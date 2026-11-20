Un balancín de petróleo en Cabimas (Venezuela) (EFE/ Henry Chirinos)

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que Petróleos de Venezuela (PDVSA) firmó 84 acuerdos petroleros y gasíferos en lo que va del año, después de la reforma de la legislación de hidrocarburos aprobada el 29 de enero.

“Hemos alcanzado 84 acuerdos suscritos por PDVSA en materia de petróleo y gas (...) para garantizar el presente de Venezuela”, afirmó Rodríguez en una intervención durante la Expo Venezuela Energética Oriente 2026, que se celebra en Anzoátegui. El estado forma parte de la Faja Petrolífera del Orinoco, junto con Monagas, Guárico y Delta Amacuro. La mandataria indicó que de esa zona proceden 730.000 de los 1.269.000 barriles diarios de crudo que, según dijo, produce actualmente el país.

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Desde la captura del ex dictador Nicolás Maduro, el 3 de enero, el Gobierno venezolano alcanzó acuerdos con la española Repsol, las estadounidenses Chevron y ExxonMobil, la británica Shell y la italiana Eni. Entre los convenios figura el acuerdo suscrito en agosto con Estados Unidos, que permite a Washington acceder al 25% de las reservas petroleras venezolanas por un período de al menos 25 años.

Dirigentes opositores y especialistas del sector petrolero cuestionaron la falta de transparencia en la firma de contratos entre el Gobierno chavista y compañías extranjeras. El presidente de PDVSA, Héctor Obregón, estimó recientemente que la producción de crudo cerrará el año en 1,3 millones de barriles diarios.

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ARCHIVO - Nubes formadas sobre bombas de extracción y torres de transmisión en el lago Maracaibo en Cabimas, Venezuela, el 1 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo)

La producción de crudo de Venezuela alcanzó en octubre un promedio de 1.224.000 barriles diarios, un aumento de 1,49% frente a septiembre y el noveno incremento mensual consecutivo, según las cifras oficiales remitidas a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

En septiembre, la extracción petrolera venezolana se ubicó en 1.206.000 barriles diarios. El volumen de octubre representa además un alza de 32% respecto de enero, cuando el país producía 924.000 barriles por día.

El aumento también ocurrió tras la captura de Maduro en Caracas, durante la operación militar de Estados Unidos. En ese momento, Washington mantenía un bloqueo contra buques petroleros sancionados que entraban y salían de Venezuela.

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Desde entonces, el Gobierno venezolano abrió sectores estratégicos a la inversión extranjera, entre ellos el petrolero, el minero y el eléctrico, en un contexto de cooperación con Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó la relación bilateral como “excelente”.

En enero, el Parlamento venezolano aprobó la reforma de la Ley de Hidrocarburos promovida por Delcy Rodríguez para incentivar la inversión externa. Analistas interpretaron la medida como un desmantelamiento del legado petrolero del ex dictador Hugo Chávez, quien gobernó entre 1999 y 2013.

FOTO DE ARCHIVO: Plataformas petrolíferas y bombas de extracción en el lago Maracaibo, en Cabimas (Venezuela), el 26 de enero de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Foto de archivo

En agosto, Trump y Rodríguez anunciaron un acuerdo para explotar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas a través de una empresa en la que el Pentágono posee 35% de participación accionaria.

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Venezuela suscribió recientemente un convenio con la petrolera estadounidense ExxonMobil para su regreso al país, después de su salida en 2007, cuando Chávez nacionalizó los últimos yacimientos que operaba el sector privado.

Pese al repunte de la extracción, sindicalistas y trabajadores de distintos sectores denuncian que persiste la crisis salarial. El sueldo mínimo y la pensión equivalen a USD 0,14 mensuales al tipo de cambio oficial. En 1998, un año antes de la llegada del chavismo al poder, Venezuela producía 3,1 millones de barriles diarios.

(Con información de EFE)