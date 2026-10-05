Foto: X/@OHarfuch

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Una jueza federal vinculó a proceso a Jesús Antonio Gutiérrez, alias “El Peli”, identificado presuntamente como el principal operador de Los Chapitos en Mazatlán, Sinaloa. La decisión judicial se produjo tras el desahogo de los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de la República (FGR).

Junto con Gutiérrez fueron llevados a proceso tres probables integrantes de “La Chamaquiza”, célula señalada como afín a ese grupo delictivo del Cártel de Sinaloa. Se trata de Jorge Adrián Monárrez López, Tayna Gisele Medina Salazar y Grecia de Jesús Enciso Ozumba y/o Ozuna.

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Los cuatro detenidos quedaron vinculados a proceso por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro, extorsión y delitos contra la salud. La vinculación se dictó luego de que fuerzas federales ejecutaran cateos en cinco inmuebles de Mazatlán, donde fueron detenidos y se aseguraron armas, droga y vehículos.

Operativo con cateos en cinco inmuebles

En días pasados, fuerzas federales detuvieron a los cuatro imputados tras llevar a cabo cateos en cinco inmuebles ubicados en Mazatlán. El agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) encabezó la diligencia.

Vinculan a proceso a "El Peli", operador criminal ligado a Los Chapitos en Mazatlán (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acción se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN). Las autoridades dieron cumplimiento a una orden judicial para ejecutar esta técnica de investigación en los domicilios señalados.

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Como resultado del operativo, fueron aseguradas las cuatro personas que posteriormente quedarían vinculadas a proceso. La diligencia se enmarca en las indagatorias contra estructuras criminales operativas en el municipio sinaloense.

Armas, droga y vehículos asegurados

Durante los cateos, las fuerzas federales aseguraron armas de fuego largas y cortas, además de cartuchos y diversos cargadores. También se localizaron armas artesanales en los inmuebles intervenidos.

Entre lo decomisado se contabilizaron bolsas de plástico que contienen polvo blanco con las características de la cocaína. El hallazgo se suma a los elementos que la FGR utilizó para sustentar la imputación por delitos contra la salud.

Las autoridades también aseguraron un vehículo y dos de los inmuebles cateados. Todos estos elementos fueron presentados como datos de prueba ante la autoridad judicial durante la audiencia inicial.

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Perfil de los imputados

Jesús Antonio Gutiérrez, “El Peli”, es señalado como el principal operador de Los Chapitos en Mazatlán. Su detención y posterior vinculación a proceso representa el hallazgo de mayor jerarquía entre los cuatro imputados.

Foto: SSPC

Los otros tres detenidos, Jorge Adrián Monárrez López, Tayna Gisele Medina Salazar y Grecia de Jesús Enciso Ozumba y/o Ozuna, fueron señalados como presuntos integrantes de “La Chamaquiza”. Esta célula es descrita como afín al grupo delictivo encabezado por Los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa.

La FGR imputó a los cuatro por su posible participación en los ilícitos de delincuencia organizada. Los cargos específicos incluyen la finalidad de cometer secuestro, extorsión y delitos contra la salud.

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Prisión preventiva y plazo de investigación

En la audiencia inicial, la jueza aceptó los datos de prueba aportados por la FGR y decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los cuatro imputados. La medida implica que permanecerán recluidos mientras continúa el proceso judicial en su contra.

Los detenidos deberán cumplir la prisión preventiva en el Centro Penitenciario “El Castillo”, ubicado en Mazatlán. Este centro penitenciario fue designado como el lugar de reclusión mientras avanza la causa penal.

La jueza fijó además un plazo de tres meses para que el Ministerio Público Federal desarrolle la investigación complementaria. Durante ese periodo, la FEMDO deberá reunir los elementos adicionales que sustenten la acusación formal contra Gutiérrez y los otros tres imputados.

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Vinculan a proceso a "El Peli", operador criminal ligado a Los Chapitos en Mazatlán (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso se suma a las acciones impulsadas por la FGR, la SSPC y la Guardia Nacional contra estructuras vinculadas al Cártel de Sinaloa en el estado de Sinaloa. La vinculación a proceso de “El Peli” y los integrantes de “La Chamaquiza” marca un avance procesal en las indagatorias sobre la operación de estos grupos en Mazatlán.

Encontré información nueva, no incluida en el texto original, que permite enriquecer el bloque sin repetir datos ya usados.

La Chamaquiza, la célula que operaba bajo las órdenes de Los Chapitos

“La Chamaquiza”, es descrita como un grupo de sicarios jóvenes que opera en Mazatlán para la facción de Los Chapitos. La célula fue comandada originalmente por Genaro Aarón Pérez Avendaño, alias “El Chamaco”, y su hermano Adrián Pérez Avendaño, alias “El 20” o “El General”, este último detenido en Mazatlán en julio pasado.

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Tras la detención de su hermano, Pérez Avendaño asumió el mando de la estructura. No solo coordina las unidades armadas en Mazatlán, sino también las que operan en los municipios de Villa Unión, El Palmito, El Rosario, La Concordia y Escuinapa.

La célula reporta, al jefe de plaza de Mazatlán, Víctor Manuel Barraza Pablos, alias “El 40”, dentro de la estructura de Los Chapitos. Gutiérrez, “El Peli”, es señalado como el principal operador de este grupo delictivo.