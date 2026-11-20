La programación se desarrolla en el marco de los 80 años del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Centro Nacional de las Artes (Cenart) concentra en noviembre y diciembre de 2026 una agenda amplia de danza, con funciones gratuitas y de paga que incluyen montajes de estudiantes, estrenos de compañías independientes y el tradicional ballet navideño. La programación se desarrolla en el marco de los 80 años del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

La oferta incluye la Temporada de Otoño de estudiantes de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC), el ballet “El Cascanueces” de la Academia de la Danza Mexicana (ADM), y las piezas contemporáneas “Duelo” y “Lost”, todas con sede en el Teatro Raúl Flores Canelo y el Foro Experimental Black Box.

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Temporada de Otoño de la ENDCC

La Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC) presenta su Temporada de Otoño 2026 con estudiantes de la Licenciatura en Danza Clásica, dentro de la Línea de Trabajo de Bailarín y el Plan Especial para Varones. La temporada está dedicada a la memoria de la maestra Ofelia Asencio.

La Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea convoca a su temporada de presentaciones en el Teatro Raúl Flores Canelo de la Ciudad de México. (CENART)

Los detalles de esta temporada son:

Fechas: del 19 al 29 de noviembre de 2026

Horarios: jueves y viernes, 11:30 am; sábado y domingo, 12:30 pm

Sede: Teatro Raúl Flores Canelo, Cenart

Costo: entrada libre, todo público

Centro Nacional de las Artes (Instagram)

El Cascanueces de la Academia de la Danza Mexicana

La Academia de la Danza Mexicana (ADM), bajo la dirección de Miriam González, estrena su versión del ballet “El Cascanueces” con estudiantes de la Licenciatura en Danza Clásica. La producción forma parte del ciclo navideño “Luces de Invierno” del recinto.

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El Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México anuncia las funciones de la obra El cascanueces a cargo de la Academia de la Danza Mexicana. (CENART)

El calendario confirmado es el siguiente:

Fechas: 3 al 13 de diciembre de 2026 (sin función el sábado 12)

Horarios: jueves 3 y 10, y viernes 4 y 11, 7:00 pm; sábado 5, 1:00 pm; domingos 6 y 13, 1:00 pm

Sede: Teatro Raúl Flores Canelo, Cenart

Costo: entrada libre, cupo limitado a 300 personas

La compañía Contradanza, bajo la dirección de Cecilia Appleton, estrenó la pieza “Duelo”, protagonizada por la propia Appleton junto a Melissa Castro y Aislinn Jiménez o Rosa Villanueva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras producciones de danza contemporánea en cartelera simultánea

Además de las temporadas académicas, el Cenart recibió durante noviembre a dos compañías independientes de danza contemporánea, con funciones de paga.

La compañía Contradanza, bajo la dirección de Cecilia Appleton, estrenó la pieza “Duelo”, protagonizada por la propia Appleton junto a Melissa Castro y Aislinn Jiménez o Rosa Villanueva. La obra, realizada con apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales 2026, aborda el tránsito emocional de una mujer ante la pérdida de un ser amado.

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Fechas: 19 al 29 de noviembre de 2026

Horarios: jueves y viernes, 8:00 pm; sábado, 7:00 pm; domingo, 6:00 pm

Sede: Teatro Raúl Flores Canelo, Cenart

Costo: 180 pesos, con promoción 2x1 los miércoles en línea y los viernes en taquilla

Por su parte, la compañía Raíces del Vicio, dirigida por el coreógrafo Abel Servín, presentó “Lost”, una pieza sobre la memoria y las huellas que dejan los encuentros con los demás.

