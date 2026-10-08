Así lucía Martha Elena cuando era niña, años después de ser adoptada por Paquita la del Barrio

La hija de Paquita la del Barrio murió a los 47 años (redes sociales)

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María del Carmen Castillo Martínez compartió en redes sociales una fotografía de su madre, Martha Elena Martínez Viveros, durante su infancia, años después de que la cantante Paquita la del Barrio la adoptara. La imagen circuló tras el fallecimiento de Martha Elena, ocurrido el martes 6 de octubre a los 47 años en Xalapa, Veracruz.

Martha Elena murió de un paro cardiorrespiratorio, también descrito como un infarto fulminante, de acuerdo con la versión de personas cercanas a la familia. Su partida ocurrió un año y ocho meses después de la muerte de Paquita la del Barrio, registrada el 17 de febrero de 2025.

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La fotografía de infancia que difundió María del Carmen Castillo Martínez remite al inicio de una historia familiar que comenzó en 1979, cuando Paquita la del Barrio decidió hacerse cargo de la niña tras encontrarla gravemente enferma en Veracruz.

Paquita la del Barrio adoptó a Martha Elena cuando tenía cinco meses de nacida

Así lucía la hija de Paquita la del Barrio. cuando era niña.

Martha Elena Martínez Viveros era sobrina biológica de Paquita la del Barrio, hija de uno de los hermanos de la cantante. En 1979, la intérprete de Rata de dos patas atravesaba una depresión por la muerte de sus gemelos, fallecidos a los tres días de nacer, cuando viajó a su pueblo natal en Alto Lucero.

Durante esa visita, Paquita encontró a la bebé muy enferma y decidió intervenir de inmediato. “Ella viene siendo mi sobrina. Fui a mi pueblo y encontré a esa niña que estaba muy enfermita”, relató la cantante en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino.

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Paquita convenció a su hermano y a su cuñada de que le permitieran llevarse a la pequeña para atender su salud. La cantante, junto a su entonces esposo Alfonso Martínez, registró a la niña con sus apellidos y la crió como su propia hija desde entonces.

Martha Elena mantenía en redes el recuerdo de su infancia junto a Paquita la del Barrio

Martha Elena falleció este martes 7 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los meses previos a su muerte, Martha Elena utilizaba su cuenta de TikTok, identificada como @marthaelenav9, para compartir momentos personales y mantener presente la memoria de su madre adoptiva. Una publicación fechada el 22 de julio mostró una fotografía de Martha Elena frente a un mural dedicado a la cantante, en el que Paquita aparecía sosteniendo un micrófono.

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Apenas dos días antes de confirmarse su fallecimiento, Martha Elena compartió en la misma red social un momento familiar que incluía imágenes de su vida personal. En el contenido de su perfil, Martha Elena acostumbraba intercalar fotografías de su infancia con publicaciones más recientes de su vida en Xalapa.

Murió la hija adoptiva de Paquita la del Barrio (redes sociales)

Tras conocerse la muerte de Martha Elena, las redes sociales oficiales de Paquita la del Barrio confirmaron el deceso con un mensaje dedicado a la memoria de ambas. “Hoy, madre e hija vuelven a encontrarse en el cielo. Hay despedidas que duelen profundamente y palabras que nunca serán suficientes para expresar el vacío que deja la partida de un ser querido”, señaló la publicación.

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María del Carmen Castillo Martínez despidió a su madre con fotografías de distintas etapas de su vida

Murió la hija adoptiva de Paquita la del Barrio (redes sociales)

María del Carmen Castillo Martínez, una de las tres hijas de Martha Elena, utilizó sus redes sociales para despedirse de su madre con una serie de fotografías y videos que abarcaron distintos momentos de su vida, incluida su infancia junto a Paquita la del Barrio. “Compañera, me dejaste”, escribió la joven en una de las publicaciones dedicadas a su madre.

Martha Elena dejó tres hijos: Aldo, Martha Gabriela y María del Carmen, quienes mantuvieron una vida alejada de la exposición mediática que acompañó a su abuela adoptiva durante décadas. Los tres hijos se convirtieron en los herederos directos de la historia familiar que comenzó en 1979, cuando una niña enferma de cinco meses fue llevada de Veracruz a la Ciudad de México para formar parte de la vida de una de las cantantes más reconocidas de México.

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Los servicios funerarios de Martha Elena Martínez Viveros fueron programados en Xalapa, Veracruz, de acuerdo con reportes locales. Hasta el momento de esta publicación, ninguna instancia oficial había confirmado con precisión la causa médica exacta que provocó la muerte de la hija adoptiva de Paquita la del Barrio.