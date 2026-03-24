Con fusil y ropa negra: así presumió el adolescente en redes el arma con la que mató a dos maestras en preparatoria de Michoacán

Foto: Google Maps / Redes sociales

El adolescente implicado en el ataque armado al interior de una preparatoria del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que dejó como saldo dos maestras muertas, compartió imágenes en redes sociales en las que se mostró con un arma larga previo a los hechos.

A través de Instagram, el alumno de 15 años de edad compartió un video portando la misma vestimenta con la que fue detenido y mientras exhibía un arma larga.

Las imágenes fueron compartidas durante la madrugada de este martes 24 de marzo, en el que se solo se observa al joven mostrando el atuendo que portaría para llevar a cabo el ataque armado, así como el fusil con el que contaba.

Aunque en su perfil no cuenta con otras publicaciones, el adolescente aprovechó esta red social para compartir sus intenciones de ejecutar la agresión.

Compartió mensaje de odio contra las mujeres

El adolescente fue detenido tras la agresión armada. Video: Instagram

El material compartido por el adolescente también integró un video que muestra una leyenda de “INCELS. IS”, en la que lanzan un mensaje de odio en contra de las mujeres, específicamente contra las feministas.

Dicho contenido muestra a un hombre con una frase inicial: “Porque he decidido enviar a las feministas, que siempre arruinaron mi vida, con el creador. Durante 7 años la vida no me ha traído ninguna alegría (…) Odio a las feministas”, se lee.

El video continua con un ataque armado en el que se centran en agredir a mujeres, así como un intento de suicidio por parte del hombre que aparece en el material.

Foto: Captura de pantalla / Instagram

Así fue el ataque armado

La mañana de este martes se registró una balacera al interior de la Preparatoria Anton Makárenko, ubicada en la calle Francisco Villa de la colonia Centro de Lázaro Cárdenas, donde dos maestras murieron.

De acuerdo con reportes, el presunto responsable fue identificado como alumno de la preparatoria, quien acudió a las instalaciones con un fusil 5.56.

El ataque armado dejó como saldo dos maestras asesinadas, quienes fueron localizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) sin vida en el lugar.

Tras el despliegue de seguridad, los uniformados lograron ubicar y detener al adolescente implicado en la agresión, quien portaba pantalón negro, así como tenis y playera negros con blanco.

En el sitio también fue asegurado un fusil calibre 5.56 con un cargador, el cual fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Foto: Redes sociales

Las mujeres fueron identificadas como María del Rosario “N”, de 36 años de edad, y Tatiana “N”, de 37 años, quienes se desempeñaban como docentes en el plantel educativo.

Más tarde, la titular de la Secretaría de Educación de Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, lamentó los hechos ocurridos al interior de la preparatoria y detalló que se mantienen en comunicación con la Fiscalía General del Estado.

“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos esta mañana en el puerto de Lázaro Cárdenas. Nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y con toda la comunidad educativa. Estados en comunicación permanente con la Fiscalía General de Justicia del Estado”, escribió en redes sociales.