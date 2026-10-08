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Mariana Ochoa sentencia que el segundo lugar era para Yahir, no para Memo Schutz: “Se la pasaba durmiendo”

La ganadora de La Casa de los Famosos no estuvo de acuerdo con cómo terminaron las posiciones en la competencia

Memo Schutz y Mariana Ochoa protagonizaron una discusión dentro de la casa horas antes de la gala final de La Casa de los Famosos.
Memo Schutz y Mariana Ochoa protagonizaron una discusión dentro de la casa horas antes de la gala final de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )
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Mariana Ochoa, ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, sentenció que el segundo lugar de la competencia debió corresponder a Yahir y no a Memo Schutz, a quien criticó por dormir gran parte de su estancia dentro de la casa. La cantante hizo la afirmación en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, días después de la gala final transmitida el domingo 4 de octubre.

Mariana Ochoa se coronó ganadora con 10,825,542 votos, mientras Memo Schutz obtuvo el segundo lugar y Karina Torres cerró en tercer puesto. Yahir, en contraste, quedó fuera de la final al ubicarse en sexto lugar el jueves 1 de octubre, un resultado que generó descontento entre la audiencia.

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“Se la pasaba durmiendo”, dijo Mariana Ochoa sobre Memo Schutz

Memo Schutz
Memo Schutz

La cantante explicó que su crítica hacia Memo Schutz no implicó falta de afecto, sino una evaluación de su desempeño dentro de la dinámica del programa. “A Memo lo quiero mucho, pero para mí, como público y habitante dentro de La Casa, Memo se la pasaba durmiendo”, declaró Mariana Ochoa.

La ganadora argumentó que el papel de un participante remunerado dentro del reality implicaba generar contenido constante para la audiencia, algo que, según su percepción, Memo Schutz no cumplió. “Yo decía: Pero si está ganando un sueldo para hacer contenido, irse a dormir no es contenido”, afirmó entre risas durante la entrevista.

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Mariana Ochoa fue tajante al señalar a quién hubiera preferido en el lugar de Memo Schutz dentro de los finalistas de la temporada. “Yo le hubiera dado el lugar de Memo a Yahir definitivamente”, sentenció la cantante ante Infante.

Yahir era el favorito de la producción según Rosa María Noguerón

El cantante Yahir viste una camisa azul y blanca con bordados tradicionales frente a una cámara en un foro de televisión.
El cantante Yahir porta una camisa bordada de pie en el set del programa de televisión La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La productora Rosa María Noguerón confirmó días antes que Yahir era su habitante favorito de la cuarta temporada y expresó inconformidad con el sexto lugar que obtuvo el cantante. “Yo también estoy inconforme con la salida de Yahir. Me hubiera encantado que llegara a la final. Yo lo veía como un potencial ganador”, declaró Noguerón al medio POSTA Entretenimiento.

La productora explicó que Yahir perdió la posibilidad de llegar a la final por un margen mínimo de votos frente a Karina Torres. “Los votos de la gente sorprendentemente lo dejaron un mínimo abajo”, señaló, aunque aseguró que el cantante “ganó mucho más que eso” al conquistar al público.

La eliminación de Yahir generó reacciones entre figuras del espectáculo, incluidas Lucero y Carín León, quienes manifestaron su descontento en redes sociales antes de que se confirmara su salida del programa. Noguerón reconoció que la producción proyectaba al cantante como finalista, en primero o segundo lugar de la temporada.

Las encuestas digitales colocaban a Yahir por encima de Memo Schutz antes de su eliminación

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Previo a su salida, las encuestas digitales de Vaya Vaya ubicaban a Yahir con 14% de las preferencias, por encima del 7% que registraba Memo Schutz en la misma medición. Esa diferencia alimentó la percepción de que el cantante tenía mayor respaldo del público que el comentarista deportivo.

Yahir quedó fuera de la competencia un día después de la salida de Ernesto Laguardia, quien terminó en séptimo sitio el miércoles 30 de septiembre. Ambas eliminaciones definieron a los cinco finalistas oficiales: Karina Torres, Mariana Ochoa, Ese Pérez, Gema Garoa y Memo Schutz.

La producción del reality informó que la definición de los cinco finalistas ocurrió tras una votación de más de 28 millones de sufragios. Pese a las expectativas generadas en torno a su permanencia, Yahir se afianzó en la sexta posición general de la temporada.

Memo Schutz reconoció el triunfo de Mariana Ochoa pese a las críticas

Una mujer rubia con tiara brillante, vestido dorado y manos en las mejillas, sentada en un sofá rosa.
La mexicana ganó 4 millones de pesos por ser la ganadora del reality show. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de los señalamientos de Mariana Ochoa sobre su desempeño, Memo Schutz respaldó públicamente el triunfo de la cantante tras la final. “La que tenía que ganar, ganó”, declaró el comentarista en una entrevista conjunta con Mariana Ochoa en el programa Despierta.

Memo Schutz describió a la cantante con una imagen que ella misma retomó durante la conversación. “Mariana es el Ave Fénix de la temporada”, afirmó el segundo finalista, en referencia a la trayectoria de la cantante dentro de la competencia.

En otro encuentro con medios, Memo Schutz calificó a Mariana Ochoa como una “digna ganadora” y destacó su desempeño durante los 71 días de competencia. “Mariana es una digna ganadora, la verdad se lo merece todo, es una mujer muy luchadora con dos hijos extraordinarios”, declaró ante periodistas.

Sin embargo, cuando una reportera le recordó los comentarios negativos que hizo sobre Mariana Ochoa durante su estancia en la casa, Memo Schutz evitó responder y continuó su camino sin ofrecer declaraciones adicionales sobre el tema.

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