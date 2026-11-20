Elementos del Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a tres presuntos integrantes de Los Chapitos en un campamento localizado en El Rosario, Sinaloa. (Defensa)

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Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron a tres presuntos integrantes de una célula delictiva de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, durante un operativo en el municipio de El Rosario, donde también localizaron e inhabilitaron un campamento utilizado presuntamente por integrantes de la organización criminal.

Entre los detenidos se encuentra un hombre de nacionalidad colombiana, mientras que las autoridades no dieron a conocer las identidades de los otros dos arrestados ni las funciones que presuntamente desempeñaban dentro de la estructura criminal.

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De acuerdo con información de las Comandancias de la III Región Militar y la Novena Zona Militar, la intervención ocurrió el miércoles 18 de noviembre, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en las inmediaciones de la comunidad de Cacalotán, al sur de Sinaloa.

En las acciones también participó personal del Grupo Especial de Seguridad Pública del estado. Durante los recorridos, los uniformados ubicaron un campamento que presuntamente era utilizado por integrantes de la delincuencia organizada, donde consiguieron detener a los tres hombres.

El arsenal que encontraron en el campamento

Como parte de la intervención, los elementos de seguridad aseguraron dos armas largas, 12 cargadores y 300 cartuchos útiles, además de cuatro granadas calibre 40 milímetros y un lanzagranadas.

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Uno de los tres detenidos en el operativo realizado en El Rosario es de nacionalidad colombiana.(@Defensamx1)

El inventario también incluyó tres artefactos explosivos improvisados y equipo táctico diverso, aunque las autoridades no detallaron las características de este último material ni si los explosivos estaban preparados para ser utilizados.

Los tres hombres y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, para continuar con las investigaciones, realizar las diligencias correspondientes y determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si los detenidos están relacionados con algún ataque armado, homicidio o enfrentamiento registrado en la región.

Colombianos aparecen en operativos contra Los Chapitos

La detención de un ciudadano colombiano en El Rosario se suma a otros casos recientes que han permitido identificar la presencia de extranjeros entre presuntos integrantes de organizaciones criminales que operan en el sur de Sinaloa.

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Uno de los antecedentes más cercanos ocurrió el 16 de octubre, cuando elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a cuatro presuntos integrantes de una célula de Los Chapitos en El Rosario. Entre ellos también había un ciudadano colombiano.

Entre el material asegurado en Cacalotán había cuatro granadas calibre 40 milímetros, un lanzagranadas y tres explosivos improvisados. (X @Defensamx1)

Según la Secretaría de la Defensa Nacional, los cuatro hombres presuntamente formaban parte del círculo de seguridad de Óscar Luciano “N”, alias “El Casco” o “El 81”, identificado como jefe regional de esa facción del Cártel del Pacífico.

A partir de los trabajos de inteligencia derivados de esa captura, el 17 de octubre las autoridades detuvieron en Mazatlán a Jesús Abraham “N”, alias “El Talibán”, señalado como persona de confianza de Juan Benito “N”, conocido como “El Beny 17”, otro presunto jefe regional de Los Chapitos.

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La Defensa informó que los detenidos estaban relacionados con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp., ocurrido el 23 de enero en La Concordia, así como con el secuestro de cuatro turistas del Estado de México, registrado el 3 de febrero en Mazatlán.

Otro antecedente ocurrió el 11 de agosto, cuando autoridades detuvieron a 10 personas en Concordia, siete de ellas de nacionalidad colombiana. Durante esa intervención fueron aseguradas 10 armas largas, 60 cargadores, cartuchos, equipo táctico y 420 dosis de metanfetamina.

Estos casos han puesto bajo la lupa el reclutamiento de ciudadanos colombianos por parte de grupos criminales mexicanos. En agosto, se señaló que las autoridades han detectado la incorporación de personas con formación militar a las estructuras del narcotráfico. En julio de 2025, Omar García Harfuch informó sobre la detención de 17 personas en Los Reyes, Michoacán, de las cuales 12 eran colombianas; nueve de ellas habían sido identificadas como exmilitares y otras tres contaban con formación militar en el manejo de armas.

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