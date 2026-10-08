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Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, alienta a Canelo Álvarez para que pelee en el Estadio Azteca: “Sería maravilloso”

Desde la perspectiva de Sulaimán, una pelea de box en el Coloso de Santa Úrsula sería un gran evento para la capital mexicana

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, alienta a Canelo Álvarez para que pelee en el Estadio Azteca ( Reuters/Andrew Couldridge)
Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, alienta a Canelo Álvarez para que pelee en el Estadio Azteca ( Reuters/Andrew Couldridge)
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A semanas de que Saúl Canelo Álvarez se enfrente a Christian Mbilli por el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán se animó a compartir su opinión sobre el tema que empezó a tomar protagonismo: que la pelea de retiro de Canelo sea en el Estadio Azteca.

El presidente del CMB compartió su opinión sobre ese hipotético escenario y alentó a Saúl para que lo lleve a cabo y pacte esa pelea que representaría un hecho histórico para el boxeo mexicano. Y es que, desde que Julio César Chávez peleó ante Greg Haugen el 20 de febrero de 1993, ningún otro boxeador mexicano ha pisado el Coloso de Santa Úrsula.

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Por ello, Mauricio Sulaimán compartió su opinión sobre lo que significaría este suceso para el país, así como para el boxeo mexicano. Como parte de las actividades del martes de café del CMB, el presidente del organismo verde mostró su emoción ante la posibilidad de este evento.

¿Qué dijo Mauricio Sulaimán sobre la posible pelea de Canelo Álvarez en el Estadio Azteca?

Mauricio Sulaimán quiere que Canelo pelee en el Azteca (REUTERS/Henry Romero)
Mauricio Sulaimán quiere que Canelo pelee en el Azteca (REUTERS/Henry Romero)

Mauricio Sulaimán respaldó la posibilidad de que Saúl Álvarez dispute su pelea de despedida en el Estadio Azteca, aunque ese combate todavía no es oficial y ni siquiera Canelo le ha puesto fecha para su retiro del pugilismo. Y es que, cuando la prensa le cuestionó al respecto, no ocultó su emoción de que se pueda lelvar a cabo este evento.

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“Totalmente, sería maravilloso. Al Canelo le queda mucho tiempo, es un gran peleador”, declaró Sulaimán al referirse a la eventual decisión del boxeador mexicano de poner fin a su carrera. El titular del CMB señaló que, cuando Álvarez determine colgar los guantes, el recinto de la Ciudad de México podría convertirse en el escenario de su último combate.

“El momento en el que él decida colgar los guantes, por ahí ha estado sonando mucho pelear en el Azteca, sería grandioso”, afirmó Sulaimán. El dirigente agregó que Julio César Chávez fue el primero en apoyar la iniciativa de que Canelo tenga una pelea de despedida en ese estadio.

“Entonces, pues ahí está sobre la mesa, ojalá se llegue a hacer”, concluyó el presidente del CMB sobre la posibilidad de que el combate se concrete.

Mauricio Sulaimán respaldó la posibilidad de que Saúl Álvarez dispute su pelea de despedida en el Estadio Azteca ( REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)
Mauricio Sulaimán respaldó la posibilidad de que Saúl Álvarez dispute su pelea de despedida en el Estadio Azteca ( REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

¿Canelo Álvarez peleará en el Estadio Azteca?

Emilio Azcárraga invitó a Saúl Álvarez a pelear en el Estadio Azteca antes de su retiro, con el propósito de que el inmueble también reciba funciones de boxeo tras su remodelación para el Mundial de 2026. El empresario considera que una cartelera encabezada por Canelo podría recuperar la convocatoria que tuvo Julio César Chávez en 1993.

El dueño del América planteó que el ahora Estadio Banorte debe recibir espectáculos deportivos más allá de los partidos de futbol. En entrevista con el programa Línea de 4 de TUDN, sostuvo que el recinto tiene condiciones para organizar una pelea del boxeador tapatío.

“Yo creo que ahí hay una oportunidad, por ejemplo, le haría un llamado al Canelo y valdría la pena hacer una de las peleas que tiene Canelo, gran boxeador, gran deportista mexicano”, afirmó Azcárraga Jean.

La propuesta llega mientras Álvarez tiene un contrato con Turki Alalshikh para disputar una serie de combates bajo la promotora Riyadh Season en Arabia Saudita durante el resto de 2026. Ese acuerdo le impediría negociar, por ahora, con otra promotora y restringe sus funciones a una sede saudita.

Canelo pelea contra Christian Mbilli el 31 de octubre

Confirman fecha y horario de la pelea Canelo Álvarez vs Christian Mbilli (IG/ @canelo)
Confirman fecha y horario de la pelea Canelo Álvarez vs Christian Mbilli (IG/ @canelo)

Antes de que pueda contemplar una función en CDMX, Álvarez tiene programado un combate ante Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, por el cinturón del CMB. El mexicano subirá al ring como retador, una condición que no tenía desde hace seis años.

Canelo busca volver a ser campeón del mundo después de perder el campeonato indiscutido de las 168 libras frente a Terence Crawford en septiembre del año pasado, por decisión unánime.

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