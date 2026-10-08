México

Alejandro Fernández recuerda a Yolanda Andrade y le dedica emotivo mensaje en redes

El cantante publica fotografías inéditas junto a la conductora y le manda fuerza en medio de su lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad que enfrenta desde 2025

Alejandro Fernández recuerda a Yolanda Andrade y le dedica emotivo mensaje en redes (@alexoficial)
Alejandro Fernández recuerda a Yolanda Andrade y le dedica emotivo mensaje en redes (@alexoficial)
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Alejandro Fernández dedica un mensaje a Yolanda Andrade a través de Instagram, donde publicó fotografías inéditas junto a la conductora y le expresó su cariño en medio de la lucha que enfrenta contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

“El Potrillo” acompañó la publicación con imágenes en las que también aparecen Montserrat Oliver y Mónica Noguera en una convivencia entre los cuatro de hace algunos años.

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“Últimamente te tengo mucho en la cabeza, Yolanda Andrade, y justo hoy aparecieron estas fotos”, escribe el cantante en el texto compartido con sus seguidores. El intérprete de “Me dediqué a perderte” agrega que sintió la necesidad de escribirle algo que normalmente le diría en privado.

El mensaje íntimo de Alejandro Fernández hacia Yolanda Andrade

Alejandro Fernández recuerda a Yolanda Andrade y le dedica emotivo mensaje en redes
Alejandro Fernández recuerda a Yolanda Andrade y le dedica emotivo mensaje en redes

El hijo de Vicente Fernández compartió una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en la que incluyó las fotos de una convivencia con Yolanda Andrade hace algunos años.

“Sólo quiero que sepas que te tengo muy presente y que te mando todo mi cariño y toda la fuerza del mundo”, señala el cantante en su publicación. El texto continúa con una descripción directa de sus sentimientos hacia la conductora.

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Te quiero muchísimo, te admiro, te extraño y me hace muy feliz encontrarme con fotos así y acordarme de ti como siempre chingona, fuerte y queridísima”, escribe Alejandro Fernández. El mensaje cierra con un saludo extendido a las otras dos conductoras que aparecen en las fotografías: “Va para ti un abrazo muy pero muy fuerte, Yola. Y obvio también a mi Montse y Mónica”.

Alejandro Fernández recuerda a Yolanda Andrade y le dedica emotivo mensaje en redes
Alejandro Fernández recuerda a Yolanda Andrade y le dedica emotivo mensaje en redes

El diagnóstico de ELA que enfrenta Yolanda Andrade desde 2025

Yolanda Andrade acumula más de 30 años de trayectoria en el espectáculo mexicano, tiempo durante el cual construyó amistades con figuras de la música, la actuación y el deporte, entre ellas Alejandro Fernández.

En 2023, la conductora de Montse & Joe sufrió un aneurisma cerebral que afectó su habla y su movilidad, lo que la alejó temporalmente de los reflectores.

En 2025, Andrade confirmó públicamente su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica y Neuralgia del Trigémino. Ambos padecimientos derivaron en un último año marcado por episodios de inmovilidad y dificultad para hablar, según relató la propia conductora en un video reciente en sus redes sociales.

Yolanda Andrade comunica en redes sociales la suspensión de sus medicamentos para conservar únicamente el tratamiento contra el dolor.
Yolanda Andrade comunica en redes sociales la suspensión de sus medicamentos para conservar únicamente el tratamiento contra el dolor físico. (IG: yolandaamor)

Yolanda Andrade decidió suspender sus medicamentos

En días recientes, la conductora publicó un video donde reveló que dejará de tomar la mayoría de sus medicamentos para explorar alternativas naturales. “Hoy he decidido que ya no voy a tomar medicamentos, sólo los que sí necesito para el dolor, pero poco a poco quiero alejarme de todo”, dijo Yolanda Andrade en la grabación.

La conductora describió el último año como uno de los más difíciles de su vida. “Ha sido un año muy difícil para mí, muy muy muy difícil. Hay días que no me he podido parar, que me he caído, me ha tenido que cargar mi hermana para ir al baño, de pronto no puedo hablar, de pronto ya puedo hablar con otra medicina”, relató.

El mensaje del Potrillo llega en medio de este proceso de recuperación y toma de decisiones sobre su tratamiento médico. La publicación del cantante, acompañada de fotografías inéditas de momentos compartidos con Andrade, Oliver y Noguera, generó reacciones entre los seguidores de ambos artistas en redes sociales.

Maribel Guardia comparte una velada con Yolanda Andrade

La actriz costarricense compartió un momento con la conductora en su proceso de recuperación del ELA.

Recientemente, la actriz costarricense visitó a Yolanda Andrade y compartió con ella una noche que describió como íntima y llena de memorias. La reunión contó también con la participación de Diego “El Cigala”, quien se unió por videollamada y le cantó a la conductora.

“Hay personas que, aun atravesando las pruebas más difíciles, siguen regalándole luz a los demás. Anoche compartí con mi querida Yolanda Andrade una de esas noches que se quedan guardadas en el corazón”, escribió Maribel Guardia en sus redes sociales.

“Nos tuvo horas escuchando sus aventuras, riéndonos con su inteligencia, su sentido del humor y esa manera tan suya de contar la vida”, agregó la actriz. Guardia cerró su mensaje con una frase similar a la de Fernández: “Te quiero y te admiro”.

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