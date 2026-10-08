Jorge Romero cree que el PAN logrará la reelección en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Cuajimalpa

El PAN busca que Alessandra Rojo de la Vega retenga la alcaldía Cuauhtémoc en el 2027. Crédito: Facebook / Jorge Romero Herrera

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Se tiene previsto que el Partido Acción Nacional (PAN), en la Ciudad de México, nombre a los alcaldes Luis Mendoza de Benito Juárez, Carlos Orvañanos de Cuajimalpa, y Alessandra Rojo de la Vega de Cuauhtémoc, como coordinadores de Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad.

Desde este miércoles, trascendió que será mañana, jueves 8 de octubre, cuando la dirigencia del blanquiazul designe a los tres alcaldes para buscar la reelección –en las elecciones de 2027–, en la explanada de la alcaldía Benito Juárez.

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PAN confía en que logrará la reelección en en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Cuajimalpa

Cuando se confirmen los nombramientos, los alcaldes antes mencionados darán paso a la ruta hacía una posible reelección en sus respectivas demarcaciones.

Sin embargo, el PAN capitalino aún no nombra a nadie para las otras dos alcaldías, Coyoacán y Miguel Hidalgo, en las que ni Mauricio Tabe ni Geovani Gutiérrez se pueden reelegir.

Carlos Orvañanos buscará la reelección en Cuajimalpa. Crédito: PAN

¿Cómo le fue al PAN en las elecciones de 2024?

Cabe recordar que en las elecciones de 2024, Acción Nacional consiguió cuatro de las cinco alcaldías que gobierna en alianza con el PRI y PRD. Solo logró la victoria por su cuenta en la Benito Juárez, bastión del partido opositor desde el año 2000.

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En ese sentido, Proceso reportó que la dirigente local Luisa Gutiérrez Ureña puso en duda la continuidad de una alianza opositora para los comicios intermedios del año entrante.

Alistan evento para nombrar coordinadores

La revista también reveló que el evento para nombrar a los coordinadores parece tener una línea establecida. De acuerdo con la invitación, la ceremonia tiene previsto un mensaje a militantes y simpatizantes del PAN, pero no se hace referencia a ningún otro partido político. Aunque eso no descarta una eventual alianza, sobre todo, con el PRI, partido que más insiste en ello.

El evento está pactado a las 18:00 horas de mañana, en la alcaldía Benito Juárez, con ubicación en Municipio Libre, esquina con División del Norte, colonia Santa Cruz Atoyac, a un costado del Parque de Los Venados.

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Morena también mueve sus piezas en la Cuauhtémoc

Hoy, la senadora Cynthia López Castro, quien dejó al PRI y se incorporó a Morena en 2024, informó que ya no busca ser la “coordinadora” en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Es decir, no buscará esa candidatura para respaldar a Citlalli Hernández, quien aún encabeza la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, pero intentará ser alcaldesa el año entrante.

Llama la atención que esta sea otra de las declinaciones a favor de Hernández Mora. Previamente, el diputado Arturo Ávila también anunció que se hacía a un lado para apoyarla, incluso antes de que Morena abriera formalmente el proceso para las alcaldías.

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¿Qué hay detrás de la declinación de la senadora?

No obstante, el movimiento de López Castro tiene otro ingrediente. Ella misma había reconocido que, para seguir rumbo a la Cuauhtémoc, eventualmente tendría que pedir licencia al Senado de la República.

Su suplente es Alicia Virginia Téllez Sánchez, del PRI. Eso quitaría un voto al bloque Morena-Partido Verde Ecologista de México (PVEM)-Partido del Trabajo (PT), que actualmente suma 87 senadores, apenas uno arriba de los 86 necesarios para una mayoría calificada.

Si Cynthia López Castro se mantiene en la Cámara Alta, ese voto permanece con Morena.

Luis Mendoza buscará la reelección en Benito Juárez. Crédito: PAN

PAN celebra que “ganó” impugnación sobre las “boletas planchadas”

A través de un comunicado, el PAN informó que “ganó una importante batalla jurídica en defensa de la certeza electoral, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolviera que las llamadas ‘boletas planchadas’ no deberán contabilizarse ni incorporarse a los resultados electorales de 2027.

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“La resolución deriva, entre otros medios de impugnación, del recurso de apelación SUP-RAP-215/2026, promovido por Acción Nacional contra los lineamientos aprobados por el Consejo General del INE para los cómputos distritales y de circunscripción plurinominal del Proceso Electoral Federal 2026-2027”, detalló el blanquiazul.

Es una victoria del voto ciudadano

De acuerdo con el PAN, lo que hoy ocurrió en la Sala Superior del Tribunal Electoral representa una victoria del voto ciudadano y evita que decisiones discrecionales puedan alterar la certeza de los resultados electorales.

“El PAN había advertido que el mecanismo originalmente aprobado por el INE permitía que una boleta sin las marcas de doblez necesarias pudiera reservarse y que posteriormente un Consejo Distrital decidiera, mediante votación, si debía contabilizarse o no. Acción Nacional sostuvo que ese esquema dejaba abierta la posibilidad de incorporar al resultado electoral boletas respecto de las cuales existía una duda objetiva sobre si habían seguido el procedimiento legal de emisión del voto.

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“La Sala Superior determinó que el planteamiento era fundado y estableció una regla clara: una vez marcada, la boleta debe doblarse y depositarse en la urna. Si durante el escrutinio o un recuento aparece una boleta que no presenta los dobleces necesarios para haber sido introducida en la urna, deberá considerarse inválida”, agrega la nota informativa.

Asimismo, el instituto político reiteró que “ganamos una batalla fundamental para proteger el voto de las y los mexicanos. Las elecciones se ganan en las urnas, con votos emitidos legalmente, no con boletas cuya procedencia genere dudas. La voluntad ciudadana se respeta y se defiende”.

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PAN celebra resolución sobre las boletas planchadas. Crédito: X / @JorgeRoHe

Acción Nacional recuerda que INE debe modificar sus lineamientos

Por otro lado, el partido que encabeza Jorge Romero subrayó que “con la sentencia, el INE deberá modificar sus lineamientos. A partir de ahora, cuando durante el escrutinio y cómputo se detecte una boleta sin las marcas de doblez necesarias, ésta no deberá contabilizarse ni incorporarse a la suma de resultados; además, deberá registrarse la irregularidad y conservarse la boleta separada de aquellas que sí fueron computadas.

“Hoy ganó la certeza electoral. Ganó la legalidad y, sobre todo, ganó el derecho de las y los mexicanos a que su voto sea respetado. En el PAN vamos a seguir defendiendo cada elección, cada casilla y cada voto frente a cualquier intento de vulnerar la voluntad ciudadana”, enfatizó el PAN.

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Con optimismo, mañana Jorge Romero y compañía harán oficial que el PAN confía en sus actuales alcaldes para lograr la reelección en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Cuajimalpa.