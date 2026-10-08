Liga MX otorga permiso al América para estrenar uniforme de su 110 aniversario ante Monterrey

Las Águilas presentarán su nuevo uniforme ante Rayados (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A pocos días de cumplir 110 años de historia, las Águilas tendrán una celebración frente a su afición que combinará el aspecto deportivo con uno de los símbolos más importantes para cualquier club: su uniforme.

Para ello, el equipo azulcrema recibió autorización para utilizar una indumentaria conmemorativa durante su próximo compromiso ante Monterrey.

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La decisión permitirá que el conjunto dirigido por Guillermo Almada dispute la Jornada 11 del Apertura 2026 con una camiseta diferente a la que ha utilizado habitualmente durante el torneo.

El encuentro tendrá además un significado especial porque se disputará apenas dos días antes del aniversario oficial del club, fundado el 12 de octubre de 1916.

Así será el uniforme especial del América por sus 110 años

El uniforme conmemorativo forma parte de las celebraciones preparadas por el América para llegar a su aniversario número 110 y retoma elementos vinculados con distintas etapas de la historia azulcrema.

(X / @Footy Headlines)

(X / @Footy Headlines)

Cabe mencionar que será esa versión en el tono amarillo que caracteriza a los de Coapa, aunque si existe esa edición blanca.

La equipación fue desarrollada junto con adidas y mantiene como referencia los colores tradicionales del equipo.

El club ya había presentado para la temporada 2026-2027 un diseño inspirado en jerseys históricos, con una base amarilla y elementos que recuperan símbolos utilizados en décadas anteriores.

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Sin embargo, la indumentaria que será utilizada ante Monterrey tiene un carácter particularmente especial al estar vinculada directamente con los festejos del aniversario.

La autorización de Liga MX permitirá que las Águilas la utilicen oficialmente en el partido, por lo que el homenaje a la historia del club no quedará únicamente como una pieza para los aficionados, sino que llegará también a la cancha.

El momento será además significativo para el plantel, que tendrá la posibilidad de disputar un partido oficial con una imagen relacionada directamente con los 110 años del América.

La institución comenzó desde meses atrás una serie de actividades para conmemorar la fecha y ha invitado a sus seguidores a participar en la celebración durante la Jornada 11.

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La intención será que el duelo frente a Rayados funcione como uno de los principales actos previos al aniversario, con el Estadio Banorte como escenario de la celebración.

(Ilustración: Infobae México)

¿Cuándo juega América contra Monterrey y a qué hora?

El partido entre América y Monterrey se disputará el sábado 10 de octubre de 2026, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte.

(X / @Footy Headlines)

El compromiso marcará además el regreso de las Águilas a la actividad oficial después de la pausa provocada por la Fecha FIFA. América llegará al encuentro ubicado en la parte alta de la clasificación, con 20 puntos después de sus primeros compromisos del torneo y un partido pendiente.

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Por su parte, Monterrey suma 13 unidades y buscará aprovechar el regreso de la competencia para acercarse a los puestos principales de la tabla.

El duelo, por lo tanto, tendrá un componente especial por el aniversario, pero también representará una oportunidad importante para ambos clubes en la pelea por la clasificación.

Para América, la noche tendrá un significado adicional después de la derrota sufrida ante Chivas en el Clásico Nacional amistoso disputado en Oakland durante la Fecha FIFA. Las Águilas buscarán cambiar la imagen y regresar al torneo con un resultado positivo.

Después de enfrentar a Rayados, el calendario azulcrema continuará con León, Atlas, Pachuca, Tijuana y Toluca, antes de los últimos compromisos de la fase regular ante Pumas y Tigres.

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Por ello, el partido del 10 de octubre será más que una celebración: también marcará el comienzo de una etapa determinante para el América rumbo a la parte final del Apertura 2026.