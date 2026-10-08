La última publicación de Martha Elena, hija de Paquita la del Barrio: un paseo familiar sin imaginar que su corazón fallaba

La última publicación de la hija de Paquita la del barrio fue registrada en la cuenta de TikTok @marthaelenav9, cuenta personal de Martha Elena. (TtikTok:@marthaelenav9)

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Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de Paquita la del Barrio, murió a los 47 años de edad en Veracruz este 7 de octubre de 2026, dos días después de haber difundido su última publicación en redes sociales en la que aparecía conviviendo con su familia durante un paseo nocturno.

El deceso ocurrió un año y ocho meses después del fallecimiento de la cantante mexicana, registrado el 17 de febrero de 2025.

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El Ayuntamiento de Alto Lucero en Veracruz confirmó el deceso mediante una esquela publicada en canales oficiales. Los servicios funerarios y la cremación se realizaron en Xalapa con la asistencia de familiares cercanos.

La cuenta oficial de Paquita la del Barrio en redes sociales publicó un mensaje de despedida dedicado a Martha Elena. El comunicado afirmó que madre e hija vuelven a estar juntas en un lugar lleno de paz, expresando condolencias a sus allegados.

La cuenta oficial de Paquita la del Barrio en redes sociales publicó un mensaje de despedida dedicado a Martha Elena. (redes sociales)

Martha Elena publicó un video familiar antes de su fallecimiento

En la cuenta de TikTok @marthaelenav9 permanece registrado un video de 34 segundos grabado durante una caminata al aire libre. Las imágenes muestran un área ajardinada iluminada con fuentes de agua, donde dos niñas y un niño caminan frente a la cámara.

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Esa secuencia, difundida dos días antes de confirmarse su fallecimiento, representa la última actividad digital de la hija de la intérprete. En publicaciones anteriores de esa misma cuenta figuran imágenes junto a murales y temas musicales de Paquita la del Barrio.

La muerte de Martha Elena respondió a un paro cardiorrespiratorio, las autoridades médicas y los familiares directos no han difundido un informe clínico o certificado oficial de defunción.

Semanas atrás la hija de Paquita la del Barrio había viajado a Perú con una de las nietas de la artista. Según reportes preliminares, no existían antecedentes de padecimientos cardíacos conocidos antes del episodio.

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El video muestra un paseo nocturno con su familia, secuencia difundida dos días antes de confirmarse su fallecimiento. (TtikTok:@marthaelenav9)

La historia de la adopción de Martha Elena

La historia entre Martha Elena y la cantante inició en 1979 en Alto Lucero, Veracruz. La niña era sobrina biológica de la intérprete al ser hija de uno de sus medios hermanos.

Durante una visita a su pueblo natal, la cantante encontró a la bebé de cinco meses de nacida con fiebre alta y erupciones en la piel. Tras conversar con los padres biológicos, logró autorización para trasladarla a la Ciudad de México.

La cantante y su entonces esposo, Alfonso Martínez, le brindaron atención médica en la capital del país. Posteriormente la registraron con sus apellidos y la criaron como hija propia.

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La llegada de la menor ocurrió dos años después de que el matrimonio sufriera la pérdida de un par de hijos gemelos, quienes nacieron el 26 de diciembre de 1977 y murieron tres días después de nacer.

La niña era sobrina biológica de la intérprete al ser hija de uno de sus medios hermanos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El matrimonio con Alfonso Martínez y la historia familiar

Alfonso Martínez representó el vínculo marital más prolongado de la artista veracruzana durante tres décadas. La cantante declaró en diversas ocasiones que esa relación inspiró composiciones como Cheque en blanco y Rata de dos patas.

De esa unión nacieron los gemelos fallecidos en 1977 y la integración de Martha Elena a la familia en 1979.

El empresario falleció en noviembre de 2000, años después de haber terminado la vida conyugal directa con la cantante.

Alfonso Martínez representó el vínculo marital más prolongado de la artista veracruzana durante tres décadas. (RS)

Disputas familiares y el reparto de la herencia

Martha Elena residía en Xalapa, donde administraba un negocio de cuidado personal. Tuvo tres hijos: Aldo, Martha Gabriela y Maricarmen, además de ocho nietos.

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Tras la muerte de la cantante en 2025, Martha Elena reveló en plataformas digitales diferencias con sus hermanos mayores.

En sus publicaciones señaló que su hermano Miguel cuestionaba su lugar en la familia por su condición de hija adoptiva.

Su hermano Javier asumió una postura pública de mediación, en declaraciones a la prensa, afirmó que Martha Elena siempre fue reconocida como hija legítima dentro del hogar sin distinciones legales ni afectivas.

El fallecimiento modificó la sucesión testamentaria de la artista mexicana, firmada el 3 de agosto de 2024.

La herencia de la cantante mantiene pendientes de regularización tres predios en Tula, Hidalgo, y la administración del inmueble Casa Paquita en la Ciudad de México. (Google Maps )

En ese documento, la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz identificó a Martha Elena como legataria de bienes específicos. La porción asignada debe integrarse a la propia sucesión de la fallecida para transmitirse a sus tres hijos.

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La masa hereditaria de la cantante mantiene pendientes de regularización tres predios en Tula, Hidalgo, y la administración del inmueble Casa Paquita en la Ciudad de México.

De los cinco hijos que tuvo la intérprete veracruzana en dos matrimonios, le sobreviven Iván Miguel y Javier, nacidos en 1968 y 1969.

Los gemelos nacidos en 1977 y Martha Elena completan la lista de sus descendientes fallecidos.

Los servicios funerarios de Martha Elena concluyeron este 7 de octubre en el municipio de Xalapa. Sus familiares no han anunciado ceremonias religiosas adicionales ni homenajes públicos en Alto Lucero.