México

Olga Sana conmueve desde el hospital tras someterse a cirugía por cáncer de mama: “Regresé a la vida”

Bettyna Salazar contó que salió bien de la operación y aún espera el resultado de un último estudio de patología como parte del protocolo médico

Una mujer con trenzas y blusa bordada posa en un estudio, con un círculo superpuesto que la muestra recostada en una cama de hospital.
La comediante mexicana celebró que no detectaron cáncer en sus ganglios (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Olga Sana, personaje de la comediante mexicana, Bettyna Salazar, apareció desde la cama de un hospital luego de ser sometida a una mastectomía en el seno izquierdo después de que una biopsia confirmara la posible reaparición del cáncer de mama.

La intervención también permitió revisar sus ganglios para determinar si la enfermedad se había extendido y definir los próximos pasos de su tratamiento, que podrían incluir quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia.

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Horas después de la cirugía, mediante un video difundido a través de su cuenta oficial de Instagram, la Olga Sana se mostró muy emocionada al confirmar que “no hubo cáncer en los ganglios” y que seguirá a la espera de un último estudio de patología mientras permanece en recuperación.

“Chamacos, medios de comunicación, amigos, familia, no tengo palabras para agradecerles, chamacos, ¡salí bien, salí bien! No hubo cáncer en los ganglios. Todavía van a checar uno, pero es, la probabilidad es mínima, mínima. En verdad no tengo cómo pagarles tanto cariño", expresó la actriz mexicana.

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“No quiero decir una sola persona porque son muchísimas, muchísimas. Entré a la cirugía sin miedo, se los juro. Yo decía: “Quiero mi salud”. Entonces, este, hago este video que en verdad es con todo mi amor. Ya el último paso, chamacos, si gustan acompañarme, porque yo fui de la mano de todos ustedes, de todos los, la Virgen, San Judas, de todos, todos ustedes entraron conmigo al quirófano", señaló la Olga Sana.

Mientras Bettyna Salazar se recupera de la intervención, estará a la espera de su último estudio de patología, el cual “apunta a ser negativo”, de acuerdo a sus palabras ya que forma parte del protocolo médico.

“Mi agradecimiento a todos, a todos. Pronto nos vemos. Voy a organizar en el Ángel (de la Independencia), que vayamos todos. Estoy feliz, estoy feliz. Regresé a la vida”, afirmó Olga Sana, exhortando a su público a realizarse controles médicos periódicos al recordar que su diagnóstico surgió durante un chequeo anual y pidió prestar atención a la salud para lograr una detección temprana.

“Que Dios los bendiga siempre con salud. Cuídense, chéquense. Recuerden que eso fue en un chequeo anual. Chéquense, por favor, chamacas, chamacos, y que Diosito me los bendiga enorme, enormemente. Los amo”, concluyó.

Olga Sana tuvo que ser operada tras la detección de un tumor

Bettyna Salazar, conocida por su personaje de la Olga Sana, necesitó de las oraciones de sus fans antes de ser internada en el hospital para comenzar con su cirugía, y conocer los próximos pasos de su tratamiento ante la posible reaparición del cáncer de mama.

“Chamacos preciosos y medios de comunicación, con la noticia de que mañana (hoy) me interno a las 8:00 de la mañana porque es la cirugía y ahora sí más que nunca necesito de sus oraciones, porque la cirugía es decisiva para saber si va a haber quimioterapia, si va a haber radio o qué va a pasar. Así que les quería comunicar que hoy en la noche aviéntenme un padre nuestro, lo que quieran y su buena vibra. Les estaré informando”, dijo al simpático estilo que caracteriza a la Olga Sana,

Tras someterse a una operación satisfactoria, figuras del entretenimiento como Mariazel, Carmen Muñoz, Mayte Carranco, Andrea Rodríguez, Ximena Cordoba, Jorge Losa, Luis Caballero, Michel Rubalcava, Carlos MuñozEl Chicken”, Lorena de la Garza y Roberto Tello llenaron con mensajes de amor el video publicado en la cuenta oficial de la Olga Sana.

“Te adoramos Olga”, “Eres una mujer admirable. te amamos”, “Amén amiga”, “Te queremos mucho”, “Te amamos, aquí estamos para ti”, Gloria a Dios mi vida", “Amiga que increíble verte ahi tan rápido bien y hablando, Eres una fregona. Mis oraciones siguen contigo veras que todo estará bien”, dedicaron las estrellas del espectáculo a Bettyna Salazar.

“No hay en el diccionario de la lengua española una palabra para agradecerles tanto amor, cariño y atención. Los amo, se fue el cancercito”, escribió la Olga Sana, feliz y agradecida tras confirmar que la cirugía concluyó de manera exitosa y que no se detectó cáncer en los ganglios revisados.

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