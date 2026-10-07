Se queda en la cárcel el camionero detenido en la frontera con más de 190 kilos de cocaína y fentanilo: FGR logró la vinculación a proceso

Rey "N" quedó vinculado a proceso luego de que la Fiscalía Federal presentó los datos de prueba en sus contra. Crédito: Gabinete de Seguridad

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Un juez de control vinculó a proceso a Rey “N”, conductor de un tractocamión que fue detenido en la garita de Otay, en Tijuana, Baja California, tras el hallazgo de más de 200 kilos de cocaína y fentanilo ocultos en un doble fondo del vehículo. El juzgador le impuso prisión preventiva oficiosa y fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó al conductor el delito contra la salud en la modalidad de tentativa de extracción del país de las sustancias. El operativo, realizado con apoyo de Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, se desprendió de labores de inspección y vigilancia en el cruce fronterizo con Estados Unidos.

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La Guardia Nacional detectó el doble fondo gracias a Rayos X y un binomio canino

El tractocamión fue sometido a una inspección de rayos X cuando el conductor pretendía cruzar hacia Estados Unidos por la garita de Otay. Elementos de la Guardia Nacional marcaron el alto a la unidad y, con apoyo del ejemplar canino “Chocolate”, localizaron un doble fondo en el piso de la caja.

Cargamento de droga asegurado por las autoridades. Crédito: FGR

Según los primeros reportes oficiales, en el compartimento oculto los efectivos encontraron 184 paquetes con cocaína y 11 paquetes con fentanilo, un total de 195 paquetes que arrojaron un peso aproximado de 249 kilos.

Rey "N" fue detenido con más de 200 kilos de cocaína y fentanilo en la Garita de Otay, Tijuana. Crédito: FGR

El dictamen pericial posterior, a cargo del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Baja California, precisó las cantidades exactas de la droga asegurada. De la cocaína se contabilizaron cuatro paquetes con 4 kilos 6.8 gramos y otros 180 paquetes rectangulares con 179 kilos 951 gramos, lo que sumó 183.9 kilos de esta sustancia.

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Del fentanilo se identificó un paquete con 999.2 gramos de la sustancia y 10 paquetes rectangulares adicionales con 9 kilos 987 gramos, para un total de 10.9 kilos.

Tras el pesaje oficial realizado por peritos, las cifras preliminares reportadas por ANAM, Defensa, Guardia Nacional y SSPC se modificaron. El primer reporte conjunto había estimado un peso aproximado de 249 kilos entre ambas sustancias, mientras que el dictamen final de la FECOR fijó el total en 194.9 kilos de cocaína y fentanilo.

El Ministerio Público presentó los datos de prueba que sustentaron la vinculación a proceso

Tras su detención, el conductor fue informado de sus derechos y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con el vehículo y la sustancia asegurada. La autoridad ministerial determinaría su situación jurídica y continuaría con las investigaciones del caso.

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El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Federal en Baja California, presentó ante el juez los datos de prueba que sustentaron la imputación del delito contra la salud. Con base en esa evidencia, el impartidor de justicia resolvió vincular a proceso a Rey “N” y determinó que permaneciera bajo prisión preventiva oficiosa durante el periodo de investigación complementaria.

Las dependencias involucradas, ANAM, Defensa, Guardia Nacional y SSPC, señalaron que la acción formó parte de las labores permanentes de inteligencia aduanera, análisis de riesgo y fortalecimiento de los mecanismos de control en las operaciones de comercio exterior en los puntos fronterizos del país.

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Rey “N” permanecerá interno en el Cereso La Mesa de Tijuana

Mientras avanza el proceso judicial, Rey “N” permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social La Mesa, en Tijuana. El juez de control estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público deberá reunir los elementos necesarios para sustentar una eventual acusación formal.

La FGR reiteró este 6 de octubre en un comunicado que, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia, a Rey “N” se le presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Con esta vinculación a proceso, las autoridades federales dieron continuidad a uno de los aseguramientos de droga más altos en la frontera de Baja California durante las últimas semanas, en un punto de cruce utilizado de forma recurrente para intentar trasladar sustancias ilícitas hacia Estados Unidos.

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Otro operativo reciente en la Aduana de Tijuana había detectado cocaína en un camión de tunas

El golpe contra Rey “N” no fue el único registrado en la frontera de Baja California en las últimas semanas. El pasado 8 de septiembre las autoridades confirmaron que elementos de la Guardia Nacional y personal de la ANAM aseguraron 75.9 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de un camión que transportaba tunas, en el área de exportación de la Aduana de Tijuana.

El canino "Chocolate" fue quien alertó de la droga oculta en el camión de transportaba un cargamento de tunas. Crédito: Gabinete de Seguridad

El hallazgo se logró con apoyo del mismo binomio canino “Chocolate” que participó en el operativo contra el camionero de la garita de Otay. El personal detectó 76 paquetes con clorhidrato de cocaína distribuidos bajo el piso de la caja del vehículo.

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El comunicado conjunto de ANAM, Guardia Nacional y SSPC no precisó si se detuvo a alguna persona en relación con el camión ni brindó detalles sobre el destino de la unidad o los responsables del cargamento.