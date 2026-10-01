Agresores de secundaria de Torreón imitaron ataques de extranjeros por idolatrarlos, explica fiscal de Coahuila

Las fuerzas de seguridad vigilan el exterior de la Escuela Secundaria N.º 13 tras un ataque que causó la muerte de un subdirector y dejó a otras personas heridas —según las autoridades locales— en Torreón, estado de Coahuila, México, el 1 de octubre de 2026. REUTERS/Stringer

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Federico Fernández Montañez, fiscal de Coahuila, informó que el principal móvil del ataque en la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en Torreón, se debe a que los detenidos intentaron imitar otros ataques armados perpetrados por personajes en el extranjero, ya que incluso entre sus pertenencias contaban con imágenes y artículos de ellos.

“Dentro de sus pertenencias y sus primeras declaraciones hablan acerca de buscar pertenecer a grupos y de idolatrar figuras que ni siquiera son figuras nacionales, que son figuras que ellos consideran figuras a seguir y que deseaban pertenecer con estas figuras, que en algún momento de la historia llevaron a cabo ataques como estos.

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Ese es el contexto, no es un ataque a la sociedad coahuilense, no es a un directivo, a personal docente, es un tema que traían incluso en sus pertenencias”, dijo el fiscal al arribar a la escuela.

La agresión se cometió alrededor de las 08:30 horas de este jueves por dos jóvenes mayores de edad que eran exalumnos de la escuela secundaria, así como vecinos del plantel. Los gemelos ingresaron con petardos y armas blancas con los que lesionaron a las personas que se encontraban en el plantel.

Cuatro heridos y una docente fallecida: el saldo del ataque con armas punzocortantes y petardos

El fiscal del estado, Federico Fernández Montañez, informó que los agresores eran exalumnos de la escuela secundaria. (Redes sociales X/@martin_warrior1)

Al respecto, el fiscal reiteró que habrá todo el peso de la ley contra los dos jóvenes, quienes habrían cometido el ataque debido a la cercanía de la escuela y porque la conocían, no porque existiera alguna motivación especifica contra el personal docente o sus alumnos.

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Además, informó que la agresión se cometió con armas punzocortantes, así como con el uso de petardos, el cual dejó como saldo una mujer muerta y cuatro personas heridas, entre ellas un alumno. El estado de salud de los lesionados es de dos graves y dos estables.

La mujer fallecida fue identificada como la subdirectora del plantel, de nombre Nery Edith, de 56 años, quien falleció a causa de las heridas ocasionadas por armas blancas.

(Redes sociales)

Un estudiante de la narró la manera en que se cometió el ataque por dos exalumnos del plantel que irrumpieron en las instalaciones la mañana de este jueves.

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De acuerdo con el testimonio de un menor de edad, obtenido por El Siglo de Torreón, los hechos ocurrieron luego de que los profesores salieron de las aulas durante la tercera clase del día.

“En eso tronaron algo, dijeron: ‘¡Primer aviso!’, y luego ya de repente dijeron, ‘¡Vamos por todas las mujeres!’. Salimos corriendo a encerrarnos a los salones y luego pusimos todas las sillas en las puertas para que no entraran", dijo.

Luego de resguardarse, contó el menor, los responsables agredieron con un arma punzo cortante al profesor de español, identificado como Ricardo Quintanar, a quien refirió “lo machetearon todo”.

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Los estudiantes intentaron calmarse entre sí mientras estaban resguardados y esperaban que la situación se controlara. El menor dijo que sintió miedo y “pensó muchas cosas” durante los hechos.

El prefecto de la secundaria, Héctor Rodríguez, detalló que el personal docente logró quitarle los petarlos y armas blancas que llevaban los dos agresores, quienes ingresaron a la escuela en el cambio de clase.

Gabinete de Seguridad se une a las investigaciones

Foto: X/@ZocaloMVA

El Gabinete de Seguridad informó que colabora con las autoridades de Coahuila para esclarecer los hechos ocurridos en la escuela secundaria y contribuir en las investigaciones.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) lamentó el ataque ocurrido en la escuela y aseguró que brindará el acompañamiento institucional que corresponda a los integrantes de la comunidad escolar.

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Algunos ataques previos en escuelas de Coahuila

10 de enero de 2020, Colegio Cervantes (campus Bosque), Torreón: un alumno de 11 años ingresó con dos armas de fuego y disparó contra estudiantes y profesores. Murió la maestra María Assaf Medina, de 50 años; cinco alumnos y un profesor resultaron heridos. El menor se suicidó tras el ataque.

Agentes de policía escoltan a un estudiante de la Escuela Secundaria N.º 13 hacia un lugar seguro mientras las fuerzas de seguridad vigilan la zona tras un ataque que causó la muerte de un subdirector y dejó a otras personas heridas —según informaron las autoridades locales— en Torreón, estado de Coahuila, México, el 1 de octubre de 2026. REUTERS/Stringer

2014, Escuela Secundaria Técnica No. 5 “Otilio González”, Saltillo: un estudiante de 14 años apuñaló a su compañero, también de 14 años, quien murió a consecuencia de las heridas. Tras el homicidio, las autoridades estatales impulsaron el Operativo Mochila en escuelas de Coahuila.

4 de octubre de 2023, Escuela Secundaria General No. 1 “Rubén Humberto Moreira Flores”, Ramos Arizpe: un alumno de 14 años atacó con una navaja a la profesora Patricia Burciaga Dávila, de 59 años, durante una clase. La docente resultó herida, fue reportada fuera de peligro y presentó una denuncia.

Un grupo de personas permanece cerca de unos soldados en el exterior de la Escuela Secundaria N.º 13 tras un ataque que causó la muerte de un subdirector y dejó a otras personas heridas —según informaron las autoridades locales— en Torreón, estado de Coahuila, México, el 1 de octubre de 2026. REUTERS/Stringer

Abril de 2026, Secundaria Eulalio Gutiérrez (Saltillo) y Colegio María Montessori (Monclova): se reportaron amenazas de posibles tiroteos en ambos planteles, que derivaron en vigilancia preventiva y protocolos de revisión. Vanguardia documentó al menos 13 amenazas de tiroteo en escuelas de Coahuila entre enero de 2024 y abril de 2026.