Álvaro Díaz en CDMX: Horarios, posible setlist y cómo llegar al concierto en el Palacio de los Deportes

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Álvaro Díaz se presenta este 9, 10 y 11 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, con las tres fechas agotadas desde el inicio de la venta de boletos. El cantante puertorriqueño cierra así su paso por el país dentro del OMAKASE Tour, luego de shows en Monterrey, Puebla, Toluca y Zapopan.

Los conciertos del 9 y 10 de octubre comienzan a las 8:00 PM, mientras que el del 11 de octubre arranca a las 7:00 PM. Al tratarse de funciones con entrada agotada, las boleteras oficiales advierten sobre el riesgo de reventa con sobreprecio y recomiendan evitar canales no autorizados.

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¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

El Palacio de los Deportes se ubica en avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, dentro de la alcaldía Iztacalco. Para llegar en metro, la estación más cercana es Velódromo, de la Línea 9.

La espera se hizo sentir: tras una hora de retraso, los asistentes al Palacio de los Deportes comenzaron a silbar exigiendo la presencia de la estrella.(Infobae-Itzallana)

Al salir de la estación hay que cruzar un puente peatonal y caminar cerca de 10 minutos hasta la entrada del recinto. Quienes opten por auto pueden usar el estacionamiento interno, que tiene costo, aunque se recomienda llegar con anticipación para encontrar lugar.

Qué se puede y qué no se puede meter al concierto de Álvaro Díaz

El reglamento del Palacio de los Deportes permite el ingreso de bolsas transparentes de plástico, vinil o PVC de hasta 30 por 15 por 30 centímetros, así como bolsas de mano pequeñas y cangureras de hasta 11 por 16 centímetros. También autoriza tapones para oídos, medicamentos con receta médica sujetos a revisión y binoculares sin láser.

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Entre los objetos prohibidos figuran mochilas, bolsas de uso diario y tote bags grandes, independientemente de su tamaño. Tampoco se permite el ingreso de alimentos y bebidas, cámaras profesionales con lentes intercambiables, trípodes, palos de selfie ni equipo de grabación de audio o video.

Álvaro Diaz (@alvaritodiaz)

El recinto excluye además laptops, tabletas, paraguas con punta, encendedores, cigarros, vapeadores, pirotecnia y punteros láser. Las pancartas con postes y los carteles de más de 11 por 43 centímetros tampoco están permitidos, al igual que envases de vidrio, latas y objetos punzocortantes.

¿A qué hora empieza el concierto de Álvaro Díaz en el Palacio de los Deportes?

El cantante puertorriqueño Álvaro Díaz se presenta este 9, 10 y 11 de octubre en el Palacio de los Deportes de la CDMX, dentro de su gira OMAKASE Tour. Los boletos se agotaron rápido tras su salida a la venta.

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Álvaro Diaz (@alvaritodiaz)

Horarios

9 de octubre: inicio a las 8:00 PM

10 de octubre: inicio a las 8:00 PM

11 de octubre: inicio a las 7:00 PM

El repertorio gira en torno al disco OMAKASE

El tour toma su nombre del álbum más reciente de Álvaro Díaz, con el que busca llevar al escenario la estética y la narrativa visual de esa producción. Con base en los setlists de shows recientes en México, como los de Puebla y Toluca, el repertorio probable incluye SICHEF, MDF, FATAL FANTASSY, BIMEL, TREINEL y LENTITO en los primeros bloques.

Álvaro Diaz (@alvaritodiaz)

La segunda parte del show suele incorporar BABYRECORDS, PIENSO EN TI, Problemón, BYAK, SELEDA y GATITAS SANDUNGUERAS VOL. 1. El cierre de las presentaciones recientes combinó temas como 1000CANCIONES, EN LA MISMA CIUDAD, PARANORMAL, KILO, RAMONA FLOWERS, NO PODEMOS SER AMIGOS, JPN, MAMI 100PRE SABE, MALASNOTICIAS, PERDISTE EL EMMY, YOKO, Reina pepiada e INAROW62.

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