Desarticulan en Juchitán un centro de operaciones criminales y confiscan más de 150 paquetes de droga, armas y arsenal bélico

Desarticulan en Juchitán de Zaragoza un centro de operaciones criminales y confiscan más de 150 paquetes de droga, armas y arsenal bélico. @FISCALIA_GobOax

Guardar

Autoridades federales y estatales desmantelaron un centro de operaciones de narcomenudeo en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, donde se aseguraron más de 160 paquetes de droga, nueve armas de fuego y equipo táctico. El operativo se realizó este 4 de octubre mediante una orden de cateo obtenida por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

La acción contó con la participación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Policía Estatal, junto con personal de investigación de la Fiscalía oaxaqueña.

PUBLICIDAD

Operativo coordinado en Juchitán

El cateo se ejecutó en la Colonia Mártires de 31 de Julio, en el municipio de Juchitán de Zaragoza, como parte de los trabajos de investigación e inteligencia que las autoridades mantienen contra células delictivas en el Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con el reporte oficial, la incursión táctica se desarrolló bajo colaboración interinstitucional y sumó el estado de fuerza de los cuatro cuerpos de seguridad mencionados. La Fiscalía General del Estado señaló que el despliegue forma parte de operativos permanentes orientados a la pacificación de la región.

El inmueble intervenido fue identificado por las autoridades como un centro de recepción de grandes cantidades de narcóticos. Ese punto operaba como el principal núcleo logístico para la distribución y venta al menudeo de droga en distintos sectores del municipio.

PUBLICIDAD

Desarticulan en Juchitán de Zaragoza un centro de operaciones criminales y confiscan más de 150 paquetes de droga, armas y arsenal bélico. @FISCALIA_GobOax

Funcionaba, según la Fiscalía, como eslabón intermedio entre el ingreso de los cargamentos y su reparto final en puntos de venta de Juchitán, lo que explica el volumen de sustancias halladas en el lugar durante el cateo.

Droga y armamento asegurados

Durante la ejecución del mandato judicial, las corporaciones reportaron el aseguramiento de 156 paquetes de hierba seca con características de la marihuana. También se incautaron cuatro paquetes de polvo blanco con características de la cocaína y tres paquetes de una sustancia con características del cristal.

En materia de armamento, el operativo permitió decomisar cuatro armas largas y cinco armas cortas. A esto se sumó equipo táctico localizado en el inmueble.

PUBLICIDAD

Las autoridades aseguraron además dos mangueras especializadas, señaladas como presuntamente utilizadas para la extracción ilegal de hidrocarburos. El hallazgo abre la posibilidad de que el inmueble también estuviera vinculado a actividades de robo de combustible en la región.

Qué sigue con los indicios asegurados

Todos los indicios recuperados serán sometidos al proceso forense y pericial correspondiente. El objetivo es establecer con certeza científica la composición química, el peso exacto y las características de cada sustancia asegurada.

Desarticulan en Juchitán de Zaragoza un centro de operaciones criminales y confiscan más de 150 paquetes de droga, armas y arsenal bélico. @FISCALIA_GobOax

El armamento incautado será analizado mediante pruebas de balística forense. Las autoridades buscan determinar si alguna de las armas tiene relación con hechos de sicariato o episodios de violencia registrados recientemente en Juchitán y en la región del Istmo.

PUBLICIDAD

Los resultados de estos peritajes, de confirmarse vínculos con hechos violentos previos, podrían derivar en líneas de investigación adicionales sobre la operación del grupo delictivo que utilizaba el inmueble.

Impacto en las redes de narcomenudeo

La Fiscalía de Oaxaca describió la inhabilitación del centro logístico como uno de los golpes de mayor peso financiero y operativo contra las redes de narcomenudeo que actúan en Juchitán. Según el reporte oficial, la intervención neutralizó tanto la capacidad de distribución del grupo como su poder de fuego, al quedar fuera de operación el punto de recepción y reparto de droga.

Desarticulan en Juchitán de Zaragoza un centro de operaciones criminales y confiscan más de 150 paquetes de droga, armas y arsenal bélico. @FISCALIA_GobOax

Las instituciones de seguridad y procuración de justicia de los tres niveles de gobierno indicaron que mantendrán la ofensiva contra la criminalidad en el Istmo de Tehuantepec. Según el comunicado, las estrategias de pacificación en la región continuarán con el mismo esquema de coordinación entre Sedena, Semar, Guardia Nacional, Policía Estatal y la Fiscalía oaxaqueña.

PUBLICIDAD

La ofensiva contra Los Cromos en el Istmo

El cateo en Juchitán se inscribe en una ofensiva más amplia contra el crimen organizado en la región. El 70% de los 957 homicidios dolosos registrados en el Istmo de Tehuantepec durante los últimos cuatro años están relacionados con Los Cromos, un grupo que opera como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación(CJNG).

La organización, de origen local, opera en al menos siete municipios: Juchitán de Zaragoza, Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Magdalena Tequisistlán y Unión Hidalgo. Se le atribuyen actividades de narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación de armas.

El caso más visible de esta red fue la detención, el 23 de septiembre, del entonces alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, alias “El Quetu”, acusado de brindar protección política y económica a Los Cromos desde la infraestructura municipal. Las autoridades lo señalan por facilitar acceso a cámaras de vigilancia del C2 y alertar al grupo sobre movimientos de las fuerzas de seguridad.

PUBLICIDAD

El alcalde morenista fue detenido este 23 de septiembre por presuntos vínculos con Los Cromos del CJNG. Crédito: X - @FISCALIA_GobOax

Desde noviembre de 2025, la Secretaría de Marina (Semar) encabeza la Operación Sable en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En sus primeros once meses, el operativo dejó más de 250 personas detenidas, incluidos operadores financieros vinculados al liderazgo de la organización.

Juchitán de Zaragoza se consolidó como el municipio más violento de Oaxaca al registrar 23 homicidios en el primer trimestre de 2026, la cifra más alta del estado. El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla advirtió que, pese a la erosión provocada por las detenciones, la extorsión sigue siendo uno de los principales objetivos de la estrategia de seguridad en la región.

PUBLICIDAD