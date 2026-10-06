Fiscalía de Sonora buscará prisión preventiva para el "doctor de los sueros" pese a su estado de salud delicado - @fgjesonora

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) solicitará al Juez de Control la imposición de prisión preventiva justificada contra el médico Jesús Maximiano Verduzco Soto, pese a que el imputado presenta un cuadro de salud considerado delicado. El fiscal general, Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó que la petición se formulará durante la audiencia de imputación, programada para las 2:00 pm de este martes y que se llevará a cabo de manera privada.

Verduzco Soto es investigado por homicidio por mala praxis tras la aplicación de soluciones parenterales vitaminadas que dejaron ocho personas fallecidas y 12 lesionadas en Hermosillo.

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Por qué la Fiscalía pedirá prisión preventiva pese a la salud del médico

La Fiscalía de Sonora solicitará prisión preventiva justificada contra el médico Jesús Maximiano Verduzco Soto aunque su salud sea precaria, porque su edad le impide acceder al beneficio de llevar el proceso en su domicilio. Así lo explicó el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez, quien añadió que será el Juez de Control quien determine la medida cautelar definitiva tras valorar los argumentos de ambas partes.

Según el comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Alberto Flores, el médico sufrió una amputación derivada de sus problemas de salud. Salas Chávez reconoció la gravedad del cuadro, afirmando que “su situación en este momento, sí, tiene una situación precaria de salud”, aunque precisó que eso no modifica la postura del Ministerio Público.

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“Por edad no puede acceder a un beneficio de llevar su juicio en domicilio”, explicó el fiscal. Agregó que las condiciones médicas del imputado serán escuchadas por el juzgador, pero que la Fiscalía no promoverá esa alternativa.

Fiscalía de Sonora buscará prisión preventiva para el "doctor de los sueros" pese a su estado de salud delicado

Salas Chávez vinculó la solicitud de prisión preventiva también con los antecedentes procesales del médico, quien permaneció prófugo durante meses: “a través de su defensa, nos contactaron, el señor tuvo la calidad de evadido de la acción de la justicia”. El fiscal remarcó, además, que la petición no implica una declaración de culpabilidad: “para garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia, esperaríamos hasta que haya sido puesto y presentado a disposición del juez correspondiente”.

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Entrega voluntaria tras varios meses prófugo

Verduzco Soto se entregó de manera voluntaria el lunes 5 de octubre ante instalaciones de la AMIC en Hermosillo. El médico permaneció cerca de dos horas en las instalaciones de la FGJES antes de ser trasladado al Centro de Readaptación Social (Cereso) 1, bajo resguardo de nueve unidades de la Policía Estatal Investigadora.

La Fiscalía de Sonora investiga a Jesús Maximiano “N” por la muerte de ocho pacientes vinculados a suero vitaminado. (Anayeli Tapia/Infobae)

Salas Chávez atribuyó la entrega a un “cerco financiero, patrimonial y operativo” implementado contra el médico: “se ejecutó la orden de aprehensión a partir de que se realizaron cateos, se le cerró el acceso a la posibilidad económica, se aseguraron bienes, vehículos y finalmente sus abogados se presentaron a fin de que pudiera presentarse ante la autoridad y que sea llevado ante el juez”.

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El fiscal precisó que, además de la orden ya ejecutada, existen otras carpetas de investigación y órdenes judiciales relacionadas con los hechos. “Está siendo llevado ante el juez de control en virtud de la orden de aprehensión por homicidio por mala praxis que tiene en su contra”, indicó.

Magnitud de la investigación

La FGJES contabiliza hasta el momento 945 actuaciones de investigación. “Fueron un total, en general, de 945 actuaciones, entre las que estaban entrevistas a testigos, enfermeros, médicos, en fin”, detalló Salas Chávez.

Las muestras aseguradas en Hermosillo serán sometidas a análisis especializados. Crédito: FGJES

A estas diligencias se suman 146 dictámenes periciales en distintas materias. “Se hicieron 146 dictámenes periciales en todas las materias, incluyendo por supuesto las necropsias de ley, los toxicológicos y los dictámenes de alta especialidad médica que se hicieron con el apoyo de la COFEPRIS”, precisó el fiscal, en referencia a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

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Como parte del aseguramiento de bienes, la Fiscalía reportó siete inmuebles, diversas cuentas bancarias y 16 vehículos vinculados al médico.

“Tenemos, como ayer se informó, un total de siete inmuebles asegurados, propiedades de este médico, varias cuentas de banco y 16 vehículos”, indicó Salas Chávez.

Saldo de víctimas y reparación del daño

El fiscal general confirmó que la cifra de afectados asciende a ocho personas fallecidas y 12 lesionadas relacionadas con las carpetas de investigación.

“Hoy tenemos un total de ocho personas fallecidas, 12 personas lesionadas y, bueno, todos estos temas tendrán que ser llevados ante los tribunales”, dijo.

Salas Chávez subrayó que la investigación no se limita a establecer la responsabilidad penal del médico, sino que también busca garantizar los derechos de las víctimas, asegurando que están “empeñados, más allá de que acude ante su juez, garantizar la reparación del daño y el acceso a la justicia por parte de las víctimas”.

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Origen del caso y antecedentes

La investigación contra Verduzco Soto comenzó entre marzo y abril, luego de la muerte de un padre y su hijo que presentaron complicaciones tras la aplicación de los sueros vitaminados en una clínica de homeopatía ubicada en la colonia Jesús García, en Hermosillo.

(Instagram/@clinicahomotoxicologica)

Tras conocerse estos casos, familiares de otras presuntas víctimas presentaron denuncias adicionales, lo que llevó a la FGJES a abrir nuevas carpetas de investigación. El 12 de mayo, la Fiscalía emitió una ficha de búsqueda y activó una recompensa de 500 mil pesos para localizar al médico, quien no se presentó a su primera ni a su segunda audiencia, programadas ese mismo mes.

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El 19 de mayo, la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (COESPRISSON) dio a conocer los resultados de los análisis practicados a las soluciones parenterales suministradas por el médico. Los dictámenes reportaron anomalías en el manejo de los insumos y en los protocolos de asepsia, condiciones que favorecieron la proliferación de microorganismos patógenos capaces de provocar infecciones mortales.