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Encuentran un Corvette y material bélico en dos inmuebles de Valle de Chalco: hay solo un detenido

Los agentes federales intervinieron dos inmuebles donde reempaquetaban medicamentos vencidos

Encuentran desde un Corvette hasta medicamento y material bélico en dos inmuebles de Valle de Chalco: hay un detenido. FGR
Encuentran desde un Corvette hasta medicamento y material bélico en dos inmuebles de Valle de Chalco: hay un detenido. FGR
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La Fiscalía General de la República (FGR) cumplió una orden de cateo en dos inmuebles del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, en el Estado de México, dentro de una investigación por el presunto almacenamiento y remarcado de medicamento controlado caducado. En el operativo se detuvo a una persona y se aseguraron 200 cajas de medicamento, un arma de fuego y un vehículo deportivo de alta gama.

La diligencia fue ejecutada por la Fiscalía Federal en el Estado de México, perteneciente a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

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Detalles del operativo y lo asegurado

El cateo se realizó en inmuebles ubicados en las colonias San Miguel Xico y Américas II, dentro del mismo municipio mexiquense. Ambas propiedades formaban parte de la investigación por el presunto almacenamiento de medicamento controlado vencido.

De acuerdo con el reporte de la FGR, se detuvo a una persona que quedó a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) para definir su situación jurídica. Entre lo asegurado en los dos domicilios se contabilizaron 200 cajas de medicamento y diversos envases con leyendas correspondientes a distintos fármacos.

Encuentran desde un Corvette hasta medicamento y material bélico en dos inmuebles de Valle de Chalco: hay un detenido. FGR
Encuentran desde un Corvette hasta medicamento y material bélico en dos inmuebles de Valle de Chalco: hay un detenido. FGR

Según la investigación iniciada en agosto, se almacenaba medicamento controlado caducado para remarcarlo y reempacarlo en nuevas cajas. El operativo, resultado de una denuncia anónima, terminó con una persona detenida y el decomiso de un arma de fuego, droga y un vehículo de alta gama.

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En el inmueble también se localizaron cargadores y cartuchos, además de bolsas o envoltorios con diversas sustancias. Las autoridades aseguraron los dos inmuebles donde se desarrollaban las presuntas actividades ilícitas.

Origen de la investigación: una denuncia anónima

La indagatoria arrancó en agosto pasado a partir de una denuncia anónima. En ese reporte se describía una casa y una bodega donde posiblemente se almacenaba medicamento controlado caducado.

Según la denuncia, en esos inmuebles el medicamento era remarcado y separado en cajas antes de su distribución. También se señaló que durante la madrugada se realizaban traslados de mercancía en camionetas, un patrón que motivó el seguimiento de la FECOR hasta la obtención de la orden de cateo.

Corporaciones que participaron en la diligencia

En el cumplimiento de la orden de cateo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Guardia Nacional (GN). A ellos se sumó personal pericial en química, criminalística y fotografía de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Primer plano de dos manos masculinas agarrando dos barrotes metálicos oscuros.
Encuentran desde un Corvette hasta medicamento y material bélico en dos inmuebles de Valle de Chalco: hay un detenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo el operativo se desarrolló bajo la conducción del Ministerio Público Federal, instancia encargada de coordinar la diligencia y definir los siguientes pasos de la investigación, incluida la situación jurídica de la persona detenida.

El negocio detrás de la venta de medicamento caduco en el país

El caso de Valle de Chalco se inserta en un fenómeno que, según cifras del sector farmacéutico, mueve miles de millones de pesos al año en México. La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) estima que el mercado ilegal de medicamentos alcanzará los 38 mil 500 millones de pesos al cierre de 2026.

De acuerdo con Juvenal Becerra Orozco, presidente de la Unefarm, uno de los métodos más comunes de este mercado consiste en colocar nuevo empaque a medicamentos vencidos para reinsertarlos en la venta, el mismo patrón que la FGR investiga en los inmuebles cateados en Chalco.

La venta irregular de medicamentos se concentra principalmente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Michoacán, de acuerdo con datos presentados en el 16 Congreso Nacional Farmacéutico.

La red de distribución de medicamento ilegal detectada en el país

Organismos del sector farmacéutico han documentado que estas redes no se limitan al comercio informal callejero. Entre 2021 y 2025, 28 distribuidores posteriormente identificados como irregulares vendieron 2 mil 150 millones de pesos a 44 instituciones públicas de salud mediante mil 360 contratos.

Un mazo de madera de juez, unas esposas metálicas y un expediente impreso sobre una mesa oscura.
Encuentran desde un Corvette hasta medicamento y material bélico en dos inmuebles de Valle de Chalco: hay un detenido (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo reporte señaló que el mercado irregular representa entre el 10% y el 12,5% del mercado farmacéutico nacional, valuado en unos 280.000 millones de pesos. Se calcula que ocho millones de consumidores adquieren medicamentos ilegales en el país.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido alertas sanitarias de forma recurrente por la detección de medicamentos con fechas de caducidad manipuladas, entre ellos antibióticos, tratamientos oncológicos y productos de venta libre, cuyos lotes originales presentaban vigencias ya vencidas al momento de su reempaque.

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