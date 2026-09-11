Fuerte golpe al robo de vehículos: SSC CDMX asegura 150 toneladas de autopartes en Xochimilco y detiene a seis implicados

Agentes de seguridad pública realizan un operativo de cateo en inmuebles vinculados al robo de autopartes. Las imágenes muestran a personal táctico entrando a un callejón y una bodega con numerosas piezas de vehículos. Se observa la detención de varias personas y la incautación de objetos. La acción tiene lugar durante la noche y es una cobertura de evento.

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Como parte de una estrategia integral y frontal contra las estructuras criminales que operan en la capital del país, las autoridades asestaron un golpe contundente a las redes dedicadas al robo de autopartes y vehículos. A través de sus canales oficiales de comunicación, se dio a conocer el balance de dos importantes intervenciones policiales que resultaron en detenciones, recuperación de piezas y el aseguramiento de predios utilizados por la delincuencia.

El mensaje fue difundido públicamente y detalla que estas acciones son el resultado directo de los trabajos de inteligencia y campo que se realizan de manera constante en diversas zonas de la ciudad para frenar este delito patrimonial.

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El mega decomiso en Xochimilco: 150 toneladas de autopartes ilícitas

En una primera acción de gran magnitud, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), trabajando en estricta coordinación con el Gabinete de Seguridad (GabSeguridadMX), desplegaron un operativo en la zona sur de la capital. La movilización tuvo lugar específicamente en un inmueble ubicado en la alcaldía Xochimilco.

(X @PabloVazC)

El resultado de esta incursión fue calificado como un hecho de suma relevancia, ya que las fuerzas del orden lograron asegurar un volumen aproximado de 150 toneladas de autopartes. Esta cantidad masiva de piezas automotrices refleja la capacidad logística y de almacenamiento que poseía la estructura criminal que administraba el lugar.

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Durante el desarrollo de este operativo en la alcaldía Xochimilco, los policías lograron la detención de seis hombres que se encontraban en el inmueble. De acuerdo con el reporte oficial, estos individuos son señalados como probables integrantes de un grupo delictivo altamente organizado. El modus operandi de esta célula criminal consistía en el almacenamiento, el desmantelamiento sistemático y la posterior venta de vehículos que contaban con reporte de robo.

(X @PabloVazC)

Las investigaciones señalan que la zona de operación de este grupo no se limitaba a la capital del país, sino que sus actividades ilícitas abarcaban tanto la Ciudad de México (CDMX) como el Estado de México (EDOMEX). Esta red interconectada facilitaba la distribución y la reventa de las autopartes obtenidas de manera ilegal en el mercado negro metropolitano.

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Cateo en Iztapalapa: seguimiento puntual a las denuncias

En una segunda intervención de igual importancia, los efectivos policiales demostraron el seguimiento exhaustivo que se le da a las carpetas de investigación. Como parte del rastreo y seguimiento a un caso específico de robo de vehículo, los elementos de la SSC CDMX ejecutaron una orden de cateo en la zona oriente de la capital.

La diligencia judicial se llevó a cabo en un predio ubicado en la colonia Xalpa, perteneciente a la alcaldía Iztapalapa. Al ingresar y asegurar el lugar, los agentes localizaron diversos objetos que confirman la actividad ilícita dentro del predio. Entre los elementos asegurados durante la revisión se encuentran tres placas de circulación, dos chasises de vehículos, un permiso para circular y un motor automotriz.

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El hallazgo de estos componentes específicos, especialmente los chasises y el motor, son pruebas clave que evidencian el proceso de alteración y desarmado de unidades motoras robadas que se llevaba a cabo en el interior de dicho domicilio.

Compromiso institucional contra el mercado negro

Ambas intervenciones policiales, tanto la realizada en Xochimilco como la ejecutada en Iztapalapa, representan un avance significativo en la desarticulación de las bandas dedicadas al robo automotriz.

(X @PabloVazC)

Pablo Vásquez Camacho, titular de la dependencia, enfatizó que, con estos resultados tangibles, se refrenda el compromiso ineludible de las autoridades capitalinas. La premisa principal es continuar trabajando de manera estrecha y coordinada con todas las instituciones de seguridad pertinentes. El objetivo central de esta sinergia es enfrentar y desmantelar, desde sus cimientos, a todas aquellas estructuras delictivas que se dedican a la comercialización, distribución y venta de vehículos y autopartes de procedencia ilícita en la Ciudad de México.

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