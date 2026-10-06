SSC captura a sujeto ligado a robos de autopartes en estacionamiento de Six Flags en Tlalpan

En la revisión preventiva le fueron encontrados juegos de placas y marihuana. Crédito: SSC

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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Carlos Santiago “N”, de 32 años, señalado como presunto responsable de una serie de robos de autopartes ocurridos en el estacionamiento del parque de diversiones Six Flags, ubicado en la alcaldía Tlalpan. La detención se registró el lunes 5 de octubre en la alcaldía Azcapotzalco, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por la corporación capitalina en seguimiento a denuncias presentadas por las víctimas.

El detenido cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, de acuerdo con el cruce de información realizado por la SSC tras su captura. El primero ocurrió en 2023 por el delito de robo calificado, mientras que el segundo se registró en 2024 por elaboración o alteración y uso indebido de placas, engomados y documentos de identificación de vehículos, antecedentes que coinciden con el perfil delictivo que las autoridades le atribuyen en el caso actual.

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Los robos en Six Flags se registraron los días 19, 22 y 23 de septiembre

De acuerdo con datos obtenidos por Infobae México con fuentes de seguridad, los robos de autopartes atribuidos a Carlos Santiago “N” ocurrieron en el estacionamiento del parque de diversiones Six Flags, ubicado en Tlalpan, en tres fechas distintas: los días 19, 22 y 23 de septiembre pasado. La reiteración de los hechos en el mismo punto permitió a las autoridades identificar un patrón de operación.

Tras sustraer las piezas de los vehículos estacionados en el parque, el detenido las vendió en colonias de las alcaldías Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, según las mismas fuentes consultadas por este medio. Esta mecánica de distribución sugiere una red de comercialización que se extendía fuera de la demarcación donde ocurrían los robos.

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Detenido por los robos de autopartes en Tlalpan. Crédito: SSC

Por otra parte, la SSC fue alertada de otros robos de autopartes ocurridos en estacionamientos de centros comerciales ubicados en la misma alcaldía Tlalpan, hechos que fueron denunciados por las víctimas y que se sumaron a la investigación en curso. El seguimiento conjunto de todos estos casos permitió a los investigadores de la corporación identificar que el presunto responsable se trasladaba a bordo de un Chevrolet Aveo de color blanco, principalmente por calles de la alcaldía Azcapotzalco.

Con esa información como punto de partida, los elementos de la SSC iniciaron un recorrido de prevención del delito con el propósito de ubicar la unidad descrita en los reportes de las víctimas y, con ello, dar con el paradero del presunto responsable de los hechos ocurridos en Tlalpan.

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La SSC localizó al sospechoso en Azcapotzalco y le aseguró placas con reporte de robo

Durante el recorrido de vigilancia, los efectivos de la SSC localizaron el vehículo descrito en las investigaciones circulando por la calzada Azcapotzalco, en la colonia El Jagüey, por lo que marcaron el alto al conductor y le solicitaron descender de la unidad para realizar una revisión de seguridad conforme a los protocolos establecidos.

En la revisión, los policías hallaron dos juegos de placas, ocho tapones de llanta, una tarjeta de circulación con reporte de robo, 37 bolsitas con posible marihuana y un teléfono celular, objetos que fueron asegurados como parte de la investigación y que, según las autoridades, estarían vinculados con los ilícitos cometidos en el parque de diversiones.

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En este auto fue detenido Carlos Santiago "N". Crédito: SSC

Según el Registro Nacional de Detenciones, la captura se realizó el lunes 5 de octubre a las 15:17 horas, sobre la calle Azcapotzalco La Villa, también conocida como Eje 4 Norte, entre las calles Cerrada de las Granjas y Avenida de las Granjas, en la colonia Estación Pantaco, con referencias cercanas al Centro Comercial Encuentro Fortuna.

El mismo registro describió al detenido con una estatura de 1.70 metros, tez morena, complexión robusta, cabello corto oscuro con barba y tatuajes en ambos brazos. Al momento de la detención, Carlos Santiago “N” vestía bermuda azul, playera azul y tenis amarillos con negro, de acuerdo con la ficha oficial consultada.

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La autoridad que efectuó la detención fue identificada en el registro como Policía Estatal, en referencia a los elementos de la SSC que participaron en el operativo de localización y captura del presunto responsable en territorio de la alcaldía Azcapotzalco.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación Estratégica Central

Carlos Santiago “N” fue informado de sus derechos constitucionales y, junto con los objetos asegurados durante la revisión de seguridad, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica conforme a las investigaciones en curso.

El RND confirmó que la detención del presunto ladrón fue realizada en pasado 5 de octubre. Crédito: SSPC

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación Estratégica Central para la Atención del Delito de Robo de Vehículos y Transporte, conocida bajo las siglas Fiertvt, específicamente en la agencia 50 de dicha unidad especializada.

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Esa fiscalía se ubica en la calle Doctor Río de la Loza, esquina con las calles Dignos Ochoa y Placido, en la colonia Doctores, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, lugar donde se continuará con la integración de la carpeta de investigación correspondiente al caso.