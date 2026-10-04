Una tienda departamental en la Narvarte sufrió dos robos el mismo día por más de 27 mil pesos en mercancía: 2 mujeres fueron detenidas. SSC

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Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos mujeres en dos acciones distintas dentro de una tienda departamental de la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, señaladas por sustraer mercancía sin realizar el pago correspondiente.

Ambos hechos ocurrieron en el mismo establecimiento comercial y fueron reportados de forma separada por el personal de Prevención de Pérdidas de la tienda, de acuerdo con un comunicado difundido por la dependencia este 4 de octubre.

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Los dos operativos de detención

En el primer hecho, oficiales de la PBI asignados a la seguridad del establecimiento atendieron una solicitud directa del personal de Prevención de Pérdidas. Como resultado, detuvieron a una mujer de 18 años, señalada por sustraer mercancía diversa sin efectuar el pago correspondiente. Los artículos recuperados en esta primera intervención tuvieron un valor aproximado de 21 mil 628 pesos.

Horas más tarde, en el mismo establecimiento, los uniformados de la PBI recibieron un segundo reporte del área de Prevención de Pérdidas. En esta ocasión, la solicitud derivó en la detención de una mujer de 20 años, señalada por sustraer mercancía diversa e intentar abandonar la tienda sin pagar.

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Los artículos recuperados en este segundo caso fueron valuados en 5 mil 697 pesos, de acuerdo con la información proporcionada por la SSC.

Traslado ante el Ministerio Público y postura de la SSC

Tras las dos detenciones, el personal de la tienda departamental determinó proceder legalmente contra ambas mujeres. Por ello, las detenidas fueron trasladadas junto con la mercancía recuperada ante la autoridad ministerial correspondiente.

Una tienda departamental en la Narvarte sufrió dos robos el mismo día por más de 27 mil pesos en mercancía: 2 mujeres fueron detenidas. SSC

Será esa instancia la que determine la situación jurídica de las dos mujeres, de acuerdo con lo informado por la corporación capitalina. El comunicado no especifica bajo qué delito o figura legal fueron puestas a disposición, ni adelantó plazos para la resolución de los casos.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina señaló que, con este tipo de acciones, busca refrendar su compromiso de brindar seguridad en los establecimientos comerciales donde presta servicio a través de la PBI.

La dependencia subrayó que atiende de manera oportuna los reportes del personal de los comercios, siempre conforme a los protocolos establecidos y con respeto a los derechos humanos de las personas detenidas.

El fenómeno de los robos a comercio en la capital

El robo a negocios registra una tendencia a la baja en el país. En junio de 2026 se contabilizaron 5 mil 167 denuncias a nivel nacional, una reducción del 7% respecto al mismo mes de 2025, según un estudio de TResearch International. Se trata del nivel más bajo para un mes de junio en los últimos doce años.

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En la Ciudad de México, sin embargo, la misma fuente reportó 13 mil 160 denuncias por este delito, una cifra inferior a la del Estado de México (21 mil 407) pero superior a la de Guanajuato (6 mil 638).

Una tienda departamental en la Narvarte sufrió dos robos el mismo día por más de 27 mil pesos en mercancía: 2 mujeres fueron detenidas. SSC

En ese periodo, entre enero y julio de 2026 la Policía Bancaria e Industrial detuvo a 472 personas por robos a establecimientos comerciales en distintas alcaldías de la capital y en Naucalpan, Estado de México, entre ellas Iztapalapa. Los operativos permitieron recuperar mercancía valuada en más de 6.73 millones de pesos, de acuerdo con el mismo estudio.

Casos similares registrados en Benito Juárez

La alcaldía Benito Juárez ha concentrado varios hechos semejantes en semanas recientes. El 6 de septiembre, la SSC informó, mediante el comunicado 2436, la detención de una mujer señalada por intentar sustraer mercancía de una tienda departamental en la colonia Del Valle, dentro de la misma demarcación.

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Días después, el 22 de septiembre, una empleada de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, identificada como Perla Xochiquetzal, de 39 años, fue detenida por presuntamente robar mercancía valuada en 5 mil 751 pesos en una tienda departamental de avenida Universidad, también en Benito Juárez. El caso derivó en una carpeta de investigación por robo a negocio sin violencia.

El 10 de septiembre, tres sujetos fueron capturados tras una persecución en el Metro luego de sustraer 11 mil 840 pesos en efectivo de la caja registradora de una tienda departamental en la misma alcaldía.

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