México

Conciertos gratis, grafiti y batallas de freestyle: así será el Festival de Culturas Urbanas 2026 en Texcoco

La programación gratuita se desarrollará del 16 al 18 de octubre en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario

Un grupo de personas observa a un joven haciendo breakdance en una explanada frente a muros con grafiti, un escenario y la bandera de México.
El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario será sede del Festival de Culturas Urbanas 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Festival de Culturas Urbanas 2026 reunirá conciertos gratuitos, batallas de freestyle, grafiti, teatro y talleres en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco.

La programación se desarrollará del 16 al 18 de octubre y busca abrir espacios para artistas emergentes, colectivos juveniles y asistentes interesados en las expresiones nacidas en las calles.

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La entrada y el estacionamiento no tendrán costo. El encuentro se realizará en el recinto ubicado en San Miguel Coatlinchán, sobre el kilómetro 14,3 de la carretera federal Los Reyes-Texcoco.

El festival llevará música y arte urbano al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario

La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México informó que el programa fue diseñado para convocar tanto a creadores como a público general.

El objetivo es dar lugar a disciplinas vinculadas con la cultura urbana y a proyectos que se desarrollan desde las comunidades juveniles.

El festival incluirá conciertos, batallas de freestyle, teatro, talleres, exposiciones, artesanías y gastronomía. La variedad de actividades permitirá que la asistencia no se limite a los espectáculos musicales.

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El planteamiento también incorpora espacios para observar y participar en procesos artísticos. De esa manera, el público podrá acercarse a expresiones que suelen tener presencia en calles, muros y escenarios independientes.

La sede se localiza en San Miguel Coatlinchán, dentro del municipio de Texcoco. El acceso gratuito se extenderá tanto a las actividades culturales como al uso del estacionamiento del complejo.

Una batalla de bandas definió al proyecto que abrirá el concierto estelar

Como parte de los preparativos se realizó Rastros Sonoros Batalla de Bandas, una convocatoria dirigida a agrupaciones del Estado de México. La iniciativa convocó a proyectos de hip hop, rock, pop, folk, ska, reggae, jazz y fusiones.

El proyecto que obtuvo el primer lugar recibió un estímulo de 30 mil pesos. Además, tendrá la oportunidad de abrir el concierto estelar del Festival de Culturas Urbanas 2026.

La selección apunta a incorporar a una agrupación mexiquense en uno de los momentos centrales de la programación. Con ello, el festival reserva un espacio para una propuesta surgida de la convocatoria previa.

La competencia formó parte de la preparación del encuentro. El resultado permitirá que la banda ganadora se presente ante el público que acuda al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB) durante las fechas anunciadas.

La convocatoria reunió proyectos de varios estilos musicales. Esa diversidad refleja el alcance de un festival que no se limita a una sola escena sonora ni a una única forma de expresión artística.

Tres murales abordarán paz, igualdad, libertad e identidad cultural

El grafiti tendrá un lugar propio mediante el concurso Mural y Grafiti El arte de las calles. La convocatoria seleccionó tres propuestas que serán plasmadas en un muro de expresión del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB).

Las obras se realizarán entre el 16 y el 18 de octubre. Así, la creación de los murales coincidirá con las jornadas del festival y permitirá seguir el desarrollo de las piezas dentro de la sede.

Las propuestas ganadoras recibieron estímulos de 50 mil, 30 mil y 20 mil pesos. Los trabajos abordarán cultura de paz, igualdad de género, libertad de expresión e identidad cultural mexiquense.

La intervención del muro incorporará una dimensión visual a la agenda. Quienes visiten el centro cultural podrán observar las obras terminadas y el proceso mediante el cual los artistas trasladarán sus diseños al espacio asignado.

El concurso sitúa al grafiti como una de las expresiones centrales del encuentro. La presencia de los murales acompañará a los conciertos y a las actividades escénicas previstas para el público.

Concurso de Mural y Grafiti Edomex requisitos
El grafiti tendrá un lugar propio mediante el concurso Mural y Grafiti El arte de las calles. (Gob. Edomex)

El acceso será gratuito durante las tres jornadas en Texcoco

El Festival de Culturas Urbanas 2026 se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de octubre en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, situado en el kilómetro 14,3 de la carretera federal Los Reyes-Texcoco.

El público podrá ingresar sin costo y utilizar el estacionamiento gratuito del recinto. La programación reunirá conciertos, batallas de freestyle, teatro, talleres, artesanías, gastronomía, exposiciones e intervenciones de arte urbano.

La propuesta dará espacio a artistas emergentes y colectivos juveniles vinculados con distintas expresiones surgidas en las calles del Estado de México.

Para conocer horarios, artistas participantes y actualizaciones en la programación, se recomienda consultar los canales oficiales del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Cultura y Turismo estatal antes de acudir al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario.

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