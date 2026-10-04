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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: explota camioneta con pirotecnia en Temascaltepec

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

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12:51 hsHoy

Explota camioneta con pirotecnia en Temascaltepec: una persona falleció y siete resultaron heridas

Este sábado una camioneta con pirotecnia explotó en el municipio de Temascaltepec, Estado de México, mientras que los pobladores realizaban una cabalgata.

El Ayuntamiento informó que una persona falleció a causa de las heridas, mientras que un menor de edad, un adulto mayor y una mujer fueron trasladados de urgencia a un hospital. En tanto cuatro personas más fueron dadas de alta.

De manera posterior, los heridos fueron trasladados a hospitales de Toluca y Ciudad de México para brindarles atención médica especializada.

12:45 hsHoy

Ataque armado en Valle de Santiago deja dos muertos: sicarios regresaron para rematar a víctimas en Guanajuato

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos

Un video muestra el momento en que se registra un ataque armado contra un vehículo en la calle Democracia, casi esquina con Libertad, en el centro de Valle de Santiago, Guanajuato. En la grabación se observa la colisión entre varios automóviles y el acercamiento de personas desconocidas a una de las unidades para rematar a sus víctimas. La agresión provocó la muerte de dos hombres.

Un ataque armado registrado la tarde de este viernes dejó dos personas sin vida en calles del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, luego de que sujetos armados dispararan contra los ocupantes de un automóvil.

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12:45 hsHoy

Descarrila tren de carga en Tonila, Jalisco: Dos elementos de la Guardia Nacional mueren y tres más resultan heridos

En total, 15 uniformados iban en la locomotora, solo 10 resultaron ilesos

En Tonila, Jalisco, un tren de la empresa Ferromex se descarriló dejando dos elementos de la Guardia Nacional muertos. Crédito: N+
En Tonila, Jalisco, un tren de la empresa Ferromex se descarriló dejando dos elementos de la Guardia Nacional muertos. Crédito: N+

La noche del viernes 2 de octubre, un tren de carga de la empresa Ferromex, compuesto por 122 vagones con contenedores de mercancía diversa, descarriló en la comunidad de Tenexcamilpa, municipio de Tonila, Jalisco, cuando cubría la ruta Colima-Tlaquepaque.

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