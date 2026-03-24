México

Con fusil y ropa negra: así presumió el adolescente en redes el arma con la que mató a dos maestras en preparatoria de Michoacán

El menor de edad fue detenido tras la agresión armada

Guardar
Foto: Google Maps / Redes
Foto: Google Maps / Redes sociales

El adolescente implicado en el ataque armado al interior de una preparatoria del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que dejó como saldo dos maestras muertas, compartió imágenes en redes sociales en las que se mostró con un arma larga previo a los hechos.

A través de Instagram, el alumno de 15 años de edad compartió un video portando la misma vestimenta con la que fue detenido y mientras exhibía un arma larga.

Las imágenes fueron compartidas durante la madrugada de este martes 24 de marzo, en el que se solo se observa al joven mostrando el atuendo que portaría para llevar a cabo el ataque armado, así como el fusil con el que contaba.

Aunque en su perfil no cuenta con otras publicaciones, el adolescente aprovechó esta red social para compartir sus intenciones de ejecutar la agresión.

Compartió mensaje de odio contra las mujeres

El adolescente fue detenido tras la agresión armada. Video: Instagram

El material compartido por el adolescente también integró un video que muestra una leyenda de “INCELS. IS”, en la que lanzan un mensaje de odio en contra de las mujeres, específicamente contra las feministas.

Dicho contenido muestra a un hombre con una frase inicial: “Porque he decidido enviar a las feministas, que siempre arruinaron mi vida, con el creador. Durante 7 años la vida no me ha traído ninguna alegría (…) Odio a las feministas”, se lee.

El video continua con un ataque armado en el que se centran en agredir a mujeres, así como un intento de suicidio por parte del hombre que aparece en el material.

Foto: Captura de pantalla /
Foto: Captura de pantalla / Instagram

Así fue el ataque armado

La mañana de este martes se registró una balacera al interior de la Preparatoria Anton Makárenko, ubicada en la calle Francisco Villa de la colonia Centro de Lázaro Cárdenas, donde dos maestras murieron.

De acuerdo con reportes, el presunto responsable fue identificado como alumno de la preparatoria, quien acudió a las instalaciones con un fusil 5.56.

El ataque armado dejó como saldo dos maestras asesinadas, quienes fueron localizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) sin vida en el lugar.

Tras el despliegue de seguridad, los uniformados lograron ubicar y detener al adolescente implicado en la agresión, quien portaba pantalón negro, así como tenis y playera negros con blanco.

En el sitio también fue asegurado un fusil calibre 5.56 con un cargador, el cual fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Foto: Redes sociales
Foto: Redes sociales

Las mujeres fueron identificadas como María del Rosario “N”, de 36 años de edad, y Tatiana “N”, de 37 años, quienes se desempeñaban como docentes en el plantel educativo.

Más tarde, la titular de la Secretaría de Educación de Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, lamentó los hechos ocurridos al interior de la preparatoria y detalló que se mantienen en comunicación con la Fiscalía General del Estado.

“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos esta mañana en el puerto de Lázaro Cárdenas. Nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y con toda la comunidad educativa. Estados en comunicación permanente con la Fiscalía General de Justicia del Estado”, escribió en redes sociales.

Temas Relacionados

ataque armadopreparatoriaLázaro CárdenasMichoacánadolescenteredes socialesarmamentoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

A 4 años de la muerte de ‘Pancho Cachondo’: estas fueron las mejores propuestas como diputado del PAN que siguen vigentes

Durante sus años como legislador causó polémica por apoyar ideas que no iban con los principios de su partido, pero que apoyaron varias políticas públicas que perduraron hasta nuestros días

A 4 años de la

El día que Lucía Méndez recibió el ‘Azcarragazo’: secretos, favoritismos y traiciones en ‘Siempre en Domingo’

En la cúspide de su influencia, Emilio Azcárraga Milmo contactó a Raúl Velasco para solicitarle que apoyara a la cantante

El día que Lucía Méndez

Exgobernador Jaime Bonilla es vinculado a proceso en Baja California por contratos millonarios con empresa energética

Un convenio entre la administración estatal y la empresa Next Energy comprometía a la entidad a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años

Exgobernador Jaime Bonilla es vinculado

Venden en internet diplomas y respuestas de exámenes de la CNDH: el organismo va contra los responsables penalmente

Los cursos son gratuitos, pero hay plataformas digitales que cobran por los certificados, alertó la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Venden en internet diplomas y

Samo vs Mario Domm: la historia de acusaciones, peleas y reencuentros en Camila

La banda ha estado en el ojo público tras confrontaciones que se han hecho virales

Samo vs Mario Domm: la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan con vida a jóvenes

Hallan con vida a jóvenes “levantados” que aparecieron en video aceptando que traficaban “marihuana exótica” en Baja California Sur

Adolescente arma balacera en preparatoria de Michoacán y mata a dos maestras

Con amenazas y engaños: así era el modus operandi de una célula dedicada a extorsionar familias aparentando un secuestro

Cártel de Sinaloa: quiénes han sido los líderes del grupo criminal además de “El Chapo” y “El Mayo”

“Nadie está exento de la ley”, dice Sheinbaum sobre presuntos casos de nexos entre sacerdotes y crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

El día que Lucía Méndez

El día que Lucía Méndez recibió el ‘Azcarragazo’: secretos, favoritismos y traiciones en ‘Siempre en Domingo’

Samo vs Mario Domm: la historia de acusaciones, peleas y reencuentros en Camila

Separación de Ana Bárbara y su esposo habría sido parte de una estrategia, afirma la supuesta amante: “Continúan en la relación”

¿Qué son y cómo preparar los chamucos? El pan tradicional de Aguascalientes que se viralizó por ‘La Oficina’

Paseo Nocturno de Primavera en CDMX: fecha, ruta y todos los detalles para vivirlo este 2026

DEPORTES

Profeco refuerza vigilancia en comercios

Profeco refuerza vigilancia en comercios ante la llegada del Mundial 2026

Karim López se declara elegible para el draft 2026 de la NBA

¡Perritos en el futbol mexicano! Conoce el único estadio pet-friendly de la Liga Mx

Penta Zero Miedo derrota nuevamente a Dominik Mysterio y se perfila rumbo a WrestleMania 42 como campeón Intercontinental

New York Yankees vs San Francisco Giants: cuándo y dónde ver EN VIVO el Opening Night de la MLB en México