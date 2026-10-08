México

Álvaro Díaz en CDMX: Horarios, posible setlist y cómo llegar al concierto en el Palacio de los Deportes

El puertorriqueño cierra su gira mexicana con tres noches en el Palacio de los Deportes, luego de agotar boletos en Monterrey, Puebla, Toluca y Zapopan

Álvaro Díaz en CDMX: Horarios, posible setlist y cómo llegar al concierto en el Palacio de los Deportes
Álvaro Díaz en CDMX: Horarios, posible setlist y cómo llegar al concierto en el Palacio de los Deportes
Guardar

Álvaro Díaz se presenta este 9, 10 y 11 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, con las tres fechas agotadas desde el inicio de la venta de boletos. El cantante puertorriqueño cierra así su paso por el país dentro del OMAKASE Tour, luego de shows en Monterrey, Puebla, Toluca y Zapopan.

Los conciertos del 9 y 10 de octubre comienzan a las 8:00 PM, mientras que el del 11 de octubre arranca a las 7:00 PM. Al tratarse de funciones con entrada agotada, las boleteras oficiales advierten sobre el riesgo de reventa con sobreprecio y recomiendan evitar canales no autorizados.

PUBLICIDAD

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

El Palacio de los Deportes se ubica en avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, dentro de la alcaldía Iztacalco. Para llegar en metro, la estación más cercana es Velódromo, de la Línea 9.

La espera se hizo sentir: tras una hora de retraso, los asistentes al Palacio de los Deportes comenzaron a silbar exigiendo la presencia de la estrella.(Infobae-Itzallana)
La espera se hizo sentir: tras una hora de retraso, los asistentes al Palacio de los Deportes comenzaron a silbar exigiendo la presencia de la estrella.(Infobae-Itzallana)

Al salir de la estación hay que cruzar un puente peatonal y caminar cerca de 10 minutos hasta la entrada del recinto. Quienes opten por auto pueden usar el estacionamiento interno, que tiene costo, aunque se recomienda llegar con anticipación para encontrar lugar.

Qué se puede y qué no se puede meter al concierto de Álvaro Díaz

El reglamento del Palacio de los Deportes permite el ingreso de bolsas transparentes de plástico, vinil o PVC de hasta 30 por 15 por 30 centímetros, así como bolsas de mano pequeñas y cangureras de hasta 11 por 16 centímetros. También autoriza tapones para oídos, medicamentos con receta médica sujetos a revisión y binoculares sin láser.

PUBLICIDAD

Entre los objetos prohibidos figuran mochilas, bolsas de uso diario y tote bags grandes, independientemente de su tamaño. Tampoco se permite el ingreso de alimentos y bebidas, cámaras profesionales con lentes intercambiables, trípodes, palos de selfie ni equipo de grabación de audio o video.

Álvaro Diaz (@alvaritodiaz)
Álvaro Diaz (@alvaritodiaz)

El recinto excluye además laptops, tabletas, paraguas con punta, encendedores, cigarros, vapeadores, pirotecnia y punteros láser. Las pancartas con postes y los carteles de más de 11 por 43 centímetros tampoco están permitidos, al igual que envases de vidrio, latas y objetos punzocortantes.

¿A qué hora empieza el concierto de Álvaro Díaz en el Palacio de los Deportes?

El cantante puertorriqueño Álvaro Díaz se presenta este 9, 10 y 11 de octubre en el Palacio de los Deportes de la CDMX, dentro de su gira OMAKASE Tour. Los boletos se agotaron rápido tras su salida a la venta.

Álvaro Diaz (@alvaritodiaz)
Álvaro Diaz (@alvaritodiaz)

Horarios

  • 9 de octubre: inicio a las 8:00 PM
  • 10 de octubre: inicio a las 8:00 PM
  • 11 de octubre: inicio a las 7:00 PM

El repertorio gira en torno al disco OMAKASE

El tour toma su nombre del álbum más reciente de Álvaro Díaz, con el que busca llevar al escenario la estética y la narrativa visual de esa producción. Con base en los setlists de shows recientes en México, como los de Puebla y Toluca, el repertorio probable incluye SICHEF, MDF, FATAL FANTASSY, BIMEL, TREINEL y LENTITO en los primeros bloques.