Fechas: 19 al 22 de noviembre de 2026

Horarios: jueves y viernes, 7:00 pm; sábado y domingo, 6:00 pm

Sede: Foro Experimental Black Box, Cenart

Costo: 180 pesos, con promoción 2x1 los miércoles en línea y los viernes en taquilla

Recomendación de edad: mayores de 14 años

Entre ellas figuran “El Cascanueces: Una Navidad Mexicana”, programada del 4 al 6 de diciembre, y “Memorias del tío Drosselmeyer”, con función el 4 de diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Programación navideña del ciclo Luces de Invierno

El cierre de año en el Cenart contempla, además de “El Cascanueces” de la ADM, otras puestas en escena con temática navideña, según reportó Cartelera de Teatro.

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Entre ellas figuran “El Cascanueces: Una Navidad Mexicana”, programada del 4 al 6 de diciembre, y “Memorias del tío Drosselmeyer”, con función el 4 de diciembre. También se suma “Navidades en México”, a cargo del Ballet Folklórico de Amalia Hernández, del 17 al 27 de diciembre.

El ciclo incluye además una propuesta musical: el concierto “Villancicos Medievales”, a cargo del grupo Mester de Juglaría, programado para el viernes 11 de diciembre en el Auditorio Blas Galindo.

Marco institucional: los 80 años del INBAL

Toda esta programación se enmarca en la conmemoración de los 80 años del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que organiza actividades del 3 de octubre al 15 de diciembre de 2026 en trece centros de trabajo del instituto, con un programa que recorre música, danza, teatro y literatura.

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Entre las actividades de este programa institucional destaca “Ocho décadas del INBAL”, a cargo de la Coordinación Nacional de Música, con funciones el 13 y el 27 de noviembre y el 13 de diciembre, a las 6:00 pm, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Más funciones gratuitas de ballet en la Ciudad de México

Fuera del Cenart, la capital ofrece otras alternativas gratuitas para disfrutar de ballet durante el cierre de 2026. Estas son las funciones confirmadas:

Entre las actividades de este programa institucional destaca “Ocho décadas del INBAL”, a cargo de la Coordinación Nacional de Música, con funciones el 13 y el 27 de noviembre y el 13 de diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cascanueces – Leviatán Dance Project

Fecha: domingo 29 de noviembre, 4:00 pm

Sede: Salón Iberoamericano, Museo Vivo del Muralismo, República de Argentina 28, Centro Histórico

Dirección artística: Melisa Palma y Luis Enrique Rendón

Detalle: versión inspirada en la coreografía original de Marius Petipa. Entrada gratuita, sin boletos, cupo sujeto a espacio disponible.

La Zapatilla de Cristal (Cenicienta) – Ballet House Classical Art

Fechas: sábado 28 de noviembre, 1:00 pm (Utopía Mixiuhca); sábado 19 de diciembre, 1:00 pm (Utopía Heroica)

Sedes: Utopía Mixiuhca, Viaducto Río de la Piedad 6, Iztacalco; Utopía Heroica, avenida Ingeniero Eduardo Molina s/n, Venustiano Carranza

Detalle: parte de la gira 2026-2027 de la compañía, con entrada libre y sin registro previo, según reportó Infobae. La gira continuará en enero de 2027 en Texcoco, Estado de México.

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El Cascanueces – gira en Ecatepec (Estado de México)

Fechas: finales de noviembre a mediados de diciembre de 2026, en 10 sedes del municipio

Horario: todas las funciones a las 7:30 pm

Organiza: DIF e Instituto de Cultura de Ecatepec, bajo la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss

Detalle: más de 80 bailarinas y bailarines con orquesta de 30 músicos en vivo, interpretando 12 piezas de la partitura original de Chaikovski más piezas sinfónicas mexicanas. Entrada libre sin boletos ni registro.

A diferencia de estas opciones gratuitas, otras producciones de ballet en la ciudad mantienen costo de entrada, como la Gala Balanchine de la Compañía Nacional de Danza (CND) en el Palacio de Bellas Artes, del 8 al 19 de noviembre, con localidades de 300 a 900 pesos, y “Clara y El Cascanueces” del Taller Coreográfico de la UNAM, del 27 de noviembre al 6 de diciembre en la Sala Miguel Covarrubias, con boletos de 150 pesos.

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