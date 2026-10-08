Ariadna Montiel llamó a la militancia de Morena a mantener la austeridad, la humildad y el trabajo a ras de piso. Durante su discurso por los 15 años del partido, advirtió que los cargos no deben alejar a sus integrantes de las causas ni del pueblo. (Crédito: Morena)

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La dirigente de Morena, Ariadna Montiel Reyes, no dejó pasar la oportunidad de recordarle a gobernadores, legisladores y políticos de su partido el principio de austeridad y de no alejarse de las causas pese a ocupar cargos públicos.

El mensaje lo dio este miércoles 7 de octubre en el Auditorio Nacional, durante la conmemoración de los 15 años de la fundación del movimiento, encabezado originalmente por Andrés Manuel López Obrador, quien hace unos días salió de su “retiro político” para presentar su libro Pueblo.

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La presidenta del guinda fue la última en hablar frente a senadores, gobernadores, integrantes del Consejo Consultivo y del Comité Ejecutivo Nacional del partido, en su intervención, situó el nacimiento de Morena en un 2 de octubre, hace 15 años, en el mismo recinto donde se realizó el homenaje.

Ariadna Montiel hace un llamado a no alejarse de los principios del partido

La dirigente partidista advirtió que el ejercicio del poder no puede separarse de los principios que originaron al movimiento: “No podemos permitir que los cargos nos alejen de las causas, ni que el poder nos aleje de la gente, porque los principios solo tienen valor cuando se practican”.

XV años de Morena: Ariadna Montiel les recuerda “austeridad” y pide no olvidar las “causas” pese a ocupar un cargo público.

Montiel pidió a los asistentes honrar el legado de López Obrador a través de tres conductas concretas:

Actuar con humildad y austeridad .

Mantenerse “ a ras de piso ”, sin distancia con la gente.

Rechazar “todo tipo de frivolidades” en el ejercicio del cargo.

La dirigente insistió en que la ética de Morena obliga a cada militante a preguntarse “por qué queremos el poder”, una reflexión que dijo corresponde a cada integrante del partido, incluidos quienes hoy ocupan posiciones en el gobierno.

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Discurso oficialista destaca cifras de militancia y del gobierno del expresidente de México

Durante el acto, Montiel Reyes destacó que el partido llegó a los 15 años con 12 millones de militantes, cifra con la que, afirmó, Morena es “el partido más grande de México, con la mayor militancia en América Latina y uno de los más grandes del mundo”.

Montiel recordó que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador alrededor de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, así como el crecimiento del salario mínimo y del poder adquisitivo, resultado que calificó como una conquista del pueblo y no solo una política de gobierno.

Reitera llamado a cerrar filas con Claudia Sheinbaum

La dirigente también se refirió al momento actual del movimiento bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como la encargada del “segundo piso” de la Cuarta Transformación. Señaló que esta etapa implica “cuidar lo conquistado, profundizar los derechos y responder los retos” del presente, sin abandonar la soberanía nacional.

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Montiel advirtió sobre el contexto internacional, en el que dijo resurgen “fuerzas autoritarias, discursos de odio y expresiones neofascistas” que buscan dividir a los pueblos y debilitar la democracia. Frente a ese escenario, planteó que Morena tiene la responsabilidad de respaldar a Sheinbaum, mantener la organización territorial y no distanciarse del pueblo.

De senadoras con licencia a un fiscal que investigó el asesinato de Carlos Manzo, estos son los perfiles completos de los 17 coordinadores que Morena designó para disputar las gubernaturas de 2027. (CUARTOSCURO/Redes sociales)

Cerró su mensaje con una referencia a los 17 coordinadores del partido encargados de la defensa de la transformación, quienes en 2027 se convertirán en los candidatos del oficialismo, a quienes pidió priorizar el trabajo cotidiano por el bienestar sobre cualquier otro interés.

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