Álvaro Diaz (@alvaritodiaz)
Álvaro Diaz (@alvaritodiaz)

La segunda parte del show suele incorporar BABYRECORDS, PIENSO EN TI, Problemón, BYAK, SELEDA y GATITAS SANDUNGUERAS VOL. 1. El cierre de las presentaciones recientes combinó temas como 1000CANCIONES, EN LA MISMA CIUDAD, PARANORMAL, KILO, RAMONA FLOWERS, NO PODEMOS SER AMIGOS, JPN, MAMI 100PRE SABE, MALASNOTICIAS, PERDISTE EL EMMY, YOKO, Reina pepiada e INAROW62.

Temas Relacionados

conciertoCDMXmusicaPalacio de los Deportesmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así lucía Martha Elena cuando era niña, años después de ser adoptada por Paquita la del Barrio

La cantante registró como suya a la niña cuando apenas tenía 5 meses de edad

Así lucía Martha Elena cuando era niña, años después de ser adoptada por Paquita la del Barrio

Mariana Ochoa sentencia que el segundo lugar era para Yahir, no para Memo Schutz: “Se la pasaba durmiendo”

La ganadora de La Casa de los Famosos no estuvo de acuerdo con cómo terminaron las posiciones en la competencia

Mariana Ochoa sentencia que el segundo lugar era para Yahir, no para Memo Schutz: “Se la pasaba durmiendo”

Mariana Ochoa quiere enseñar su contrato para demostrar que no hay fraude en su triunfo en La Casa de los Famosos México

La ganadora del reality show defiende su triunfo ante las acusaciones de “fraude”

Mariana Ochoa quiere enseñar su contrato para demostrar que no hay fraude en su triunfo en La Casa de los Famosos México

El Tala Rangel ataja las críticas por sus fallas ante Estados Unidos: “Se ha hecho más escándalo del que realmente es”

El guardameta de Chivas volvió a Guadalajara con el respaldo del cuerpo técnico después de quedar expuesto en la goleada 3-0 en el Clásico de Concacaf

El Tala Rangel ataja las críticas por sus fallas ante Estados Unidos: “Se ha hecho más escándalo del que realmente es”

¿Cómo preparar chalupas doraditas? antojito mexicano emblemático de los estados de Puebla y Veracruz

Su textura debe quedar firme y ligeramente crujiente, pero sin llegar a convertirse en una tostada

¿Cómo preparar chalupas doraditas? antojito mexicano emblemático de los estados de Puebla y Veracruz
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de octubre: alistan marcha a Palacio Nacional para exigir búsqueda de 7 desaparecidos en Guerrero

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de octubre: alistan marcha a Palacio Nacional para exigir búsqueda de 7 desaparecidos en Guerrero

Con ayuda de un dron rescatan a menor de 17 años secuestrado en Hermosillo: habría robado droga a un grupo delictivo

Vinculan a proceso a "El Cangreburguer" de La Familia Michoacana: se le señala como presunto operador de "El Seven"

Detienen a directora de Fomento Cultural de Oaxaca de Juárez y a cinco personas más por extorsión: estarían vinculados con la ASAEO

Golpe millonario: mujer intenta ingresar a México con más de 176 mil dólares desde Estados Unidos y es detenida

ENTRETENIMIENTO

Olga Sana conmueve desde el hospital tras someterse a cirugía por cáncer de mama: “Regresé a la vida”

Olga Sana conmueve desde el hospital tras someterse a cirugía por cáncer de mama: “Regresé a la vida”

Así lucía Martha Elena cuando era niña, años después de ser adoptada por Paquita la del Barrio

Mariana Ochoa sentencia que el segundo lugar era para Yahir, no para Memo Schutz: “Se la pasaba durmiendo”

Mariana Ochoa quiere enseñar su contrato para demostrar que no hay fraude en su triunfo en La Casa de los Famosos México

Maribel Guardia acude a la Fiscalía en medio de conflicto con Imelda Tuñón: “Queremos que se investigue todo”

DEPORTES

Clausuran el Deportivo 11 de Julio, escenario donde murió el réferi El Búho Pineda

Clausuran el Deportivo 11 de Julio, escenario donde murió el réferi El Búho Pineda

El Tala Rangel ataja las críticas por sus fallas ante Estados Unidos: “Se ha hecho más escándalo del que realmente es”

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, alienta a Canelo Álvarez para que pelee en el Estadio Azteca: “Sería maravilloso”

Latin Lover lamenta la muerte del Búho Pineda con una frase contundente: “El réferi es la máxima autoridad”

Quién es el Hijo de Fishman, luchador detenido por presunto homicidio culposo del réferi El Búho