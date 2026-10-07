(X @OHarfuch)

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El Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoquinto Circuito, con sede en Tijuana, revocó el auto de vinculación a proceso dictado contra Héctor Manuel Gil García, alias “el Kado”, y decretó el sobreseimiento de la causa penal 118/2016 al determinar que operó la prescripción de la acción penal.

La resolución fue emitida el pasado 1 de octubre de 2026 dentro del toca penal 477/2026, dejó sin efecto el procesamiento que una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California había ordenado por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

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Orden de libertad limitada a la causa de Tijuana

El tribunal ordenó dejar sin efecto su vinculación a proceso y cerrar el expediente abierto en 2016 en Tijuana por prescripción del delito, pero esto no significa su liberación. El imputado sigue recluido en Mérida porque enfrenta otras causas vigentes por delincuencia organizada, ajenas a este expediente.

Notificada la sentencia de segunda instancia, la juzgadora de origen giró el oficio correspondiente a la dirección del Centro de Reinserción Social de Mérida, en Yucatán. La instrucción fue clara: dejar en inmediata libertad al imputado, pero de manera exclusiva por lo que concierne a esta causa penal específica.

Tribunal revoca proceso contra "El Kado", presunto operador del Cártel Arellano Félix: seguirá en prisión por otras causas penales

El oficio también requirió al penal informar la fecha de egreso o, en su defecto, el impedimento legal existente para no ejecutar dicha libertad.

Sin embargo, el procesado continuará privado de la libertad en el reclusorio yucateco. La razón: enfrenta otras indagatorias e imputaciones vigentes, tramitadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

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El expediente de 2016 que originó el caso

La causa penal extinguida se remonta a agosto de 2016, cuando elementos policiales interceptaron a Gil García en las inmediaciones del fraccionamiento Chapultepec, en Tijuana. En ese operativo le fue asegurada un arma de fuego corta, un cargador y dos cartuchos útiles.

En ese momento, el Ministerio Público decretó un acuerdo de libertad a su favor. El motivo: el ilícito imputado no ameritaba prisión preventiva oficiosa bajo el marco legal vigente en aquella fecha, y el detenido acreditó su arraigo domiciliario en la localidad.

Tribunal revoca proceso contra "El Kado", presunto operador del Cártel Arellano Félix: seguirá en prisión por otras causas penales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La averiguación previa continuó su curso procesal. Con el tiempo, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó fecha para la audiencia de imputación formal contra Gil García.

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Ante la inasistencia del requerido a los citatorios formulados por el órgano jurisdiccional, la autoridad judicial lo declaró sustraído de la acción de la justicia. Como consecuencia, se libró la orden de aprehensión correspondiente en su contra.

La captura de 2026 y la vinculación que ahora se anula

El mandamiento judicial permaneció sin cumplimentarse durante años, hasta que fue ejecutado en reclusión por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) dentro del centro penitenciario de Mérida. Ahí, Gil García permanecía internado tras su detención efectuada en julio de 2026.

Esa captura se produjo durante un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la FGR, elaborado con información aportada por agencias de Estados Unidos.

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En la continuación de la audiencia inicial celebrada en agosto de 2026, la representación social obtuvo entonces la vinculación a proceso contra Gil García, la medida cautelar de prisión preventiva justificada y un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Fue precisamente esa resolución la que el tribunal colegiado revocó este octubre.

El argumento de la defensa que derivó en la prescripción

La defensa del imputado promovió el recurso de apelación con un argumento central: el transcurso del tiempo fijado por la ley para la persecución del delito ya se había cumplido.

Tribunal revoca proceso contra "El Kado", presunto operador del Cártel Arellano Félix: seguirá en prisión por otras causas penales. RRSS

El tribunal colegiado coincidió con ese planteamiento y determinó la extinción de la potestad punitiva del Estado sobre este caso específico, lo que derivó en el sobreseimiento de la causa penal 118/2016.

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Perfil señalado por las autoridades

Héctor Manuel Gil García, conocido como “el Kado”, también referido como “El Ka2ador” y “El Kazador” según la Fiscalía General de la República, es señalado por las autoridades como presunto líder de una célula del Cártel Arellano Félix (CAF) en Baja California.

De acuerdo con evaluaciones del Grupo de Coordinación de Baja California, figuraba como uno de los generadores de violencia con presencia en los municipios de Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito.

La Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad lo identificó como una de las cabecillas de célula del CAF en la entidad. Al dar a conocer su captura, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que está identificado como líder de una célula responsable de coordinar el trasiego de droga hacia Estados Unidos.

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También se le atribuyen extorsiones, homicidios y otros hechos violentos en la región. Las indagatorias señalan, además, que habría mantenido contacto con autoridades estadounidenses como colaborador entre 2020 y 2023.