México

Blindan Tamaulipas con 500 elementos del ejército y de la GN: llegaron con helicópteros, drones y equipo antidrones

Las fuerzas armadas reforzaron la seguridad en Miguel Alemán, Camargo y tres localidades vecinas con patrullajes aéreos

Blindan Tamaulipas con 500 elementos del ejército y de la GN: llegaron con helicópteros, drones y equipo antidrones. Defensa
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México desplegó 500 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional en la frontera de Tamaulipas, como parte de una operación conjunta y coordinada con Estados Unidos para reforzar la vigilancia fronteriza. La acción, informada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cuenta con el apoyo de helicópteros, drones y equipos antidron.

El operativo se enmarca en lo que ambas naciones denominan “Operación Concurrente” (Espejo), un mecanismo bajo el cual las fuerzas militares de cada país actúan dentro de su propio territorio, sin cruzar la frontera, pero de manera sincronizada.

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Recursos desplegados en la frontera de Tamaulipas

Según el comunicado conjunto, en la operación participan por parte de México los 500 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, respaldados por dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea. A estos recursos se suman drones y equipos antidron móviles y semifijos, destinados a reforzar la vigilancia del área.

Blindan Tamaulipas con 500 elementos del ejército y de la GN: llegaron con helicópteros, drones y equipo antidrones. Defensa
Blindan Tamaulipas con 500 elementos del ejército y de la GN: llegaron con helicópteros, drones y equipo antidrones. Defensa

El objetivo declarado por las autoridades mexicanas es contribuir a evitar el tráfico de drogas y de personas en la zona fronteriza con Estados Unidos.

La operación desplegada el 4 de octubre de 2026 en Tamaulipas forma parte de un esquema de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos que opera desde febrero de 2025. Cada país despliega fuerzas en su propio territorio de manera coordinada, sin presencia militar cruzada, con el fin de frenar el tráfico de drogas y personas en la frontera común.

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Municipios tamaulipecos bajo vigilancia

La zona de operaciones comprende el tramo fronterizo correspondiente a cinco municipios del estado de Tamaulipas: Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz.

Estos puntos conforman el área de interés identificada por las autoridades militares de ambos países para esta fase del operativo. El despliegue mexicano opera exclusivamente del lado nacional de la línea fronteriza, conforme al esquema de “Operaciones Concurrentes” que rige este tipo de acciones.

Blindan Tamaulipas con 500 elementos del ejército y de la GN: llegaron con helicópteros, drones y equipo antidrones. Defensa
Blindan Tamaulipas con 500 elementos del ejército y de la GN: llegaron con helicópteros, drones y equipo antidrones. Defensa

Coordinación entre mandos militares de México y Estados Unidos

La puesta en marcha de la operación fue precedida por una comunicación directa entre mandos militares de ambos países. El 3 de octubre de 2026, los comandantes de la XI Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila, y de la 8/a. Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas, establecieron contacto con sus contrapartes de la Fuerza de Tarea Conjunta “Frontera Sur” de Estados Unidos.

Dicho enlace tuvo como propósito garantizar la coordinación necesaria para ejecutar la operación concurrente, de forma que cada fuerza actuara dentro de su respectivo territorio soberano.

Este tipo de operaciones conjuntas no es nuevo. De acuerdo con el comunicado de la Sedena y la SRE, este formato de cooperación se realiza desde el 5 de febrero de 2025, fecha en que ambos países comenzaron a implementar este mecanismo de trabajo binacional en distintos puntos de la frontera común.

Principios que rigen la cooperación bilateral

Las autoridades mexicanas precisaron que este mecanismo de cooperación con Estados Unidos se conduce bajo cuatro principios rectores: reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos de cada nación.

Blindan Tamaulipas con 500 elementos del ejército y de la GN: llegaron con helicópteros, drones y equipo antidrones. Defensa
Blindan Tamaulipas con 500 elementos del ejército y de la GN: llegaron con helicópteros, drones y equipo antidrones. Defensa

Estos principios, según el comunicado conjunto, constituyen el marco bajo el cual se diseñan y ejecutan las “Operaciones Concurrentes” entre las Fuerzas Armadas de ambos países, garantizando que cada una opere exclusivamente dentro de su propio territorio mientras mantiene canales de coordinación con su contraparte.

La Sedena y la SRE no proporcionaron, en el comunicado difundido el 4 de octubre, una fecha de conclusión para el operativo en curso en los municipios tamaulipecos mencionados, ni adelantaron si se replicará en otros tramos de la frontera común en los próximos días.

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