteleras independientes.

Durante su carrera, Gerardo Germán Pineda compartió eventos con figuras emblemáticas como Mil Máscaras, Canek, Dos Caras, El Hijo del Santo, Último Guerrero y Blue Panther. Tristemente su última intervención fue en la batalla estelar entre Máscara Sagrada NG y El Hijo de Fishman.

El Búho se desplomó tras un presunto martinete de El Hijo de Fishman. Los organizadores suspendieron el encuentro y solicitaron asistencia médica. Los paramédicos que llegaron al inmueble confirmaron que El Búho ya no contaba con signos vitales.

Peritos del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo para establecer la causa oficial de su fallecimiento. En cuanto a El Hijo de Fishman, la Policía Municipal lo detuvo y quedó a disposición del Ministerio Público, mientras era trasladado a instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por hechos posiblemente constitutivos de homicidio culposo. Las autoridades deberá determinar si existe una relación directa entre la maniobra ocurrida en el cuadrilátero y el fallecimiento del réferi, así como la eventual responsabilidad penal del luchador detenido.

¿Qué es un martinete y por qué está prohibida en la Lucha Libre?

Friedman aplicó un martinete en el Consejo Mundial de Lucha Libre. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)
Friedman aplicó un martinete en el Consejo Mundial de Lucha Libre. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

El martinete es una llave peligrosa en la Lucha Libre. Consiste en sujetar al rival en posición invertida, con la cabeza hacia abajo y las piernas elevadas, para dejarlo caer hacia la lona desde una posición controlada.

En su ejecución habitual, quien recibe el castigo debe mantener la cabeza protegida entre las piernas del oponente y absorber parte del movimiento con los hombros, la espalda y la coordinación previa. La finalidad es crear la apariencia de que el impacto recae sobre la cabeza o el cuello, aunque la maniobra profesional busca evitar ese contacto directo.

El riesgo aparece si la cabeza toca primero la lona o si el peso del cuerpo cae sobre la zona cervical. Un golpe de ese tipo puede generar compresión sobre las vértebras del cuello, además de lesiones en la médula espinal, fracturas, luxaciones o daños neurológicos.

Especialistas advierten que los traumatismos en el cuello en deportes de contacto requieren atención inmediata y que la persona lesionada no debe ser movilizada sin asistencia médica.

Por ese nivel de peligro, el martinete suele estar restringido o prohibido en distintas empresas y comisiones de la Lucha Libre. En el caso de Gerardo Germán Pineda El Búho, los reportes iniciales indican que recibió esta maniobra durante una función en Mineral de la Reforma, Hidalgo. El réferi quedó inmóvil sobre el ring y los paramédicos confirmaron su muerte.

La causa oficial del fallecimiento permanece bajo investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

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