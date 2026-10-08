México

Maribel Guardia acude a la Fiscalía en medio de conflicto con Imelda Tuñón: “Queremos que se investigue todo”

La actriz compareció ante la Fiscalía capitalina para dar seguimiento a la indagatoria por la muerte de su hijo Julián Figueroa

Maribel Guardia acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México para rendir su declaración dentro de la carpeta de investigación por el deceso de su hijo.
Maribel Guardia acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México para rendir su declaración dentro de la carpeta de investigación por el deceso de su hijo Julián Figueroa. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)
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La actriz Maribel Guardia acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para rendir su declaración dentro de la investigación por probables delitos contra la salud y homicidio tras el deceso de su hijo Julián Figueroa en abril de 2023.

Acompañada por su esposo Marco Chacón y su abogado Alonso Beceiro, la conductora compareció ante la autoridad para dar seguimiento a la carpeta abierta el 24 de septiembre de 2026.

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El procedimiento penal contempla indagatorias por la obtención ilícita y el suministro de medicamentos controlados a Julián Figueroa, caso donde la legislación vigente prevé sanciones de hasta 30 años de prisión.

Al salir de la diligencia, Maribel Guardia explicó el motivo de su presencia ante el ministerio público y enfatizó la búsqueda de claridad sobre lo acontecido antes de la muerte del joven cantante.

“No, no vinimos a acusar a nadie, pero sí a hacer una reevaluación de hechos. Una denuncia de hechos, yo no quisiera que nadie estuviera perjudicado con esto, pero sí, hay demasiados hechos de por medio que yo quisiera que se aclararan”, afirmó Maribel Guardia.

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El origen de la acción jurídica respondió a las afirmaciones públicas de Imelda Tuñón, quien relató en una emisión digital que engañaba a su psiquiatra para conseguir fármacos regulados y entregárselos a su entonces pareja.

La representación legal de la familia confirmó que, al haber sido incinerado el cuerpo del músico en 2023, las autoridades fundamentan la indagatoria en testimoniales, registros médicos e inconsistencias en los horarios notificados.

(IG: @julian_f.f)
El procedimiento penal contempla indagatorias por la obtención ilícita y el suministro de medicamentos controlados a Julián Figueroa. (IG: @julian_f.f)

Maribel Guardia expresó preocupación por el paradero de su nieto

Durante el encuentro con la prensa a las afueras de las instalaciones oficiales, la actriz abordó la distancia que mantiene con su nieto José Julián, de siete años de edad.

“Ojalá que en algún momento, ya ustedes saben que sueño con verlo, pero sé que ya tal vez no sería lo mismo verlo que antes por ciertas cosas que tengo, que me han contado por ahí”, comentó.

Ante la mención de una posible alienación parental por parte de reporteros en el sitio, la artista coincidió con la apreciación y defendió el derecho del menor a convivir con su familia paterna.

“Yo creo que él también tiene derechos, ¿no? Dentro de sus derechos estaría tener contacto conmigo y el tiempo, el poquito tiempo que yo lo tuve, él jamás tuvo una afectación hacia su madre”, sostuvo la actriz.

Maribel Guardia enfatizó la existencia de evaluaciones profesionales previas que respaldan su trato hacia la madre del menor durante la convivencia familiar.

“Hay un expediente psicológico que así lo dijo, que el niño habló bien de lo que yo le hablé de ella”, señaló sobre los peritajes del caso.

La cantante lamentó el desconocimiento sobre la ubicación actual del niño, luego de señalamientos de la propia madre que ubicaban al menor fuera del país.

Yo no sé nada del niño, nada absolutamente, lo último que supe fue algo que ella externó, que estaba en una parte del mundo y eso me preocupa muchísimo”, declaró.

Maribel Guardia subrayó que la estabilidad del menor depende de permanecer junto a su madre, aunque insistió en la inquietud que le genera la incertidumbre sobre su paradero.

“Me angustió mucho por él, porque lo ideal es que estuviera junto a su progenitora ¿Verdad? Porque es parte de que él esté bien, entonces, si dijo ella que estaba en otra parte del mundo, me preocupa por él”, agregó.

Maribel Guardia, Imelda Tuñón -México- 22 agosto
Maribel Guardia subrayó la inquietud que le genera la incertidumbre sobre el paradero de su nieto. (Instagram)

Antecedentes judiciales y medidas de protección

El diferendo entre ambas partes acumula múltiples expedientes en juzgados de la Ciudad de México, que incluyen procedimientos en materia familiar y denuncias previas ante las autoridades.

En enero de 2025, la actriz inició una acción por violencia familiar y omisión de cuidados, proceso en el que el DIF otorgó la custodia temporal del niño a la abuela durante diez días.

Posteriormente, en marzo de 2026, Tuñón reclamó una pensión alimenticia de 100,000 pesos mensuales, a lo que Guardia respondió con un reclamo financiero superior a los 3,000,000 de pesos por gastos acumulados durante seis años de cohabitación.

La tensión legal escaló cuando la defensa de Tuñón acudió al Reclusorio Norte el 2 de octubre de 2026 para solicitar medidas de protección que prohíban a la actriz, a su esposo y a su abogado emitir declaraciones públicas sobre el caso.

Un juez de control ratificó las restricciones de acercamiento y comunicación, con el propósito de frenar la difusión de información que pueda vulnerar al menor o a su madre.

Maribel Guardia, Imelda Tuñón
Imelda Tuñón solicitó medidas de protección que prohíban a la actriz, a su esposo y a su abogado emitir declaraciones públicas sobre el caso. Foto: Cuartoscuro

A la salida de la sede ministerial, Maribel Guardia reaccionó ante el impedimento de brindar detalles adicionales sobre las investigaciones penal y familiar en curso.

“Yo feliz porque la verdad es que yo nunca busco hablar de esa persona, les agradezco porque más bien ustedes me persiguen para que yo conteste las cosas que esta persona declara contra mí o de mi hijo”, manifestó.

La intérprete ironizó sobre los esfuerzos que realizó en el pasado para evitar los cuestionamientos de los medios de comunicación en espacios públicos.

“Entonces, yo feliz de no tener que hablar, porque más bien me escondo en las cajuelas de los carros para no tener que contestarles. Así que el no poder hablar me hace muy feliz”, expresó.

Maribel Guardia concluyó confirmando la recepción de avisos oficiales relacionados con el proceso restrictivo impulsado por la contraparte.

“Yo creo que ya no voy a hablar más de esto, chicos, ahora sí ya no puedo hablar, ya se recibió una notificación”, finalizó la actriz antes de retirarse del lugar.

Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continuarán con la integración de los elementos de prueba aportados en la carpeta de investigación para determinar si existen elementos suficientes que deriven en la vinculación a proceso de los involucrados.

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