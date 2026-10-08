Pablo Montero se niega a limpiar el gallinero en La Granja VIP y afirma que es “trabajo de mujeres”

Pablo Montero generó la molestia de los participantes de La Granja VIP tras negarse a encargarse de la limpieza y cuidado de las gallinas. (Captura de pantalla )

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El cantante Pablo Montero generó un conflicto en el reality show La Granja VIP al rechazar la limpieza del gallinero con el argumento de que es una labor femenina.

El participante se opuso a la rotación de actividades ordenada por el capataz Kunno. La asignación incluía alimentar a las aves, cambiar el agua, asear el corral y recolectar los huevos diarios.

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El intérprete de música ranchera solicitó permanecer a cargo de los caballos, labor que desempeñaba durante los primeros días tras su ingreso. Su postura desencadenó la molestia de sus compañeros en la granja.

“A mí dame el caballo, porque las gallinas es una tarea de mujeres”, expresó el artista al rechazar la rotación de actividades.

El líder de la semana conversó sobre lo ocurrido con Niurka Marcos, durante la charla, explicó que un integrante rechazó la tarea tras argumentar que las gallinas corresponden a una responsabilidad propia de las mujeres.

La actriz aprobó la decisión del capataz de aplicar un correctivo, Kunno confirmó que Pablo Montero debía cumplir con la atención del gallinero y sumar el lavado de los utensilios de cocina.

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Kunno detalló a Niurka Marcos la negativa de Pablo Montero a atender el gallinero por considerarlo una labor femenina. (Captura de pantalla )

Las labores del gallinero desataron la tensión en la convivencia

La actividad encomendada exigía la limpieza constante del espacio, el suministro de agua y alimento, además de la recolección de los huevos generados durante la jornada.

El cantante ingresó al programa con la afirmación de poseer experiencia previa en el manejo de animales. Durante la presentación inicial destacó su contacto con los caballos desde la infancia.

Las declaraciones provocaron cuestionamientos entre la audiencia de La Granja VIP. Los espectadores señalaron la separación de labores según el género como el motivo central de las críticas en plataformas digitales.

Las reglas del reality show establecen la rotación obligatoria de las responsabilidades del campo. Ningún participante puede mantener la misma función durante dos semanas consecutivas.

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El orden de las tareas, dictado por el capataz Kunno, buscó garantizar el trabajo equitativo entre todos los habitantes. El incumplimiento de las órdenes del capataz generó llamadas de atención directas.

Kunno impuso la rotación obligatoria de labores dentro de la granja, lo que generó la inconformidad del cantante mexicano. (Captura de pantalla )

Un grupo de participantes busca la nominación del cantante

La conducta de Pablo Montero motivó la unión de un bloque de competidores. Manelyk González, Azalia, la Bebeshita, Mono Osuna y Kunno acordaron votar contra el actor en la siguiente gala de nominación.

Las fricciones entre los habitantes escalaron en días previos, Azalia sostuvo un enfrentamiento verbal directo con el cantante tras acusarlo de rehuir a las responsabilidades colectivas dentro del inmueble.

El cantante respondió a los señalamientos con la frase “me vale verg* tu opinión”. La concursante reaccionó al calificarlo ante el resto de los habitantes como “un violentador de mujeres”.

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El desacuerdo con el capataz incrementó las diferencias existentes en el grupo. La alianza busca asegurar la presencia del intérprete en la lista de nominados durante la gala del miércoles por la noche.

Los competidores consideraron que la negativa a acatar las instrucciones perjudicó la dinámica diaria de la casa.

Kunno y Manelyk González encabezaron los reclamos hacia Pablo Montero por su actitud frente a las responsabilidades colectivas. (YouTube: La Granja VIP)

Las sanciones previas afectaron el presupuesto del grupo

La estancia del artista acumuló llamados de atención. La participante Ivonne Montero lo eligió anteriormente como el peor peón de la semana tras registrar diversas faltas al reglamento.

Las infracciones cometidas por el cantante provocaron un recorte directo en el dinero destinado a los insumos semanales. La sanción económica generó malestar entre la totalidad de los competidores.

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El actor expresó inconformidad ante la decisión de su compañera, en su momento sostuvo que su esfuerzo físico en la granja no recibió la valoración adecuada por parte del grupo.

La acumulación de faltas y la negativa a acatar las instrucciones del capataz intensificaron la presión sobre el concursante. La producción del programa transmitió las imágenes del conflicto durante la gala del martes por la noche.

Las grabaciones confirmaron la petición explícita formulada por el artista para evitar el área de las aves. Las imágenes mostraron la conversación donde solicitó mantener la atención exclusiva de los caballos.

Ivonne Montero señaló anteriormente al actor y cantante como el peor peón de la semana debido a faltas al reglamento del reality. (Captura de pantalla )

La reacción de los conductores y el público en redes sociales

Los conductores del programa, Adal Ramones y Kristal Silva, confirmaron la existencia del desacuerdo durante la transmisión en vivo del reality show.

La difusión del fragmento generó debate en las plataformas digitales, los seguidores del reality cuestionaron la postura del cantante sobre el reparto de responsabilidades en la granja.

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Otros usuarios respaldaron la autoridad del capataz para imponer la rotación de actividades. La audiencia coincidió en que la totalidad de los competidores debía asumir las mismas tareas de limpieza.

La difusión del fragmento generó debate en las plataformas digitales. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

La permanencia del artista en la competencia quedará en manos de las votaciones de sus compañeros para la siguiente jornada de nominaciones.

Los integrantes de la alianza mantienen la estrategia para llevarlo al paredón de eliminación.

El conflicto sobre las tareas domésticas y del campo modificó las alianzas internas. Los participantes evaluaron sus votos mientras la convivencia diaria registró momentos de confrontación entre los granjeros.