El Tala Rangel ataja las críticas por sus fallas ante EEUU: “Se ha hecho más escándalo del que realmente es”

El portero reconoció dos errores ante los estadounidenses, pero destacó la confianza de Rafa Márquez y compañeros de la Selección Mexicana antes del Clásico Tapatío frente al Atlas. REUTERS/Eloisa Sanchez

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La goleada de México ante Estados Unidos dejó a Raúl Rangel bajo los reflectores del combinado nacional.

Dos errores del arquero de Chivas precedieron los primeros goles del rival en una derrota por 3-0 que puso al portero en el centro de los cuestionamientos durante la Fecha FIFA.

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Raúl 'Tala' Rangel regresó a Guadalajara para reincorporarse a Chivas previo al Clásico Tapatío ante Atlas. (Pavel Alcaraz / EMX imageStudio Sport)

El “Tala” regresó a Guadalajara después de la concentración de la Selección Mexicana y habló ante los reporteros que lo esperaban en el Aeropuerto Internacional. El guardameta no esquivó las críticas, aunque sostuvo que la dimensión de la polémica fue mayor que la de sus equivocaciones.

“Estoy tranquilo”: Raúl Rangel da la cara tras volver a Guadalajara

El Tala regresó a la ciudad para incorporarse a Chivas, que tendrá el Clásico Tapatío ante Atlas como su siguiente compromiso. Antes de retomar los entrenamientos con el Guadalajara, el guardameta habló de frente sobre las reacciones que surgieron tras la derrota frente a Estados Unidos.

Rangel no buscó deslindarse de lo ocurrido ni ofrecer explicaciones externas por las acciones que lo dejaron bajo los reflectores. El arquero sostuvo que un mal partido puede ocurrir en una carrera profesional y afirmó que afronta el episodio sin perder la calma: “Al final de cuentas, tranquilo”.

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El futbolista de Chivas explicó que los errores forman parte de la exigencia que acompaña al puesto. Para un arquero, una equivocación suele quedar expuesta en el marcador y puede modificar el rumbo de un encuentro, como ocurrió en el duelo ante el conjunto estadounidense: “Es parte de una profesión y de la vida misma”.

La frase que resumió su postura llegó cuando le preguntaron por los cuestionamientos posteriores al partido. Rangel consideró que el debate alrededor de su desempeño tuvo una dimensión excesiva: “Yo creo que se ha hecho mucho escándalo, más de lo que realmente es”.

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El portero también apeló a una idea colectiva sobre las fallas dentro del fútbol. Sin profundizar en un análisis de las dos jugadas, recordó que ningún jugador está libre de atravesar una actuación adversa: “A todos nos pasa, todos nos hemos equivocado y simplemente me quedo con eso”.

Sus declaraciones marcaron el cierre de una concentración complicada para el arquero. Rangel volvió a Guadalajara con la mirada puesta en Chivas y en la posibilidad de responder en la cancha durante el próximo encuentro.