EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: explota camioneta con pirotecnia en Temascaltepec

Explota camioneta con pirotecnia en Temascaltepec: una persona falleció y siete resultaron heridas
Este sábado una camioneta con pirotecnia explotó en el municipio de Temascaltepec, Estado de México, mientras que los pobladores realizaban una cabalgata.
El Ayuntamiento informó que una persona falleció a causa de las heridas, mientras que un menor de edad, un adulto mayor y una mujer fueron trasladados de urgencia a un hospital. En tanto cuatro personas más fueron dadas de alta.
De manera posterior, los heridos fueron trasladados a hospitales de Toluca y Ciudad de México para brindarles atención médica especializada.
Un ataque armado registrado la tarde de este viernes dejó dos personas sin vida en calles del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, luego de que sujetos armados dispararan contra los ocupantes de un automóvil.
La noche del viernes 2 de octubre, un tren de carga de la empresa Ferromex, compuesto por 122 vagones con contenedores de mercancía diversa, descarriló en la comunidad de Tenexcamilpa, municipio de Tonila, Jalisco, cuando cubría la ruta Colima-Tlaquepaque.