Mariana Ochoa quiere enseñar su contrato para demostrar que no hay fraude en su triunfo en La Casa de los Famosos México

La exOV7 pasó de ser la primera eliminada a ganar la cuarta temporada del reality tras 71 días de competencia. (Captura de pantalla YouTube)

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Mariana Ochoa reveló que pidió autorización a la productora Rosa María Noguerón para mostrar públicamente su contrato y así demostrar que su triunfo en La Casa de los Famosos México no estuvo pactado de antemano.

La cantante hizo la revelación este miércoles 7 de octubre en una entrevista con el programa Sale el Sol, en medio de las acusaciones de fraude que surgieron tras conocerse el resultado de la gala final.

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La ganadora de la cuarta temporada obtuvo 10,825,542 votos el domingo 4 de octubre, equivalentes al 25.09% del total registrado durante la transmisión. Memo Schutz quedó en segundo lugar con 9,834,625 votos y Karina Torres cerró en tercer puesto con 9,718,852, diferencia que desató la indignación del círculo cercano a esta última finalista.

“No hay manera de firmar algo pactado”, dijo Mariana Ochoa sobre su contrato

La mexicana ganó 4 millones de pesos por ser la ganadora del reality show. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mariana Ochoa explicó ante los conductores del matutino que habló directamente con Noguerón para solicitar el permiso de exhibir el documento legal que firmó antes de ingresar al reality. La intención de la cantante fue desmentir con pruebas documentales la versión de un acuerdo previo con la producción sobre el resultado de la competencia.

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De acuerdo con el relato de Mariana Ochoa, la respuesta de la productora no fue favorable a su solicitud. Pese a ello, la cantante insistió en que el contenido de su contrato respaldaría su versión frente a las acusaciones que circularon en redes sociales tras la final.

La artista argumentó que la lógica detrás de las acusaciones de fraude no sostenía, apoyada en su propia experiencia al negociar las condiciones de su participación. “Si no se podía negociar las semanas, cómo se va a negociar un premio”, planteó Mariana Ochoa durante la entrevista.

Mariana Ochoa recordó que no logró negociar ni su tiempo de estancia en la casa

El domingo 9 de agosto, la segunda gala del reality reveló el Exilio, un espacio inédito donde Ximena Herrera y Mariana Ochoa convivieron 48 horas mientras el público votaba. (Captura de pantalla TikTok La Casa de los Famosos México)

La cantante relató que, antes de ingresar a la competencia, intentó pactar con la producción cuánto tiempo permanecería dentro de la casa, sin éxito. Según su testimonio, la negativa de la producción a ceder en ese punto reforzó su argumento de que tampoco existió un pacto sobre el resultado final del concurso.

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Mariana Ochoa fue la primera eliminada de la temporada, pero regresó a la competencia mediante la dinámica especial conocida como “El Exilio”. Esa mecánica se activó después de que el creador de contenido Fede Vigevani ingresara al programa como infiltrado, lo que generó una votación del público para definir quién sustituiría su lugar.

Mariana y la finalista Ximena Herrera fueron llevadas a una casa austera contigua a la principal, donde permanecieron 48 horas mientras el público decidía su regreso. La cantante se llevó la preferencia de los votantes con 5.5 millones de sufragios a su favor y reingresó a la competencia semanas después de haber sido eliminada.

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Paola Suárez encabezó las acusaciones de fraude contra Mariana Ochoa

Paola Suárez compartió una publicación en la que cuestionó la victoria de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México. (IG: paolitasuarez28)

Paola Suárez, integrante del clan de Wendy Guevara y amiga cercana de Karina Torres, fue la primera en cuestionar públicamente la legitimidad del triunfo de Mariana Ochoa. “A mí me dijeron que iba a ganar Mariana porque firmó contrato”, declaró Suárez en un videoclip difundido en redes sociales junto a Vanessa Labios 4K.

La influencer cuestionó directamente la dinámica que permitió el regreso de Mariana Ochoa tras haber sido la primera eliminada de la temporada. “Me vas a decir que la primera eliminada de La Casa de los Famosos fue Mariana, y la volvieron a meter por no sé qué tipo de contrato haya firmado, para volver a entrar a la casa y que sea finalista, y que sea ganadora”, escribió Suárez en sus historias de Instagram.

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Las acusaciones no se quedaron en redes sociales. Paola Suárez tomó un micrófono frente al público de un antro para denunciar lo que consideró un arreglo previo entre la producción y Mariana Ochoa. “No sé cómo se haya arreglado con Endemol. Fue la primera eliminada, obviamente la volvieron a meter es porque firmó un contrato para llegar a la final. Yo les voy a decir una cosa, esto es fraude”, gritó la influencer.

Vanessa Labios 4K sumó una acusación adicional sobre la ganadora de la temporada durante la misma transmisión. La creadora de contenido aseguró que Mariana Ochoa presuntamente no había aceptado los 4 millones de pesos del premio y calificó el resultado como un fraude.

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La producción defendió el sistema de votación ante las acusaciones

Un fotomontaje presenta a la cantante Mariana Ochoa frente a la pantalla de una sala de cine que exhibe el logotipo del programa La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La productora de La Casa de los Famosos México respondió a los señalamientos de fraude y defendió públicamente la transparencia del mecanismo de conteo utilizado durante la temporada. “Los votos aquí están, los hacemos a través de un sistema internacional de votación, que no solo está supervisado por un notario mexicano, sino que tiene una manera de captación de votos que no hay lugar a dudas”, señaló.

Karina Torres, la finalista en torno a quien se concentró buena parte de las acusaciones de su círculo cercano, mantuvo una postura conciliadora frente a los medios. “Desde que entré, me planteé llegar hasta donde el público quisiera y el público me llevó hasta la final”, respondió la influencer en conferencia de prensa, sin sumarse a los señalamientos de fraude.

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Un sondeo digital previo a la final había ubicado a Karina Torres como favorita del público, con 36% de las preferencias frente al 29% registrado por Mariana Ochoa. La producción aclaró que esa medición no formó parte de los mecanismos oficiales de conteo, los cuales se definieron exclusivamente por el sitio del reality y un código QR mostrado durante la transmisión en vivo.

Hasta el cierre de esta nota, TelevisaUnivision no emitió un pronunciamiento oficial sobre la petición de Mariana Ochoa de mostrar su contrato de confidencialidad ante el público.