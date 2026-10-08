Quién es el Hijo de Fishman, luchador detenido por presunto homicidio culposo del réferi El Búho

Con más de una década en circuitos de México y otros países, el personaje ahora enfrenta la definición de su situación jurídica luego de que el árbitro quedará sin signos vitales por sus castigos. (Instagram)

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La máscara verde y amarilla de El Hijo de Fishman lleva el peso de uno de los apellidos más reconocidos y queridos dentro la lucha libre mexicana.

Durante años, el enmascarado recorrió funciones independientes como heredero de Fishman, el “Veneno Verde”, hasta que una función en Hidalgo colocó su nombre fuera del espectáculo.

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Esste 7 de octubre, el luchador fue detenido después de la muerte de Gerardo Germán Pineda, “El Búho”, emblbelmático réferi, durante una lucha estelar celebrada en Mineral de la Reforma.

El diseño verde y amarillo caracteriza la indumentaria del luchador en homenaje a la imagen de El Veneno Verde. (Instagram/ @hijodefishman)

Las autoridades investigan los hechos bajo la figura de homicidio culposo y deberá determinar qué ocurrió en el ring antes de su fallecimiento.

El Hijo de Fishman quedó a disposición del Ministerio Público tras la función

La madrugada del miércoles 7 de octubre, una función de lucha libre en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio terminó con la muerte de uno de los réferis con mayor trayectoria en Hidalgo. La presencia de autoridades cambió el rumbo de una velada que tenía a El Hijo de Fishman como una de sus figuras principales.

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Gerardo Germán Pineda participaba como réferi en la lucha estelar cuando recibió castigos como parte del espectáculo. Después de una acción registrada en el cuadrilátero, El Búho ya no volvió a levantarse.

Entre las versiones difundidas tras el hecho aparece la aplicación de un posible martinete por parte de El Hijo de Fishman . Esa maniobra deberá ser revisada por peritos y no puede considerarse como causa confirmada del fallecimiento.

Paramédicos acudieron al recinto para atender a “El Búho”, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Más tarde, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo.

Policías de Mineral de la Reforma detuvieron al luchador y lo pusieron a disposición del Ministerio Público, que reúne testimonios, videos y dictámenes periciales para definir su situación jurídica.

El luchador fue detenido en Hidalgo tras la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda durante una función en Mineral de la Reforma. (X/@siete_letras)

La detención no implica que exista una responsabilidad acreditada. La autoridad deberá determinar si judicializa el caso, presenta al luchador ante un juez de control o concluye que no hay elementos suficientes para avanzar en su contra.

El nombre de Fishman carga décadas de historia en el pancracio nacional

El Hijo de Fishman carga uno de los apellidos más reconocibles de la lucha libre mexicana. Es heredero de José Ángel Nájera Sánchez, Fishman, luchador que destacó entre las décadas de 1970 y 1980 bajo el sobrenombre de “El Veneno Verde”.

El enmascarado mantiene su identidad civil fuera del conocimiento público porque no ha perdido la máscara en una lucha de apuestas. Su personaje conserva los colores verde y amarillo ligados a la imagen de su padre.

Antes de adoptar el nombre que ahora lo identifica, habría debutado bajo el personaje de Spartacus . Tiempo después recibió el nombre de El Hijo de Fishman y continuó una tradición familiar dentro del pancracio.

Su formación incluyó trabajo con Black Terry , Arcángel de la Muerte , Ringo Mendoza , Platino Jr. y el propio Fishman, de acuerdo con perfiles de su carrera.

El luchador se presenta dentro del bando de los rudos, una condición que forma parte del personaje, de sus rivalidades y de la forma en que se relaciona con el público arriba del ring.

El Hijo de Fishman continúa el legado de su padre, José Ángel Nájera Sánchez, figura destacada de la lucha libre mexicana en las décadas de 1970 y 1980. (Crédito especial: Facebook/ Esquina Ruda)

El peso de la máscara también abrió disputas familiares por el uso de personajes relacionados con Fishman. Esos episodios pertenecen a la historia del nombre que heredó, aunque no forman parte de la investigación por la muerte de El Búho.

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El heredero del Veneno Verde mantiene viva una máscara de la lucha libre mexicana

El Hijo de Fishman construyó buena parte de su trayectoria fuera de las grandes empresas, con presencia en funciones independientes, luchas de apuestas y carteleras internacionales. Su carrera lo llevó a compartir ring con figuras de distintas generaciones.

Ha trabajado en empresas y circuitos como IWRG , The Crash y LM52 , espacios donde se mantuvo activo como luchador independiente.

Entre sus logros aparecen campeonatos de la CFW y de Furia de Titanes , además de victorias en luchas de apuestas, como la máscara de Cuchillo Jr. y la cabellera de Éxtasis .

También tuvo presentaciones en Estados Unidos , Japón , Inglaterra , Canadá , Panamá , Costa Rica y Guatemala , dentro de una carrera que supera los 15 años .

Su historial incluye rivalidades con nombres como Máscara Sagrada Jr. y El Hijo del Santo. Además, incursionó en el cine al interpretar a El Máscara en Matando Cabos 2.

El Hijo de Fishman mantiene vivo el legado del Veneno Verde mediante su trabajo en funciones independientes dentro y fuera de México. (Instagram)

Mientras la investigación avanza, El Hijo de Fishman enfrenta el momento más delicado de una carrera marcada por la herencia de su máscara. Los peritajes sobre la muerte de Gerardo Germán Pineda definirán el rumbo legal de un caso que sacudió a la lucha libre hidalguense.