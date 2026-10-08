Mauricio Kuri niega ruptura con Sheinbaum tras diferencias por academia policial en Querétaro

Mauricio Kuri descartó una ruptura con Claudia Sheinbaum por las diferencias sobre la academia policial en Querétaro.

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El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, descartó que las diferencias con la presidenta Claudia Sheinbaum por la Academia Internacional de Capacitación Policial representen una ruptura con el Gobierno federal y aseguró que su administración continuará trabajando de manera coordinada con la Federación.

Kuri afirmó que su gobierno actuará conforme a la legislación y a los procedimientos establecidos para la cooperación internacional en materia de seguridad.

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Ante las preguntas sobre la postura de la presidenta, sostuvo que nunca realizaría una acción en contra del país.

“Yo creo que el panorama que ella se imaginó que le había pasado, yo creo que no es eso. Nunca haría yo algo en contra de mi país y siempre lo haría con la ley”, señaló.

Kuri asegura que no habrá fractura con Claudia Sheinbaum

Cuestionado sobre si el desencuentro por la academia podría afectar la relación con la presidenta, Kuri rechazó esa posibilidad y afirmó que Querétaro mantendrá comunicación con el Gobierno federal.

Mauricio Kuri descartó una ruptura con Claudia Sheinbaum por las diferencias sobre la academia policial en Querétaro. (Presidencia )

“No, no, de ninguna manera. Seguiremos trabajando de cerca con la Federación y también trabajando de cerca con aquellos que quieran apoyar al gobierno”, respondió.

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El mandatario explicó que, aunque no se ha comunicado directamente con Sheinbaum sobre este asunto, sí sostuvo conversaciones con el canciller Roberto Velasco y con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Kuri indicó que estos contactos forman parte del seguimiento al proyecto y de la coordinación que deberá existir con las autoridades federales conforme avance la academia.

Academia policial en Querétaro seguirá los procedimientos federales

El gobernador explicó que, hasta el momento, el proyecto se encuentra en una etapa inicial, pues únicamente se realizó la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial.

El gobernador afirmó que las siguientes etapas del proyecto deberán cumplir con los procedimientos federales. (Facebook: Gobierno de Querétaro)

De acuerdo con Kuri, una vez que se establezcan el plan de estudios y las actividades de capacitación, se llevarán a cabo los procedimientos correspondientes ante las autoridades federales.

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“Es un tema del proceso y ahorita nada más es una primera piedra, y después, cuando tengamos ya plan de estudios y todo lo que se vaya a hacer, se hará como marca la Federación”, afirmó.

El mandatario también señaló que la cooperación internacional forma parte de las actividades de capacitación que se han realizado en Querétaro y sostuvo que su administración mantiene vínculos con distintas embajadas.

En particular, destacó la relación con la Embajada de Estados Unidos y señaló que la colaboración con otros países ha permitido capacitar a policías de la entidad.

Gobierno de Querétaro dice que notificó a Cancillería

Uno de los puntos señalados por Kuri fue la comunicación previa con la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el evento en el que participó el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson.

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Kuri aseguró que Cancillería fue informada previamente sobre el acto con el embajador de Estados Unidos. (Facebook: Gobierno de Querétaro)

El gobernador aseguró que la Cancillería recibió una comunicación en la que se especificó que la colocación de la primera piedra tendría carácter protocolario y que no implicaba la participación de agentes extranjeros.

Según su explicación, tampoco se firmó algún acuerdo durante el acto.

“Fue un acto protocolario, no se firmó nada”, sostuvo Kuri al referirse a la ceremonia.

La diferencia surgió después de que Sheinbaum cuestionó si se habían cumplido los procedimientos federales para una iniciativa de cooperación internacional en materia de seguridad. La presidenta señaló la necesidad de que este tipo de asuntos se conduzcan mediante las instancias correspondientes.

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Estos son los puntos principales planteados por Kuri:

Descartó una ruptura con Claudia Sheinbaum y el Gobierno federal .

Afirmó que Querétaro continuará trabajando de manera cercana con la Federación .

Dijo que ya habló con Roberto Velasco y Omar García Harfuch .

Sostuvo que Cancillería fue informada previamente sobre el acto protocolario.

Explicó que todavía falta definir el plan de estudios y las capacitaciones de la academia.

Aseguró que las siguientes etapas se realizarán conforme a los procedimientos federales.

Kuri reveló que ya habló con Omar García Harfuch sobre el proyecto de la academia policial. EFE/Presidencia de México SOLO USO EDITORIAL / NO VENTAS / (CRÉDITO OBLIGATORIO)

uri afirma que la cooperación en seguridad continuará

El gobernador también fue cuestionado sobre la posibilidad de que el proyecto estuviera relacionado con acciones contra la delincuencia organizada. Al respecto, respondió que las actividades en materia de seguridad pueden abarcar distintos ámbitos y mencionó como ejemplo los procesos relacionados con el lavado de dinero.

Kuri sostuvo que cualquier actividad de capacitación o cooperación internacional deberá seguir un proceso y ser revisada por las instancias correspondientes.

En ese sentido, señaló que Querétaro ha mantenido este tipo de colaboración con distintas embajadas y que continuará bajo los procedimientos establecidos.

“Todo lo que se haga a favor de la seguridad es poco”, afirmó.

Kuri destacó que la cooperación internacional forma parte de la capacitación de policías en Querétaro. REUTERS/Luis Cortes

Mauricio Kuri sostiene que el proyecto continuará en coordinación con la Federación

El gobernador reiteró que la Academia Internacional de Capacitación Policial no se encuentra detenida y que su desarrollo dependerá de las siguientes etapas del proyecto.

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Explicó que, conforme se definan los contenidos y las actividades de capacitación, se realizarán los trámites necesarios ante las autoridades federales.

Kuri también señaló que el Gobierno de Querétaro mantiene una relación de colaboración con la Federación y con otros gobiernos interesados en apoyar las tareas de seguridad.

De esta manera, el mandatario estatal descartó que las diferencias surgidas alrededor de la academia hayan provocado una ruptura con Sheinbaum y aseguró que Querétaro continuará trabajando con las autoridades federales para avanzar en el proyecto conforme a los procedimientos establecidos.